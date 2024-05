SANZIONI. Le ritorsioni finanziarie che Mosca può prendere contro l’Occidente

La Russia è ancora in grado di applicare ritorsioni simili nel caso in cui i leader occidentali si impossessassero dei suoi beni congelati. Gli Stati Uniti vogliono impossessarsi delle riserve russe immobilizzate, circa 300 miliardi di dollari a livello globale, e consegnarle all’Ucraina, mentre i leader dell’Ue sono favorevoli a separare i profitti dalle attività, stimando che ammonteranno a 15-20 miliardi di euro entro il 2027.

Gran parte di quel denaro è detenuto a livello centrale, il che significa che è accessibile se l’Occidente decide di inseguirlo.

La Russia afferma che qualsiasi tentativo di impossessarsi del suo capitale o dei suoi interessi sarebbe “banditismo” e ha messo in guardia dalle conseguenze catastrofiche, anche se è stata vaga su come esattamente potrebbe rispondere.

L’ex presidente Dmitry Medvedev sabato scorso ha riconosciuto che la Russia non ha abbastanza proprietà statali americane per reagire simmetricamente e che dovrebbe invece cercare i soldi degli investitori privati – un passo che, secondo lui, non sarebbe meno doloroso.

Stando a Reuters una delle contromisure più probabili sarebbe la confisca delle attività finanziarie e dei titoli degli investitori stranieri attualmente detenuti in conti speciali di “tipo C”, il cui accesso è stato bloccato dall’inizio della guerra a meno che Mosca non concedesse una deroga.

La Russia non rivela l’importo presente nei conti detenuti dal National Settlement Depository russo, ma funzionari russi hanno affermato che l’importo è paragonabile ai 300 miliardi di dollari di riserve russe congelate.

Tali asset comprendono tasse, sovvenzioni e donazioni private.

Secondo uno schema possibile, gli occidentali otterrebbero partecipazioni russe bloccate in titoli esteri, mentre i russi otterrebbero le partecipazioni bloccate in titoli russi da parte degli occidentali. Gli investitori al dettaglio che desiderano partecipare hanno tempo fino all’8 maggio per presentare le offerte.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto nel fine settimana che in Russia c’è ancora molto denaro occidentale che potrebbe essere preso di mira dalle contromisure di Mosca. Ha detto che il governo porterà avanti anche azioni legali contro la confisca dei beni.

Sabato, Medvedev ha proposto la confisca dei beni russi dei privati come risposta a qualsiasi sequestro da parte degli Stati Uniti delle sue riserve, aggiungendo che tale mossa è giustificata dalla “guerra ibrida” intrapresa contro Mosca.

Tuttavia, da quando le nazioni occidentali hanno imposto sanzioni radicali in risposta all’invasione dell’Ucraina, le partecipazioni straniere in Russia sono diminuite di circa il 40% a 696 miliardi di dollari, mostrano i dati della banca centrale, riducendo parte della potenza di tale minaccia.

Oltre alle partecipazioni in società e beni materiali, la Russia potrebbe prendere di mira gli investimenti esteri in titoli.

Ma gli esperti sostengono che gli ultimi dati pubblicati dalla banca centrale russa sugli investimenti diretti esteri mostrano che una parte considerevole del denaro straniero proviene probabilmente da società russe registrate all’estero.

La Russia ha smesso di pubblicare una disaggregazione paese per paese dopo l’invasione, ma gli ultimi dati pubblicati il 1° gennaio 2022 hanno mostrato che Cipro, dove sono costituite molte aziende russe, rappresentava quasi il 30% di tutti gli investimenti diretti esteri della Russia. Molte aziende russe hanno sede anche nei Paesi Bassi.

La russa Ria ha riferito a gennaio che i beni delle aziende occidentali per un valore di 288 miliardi di dollari erano pronti per il sequestro in Russia, citando i dati di gennaio 2022; cifra poi scesa a 215 miliardi di dollari entro la fine del 2023. Stando a Ria Cipro e i Paesi Bassi, rispettivamente, rappresentano 98,3 miliardi di dollari e 50,1 miliardi di dollari di tali asset, il che implica un elevato grado e di proprietà di società russe.

Mosca ha già costretto le società straniere a vendere beni in Russia a farlo con sconti almeno del 50%. Ha posto altre risorse occidentali sotto gestione temporanea e ha insediato dirigenti favorevoli al Cremlino.

Le aziende occidentali hanno riconosciuto perdite per un totale di 107 miliardi di dollari, una somma significativa che va oltre il valore delle risorse fisiche.

C’è anche il rischio che la Russia possa, attraverso un’azione legale, tentare di sequestrare i contanti Euroclear depositati nei depositi di titoli a Hong Kong, Dubai e altrove. La preoccupazione è che ciò possa drenare il capitale di Euroclear e richiedere un enorme piano di salvataggio.

Mentre i suoi legami con l’Occidente si sono logorati, la Russia ha utilizzato un surplus delle partite correnti di quasi 300 miliardi di dollari nel 2022-23 per accumulare attività all’estero, probabilmente nelle cosiddette giurisdizioni amiche che non si oppongono apertamente alla guerra in Ucraina.

Anna Lotti

