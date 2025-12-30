TAIWAN. Si stringe il cappio cinese intorno a Taipei

La Cina ha lanciato le sue esercitazioni di guerra più estese intorno a Taiwan per dimostrare la capacità di Pechino di isolare l’isola dal supporto esterno in un conflitto, mettendo alla prova la determinazione di Taipei a difendersi e il suo arsenale di armi di fabbricazione statunitense.

L’Eastern Theatre Command ha dichiarato di aver schierato truppe, navi da guerra, aerei da combattimento e artiglieria per le sue esercitazioni “Justice Mission 2025” per circondare l’isola, condurre attacchi simulati, con armi da fuoco reali, su obiettivi terrestri e marittimi, ed esercitazioni per bloccare i principali porti di Taiwan, riporta Reuters.

Le esercitazioni, che proseguiranno anche oggi, interessano sette zone designate dall’Amministrazione cinese per la sicurezza marittima, rendendole le più grandi fino ad oggi per copertura totale e in aree più vicine a Taiwan rispetto alle precedenti esercitazioni.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato che lunedì mattina era presente una zona extra per un’esercitazione di due ore, che si è svolta senza un annuncio cinese nelle acque orientali dell’isola. Inoltre, il ministero dei Trasporti dell’isola ha dichiarato che oltre 100.000 passeggeri di voli internazionali di linea saranno interessati dalle esercitazioni di oggi, mentre circa 80 voli nazionali sono stati cancellati.

Il sesto importante round di esercitazioni militari della Cina dal 2022, dopo la visita dell’allora Presidente della Camera statunitense Nancy Pelosi all’isola, fa seguito a una retorica più decisa che promuove le rivendicazioni territoriali di Pechino in risposta al primo Ministro giapponese Sanae Takaichi, secondo cui un ipotetico attacco cinese a Taiwan potrebbe innescare una risposta militare da parte di Tokyo. Taiwan respinge la sovranità rivendicata dalla Cina, sostenendo che solo il suo popolo può decidere il futuro dell’isola.

Le esercitazioni sono iniziate 11 giorni dopo che gli Stati Uniti avevano annunciato 11,1 miliardi di dollari di vendite di armi a Taiwan, il più grande pacchetto di armi mai venduto all’isola, suscitando le proteste del Ministero della Difesa cinese e gli avvertimenti che l’esercito avrebbe “adottato misure energiche” in risposta. Le esercitazioni di Pechino confondono sempre più il confine tra le normali esercitazioni militari e ciò che potrebbe essere la cornice per un attacco, una strategia volta a fornire agli Stati Uniti e ai loro alleati un preavviso minimo di un assalto.

L’esercito cinese ha anche pubblicato un video che mostra robot umanoidi automatizzati, microdroni e cani robotici armati che attaccano l’isola, una tecnologia futuristica che la Cina non ha mai mostrato prima.

Secondo l’Accademia di Scienze Militari dell’esercito cinese, le esercitazioni erano giustificate dalle preoccupazioni per la crescente interoperabilità tra i sistemi di combattimento taiwanesi e statunitensi, che a suo dire aumenta il rischio di uno scontro diretto tra le due superpotenze.

Il governo di Taiwan ha condannato le esercitazioni, mentre il suo ministero della Difesa ha pubblicato un video su Facebook che mostrava diverse armi, tra cui i sistemi missilistici HIMARS di fabbricazione statunitense, un sistema di artiglieria altamente mobile con una gittata di circa 300 km che potrebbe colpire obiettivi costieri nella provincia meridionale cinese del Fujian, dall’altra parte dello Stretto di Taiwan, in caso di conflitto.

La guardia costiera dell’isola ha dichiarato di aver schierato grandi navi per affrontare le imbarcazioni della guardia costiera cinese vicino alle sue acque e di essersi coordinata con l’esercito per ridurre al minimo l’impatto delle esercitazioni sulle rotte marittime e sulle zone di pesca.

Il Ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato che lunedì 89 aerei militari cinesi, 14 navi militari e 14 imbarcazioni della guardia costiera hanno operato intorno all’isola, mentre altre quattro navi da guerra sono state avvistate nel Pacifico occidentale. Le autorità hanno affermato che alcune delle imbarcazioni cinesi erano impegnate in scontri con navi taiwanesi nei pressi della zona contigua dell’isola, definita come 24 miglia nautiche al largo.

Il Ministero ha affermato che l’esercito di Taiwan è in stato di massima allerta e pronto a svolgere “esercitazioni di risposta rapida”, progettate per spostare rapidamente le truppe nel caso in cui le esercitazioni si trasformino in un attacco.

I mercati azionari di Taiwan non sono stati influenzati dalle esercitazioni, chiudendo in rialzo dello 0,9%.

L’esercito cinese ha diffuso una serie di poster di propaganda insieme a un’immagine che raffigura quattro località dell’isola con obiettivi puntati, dopo l’annuncio dell’esercitazione.

L’emittente statale cinese ha affermato che le esercitazioni si sarebbero concentrate sulla sigillatura del vitale porto di Keelung, in acque profonde, a nord dell’isola, e di Kaohsiung, a sud, la più grande città portuale dell’isola.

Il primo poster sembra mostrare la flotta di navi civili che la Cina sta mobilitando per contribuire a un attacco a Taiwan, imbarcazioni dotate di rampe e ponti scoperti che potrebbero essere utilizzate per effettuare un assalto anfibio.

Luigi Medici

