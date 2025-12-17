TAIWAN. Se Pechino non invade, l’assedio cinese a Taipei è già iniziato? 

E se Pechino prendesse Taiwan non con un’azione militare, ma con un lungo assedio? Un embargo totale che bloccherebbe l’isola.

Sebbene un’invasione anfibia rimanga lo scenario più pericoloso, la maggior parte degli analisti concorda sul fatto che essa ponga una serie di sfide per l’Esercito Popolare di Liberazione, nonostante la rapida espansione e le prove di missione sempre più complesse.

Ostacoli logistici associati all’invasione anfibia più ambiziosa mai tentata nella storia, il rischio di impantanarsi all’arrivo e di innescare un intervento esterno e un’escalation, riporta PacForum.

L’obiettivo dell’assedio non sarebbe la conquista territoriale, ma esercitare pressione sulla società taiwanese, costringendo potenzialmente il suo governo a negoziare sul futuro delle relazioni tra le due sponde dello Stretto a condizioni favorevoli a Pechino.

Sebbene Pechino potrebbe raggiungere questo obiettivo attraverso un blocco militare, un versato di guerra, la Cina potrebbe impiegare la Guardia Costiera cinese per intraprendere operazioni di abbordaggio, ispezione e dirottamento, utilizzando la sua legislazione interna, con cui rivendica il controllo delle acque intorno e oltre Taiwan. In combinazione con sabotaggi e attacchi informatici alle infrastrutture critiche di Taiwan, nonché con le pressioni economiche sui fornitori, Pechino potrebbe ottenere un impatto equivalente a un blocco.

Al di sotto della soglia di un conflitto armato internazionale, questo scenario porrebbe dilemmi a Taiwan e alla comunità internazionale nella formulazione di una risposta. Le incertezze che ne conseguono probabilmente aggraveranno l’impatto su Taiwan, ad esempio frenando gli investimenti economici nell’isola.

Un simile scenario rappresenterebbe un problema non solo per Taiwan, ma per tutti coloro che dipendono dal commercio marittimo globale attraverso l’Asia orientale, Europa inclusa.

Nonostante la presenza di diverse grandi compagnie di navigazione, la stragrande maggioranza delle importazioni di Taiwan dipende da flotte globali. Il GNL, ad esempio, fornisce quasi il 50% del fabbisogno energetico dell’isola, eppure Taiwan attualmente non dispone di navi metaniere proprie e fa affidamento su navi provenienti da Giappone, Corea del Sud, Singapore ed Europa. Anche le compagnie di navigazione provenienti dall’Europa e dai paesi asiatici trasportano la maggior parte delle altre importazioni ed esportazioni di Taiwan. Queste compagnie sarebbero senza dubbio direttamente colpite da un eventuale embargo o quarantena.

Anche le compagnie di navigazione che non commerciano direttamente con Taiwan, ma attraversano la regione, ne sarebbero probabilmente colpite. Anche se la Guardia Costiera cinese è rimasta vicino a Taiwan durante le recenti esercitazioni, la Marina cinese si è schierata nei punti critici marittimi lungo la Prima catena di isole. Queste operazioni estese servono sia a bloccare gli interventi esterni, sia a individuare e seguire le navi mercantili durante il loro transito nella regione. Tale attività potrebbe causare notevoli perturbazioni al commercio marittimo più ampio. Le compagnie di navigazione, ad esempio, potrebbero adottare rotte alternative, più lunghe e costose per evitare la minaccia, mentre i premi assicurativi aumenterebbero probabilmente in modo significativo, aggiungendo ulteriori costi.

Data l’importanza di queste acque, che rappresentano due terzi del commercio marittimo globale, le economie di tutto il mondo ne risentirebbero. Sebbene ciò avrebbe ripercussioni in tutto il mondo, l’Europa e l’Asia orientale ne sarebbero gravemente colpite, data la loro dipendenza dagli scambi commerciali reciproci. Le loro flotte mercantili sono inoltre tra le più grandi che solcano questi mari.

Oltre alle implicazioni economiche, anche le minacce fisiche ai marinai e alle risorse potrebbero diventare un problema. La rapida espansione della Marina e della Guardia Costiera cinese ha sollevato dubbi sulla loro capacità di formare gli equipaggi competenti necessari per gestire queste navi.

Sebbene l’America abbia guidato operazioni di scorta, convoglio e altre operazioni per proteggere il naviglio mercantile nel passato remoto e più recente, gli Stati Uniti hanno spesso delegato queste responsabilità anche agli alleati europei.

Durante la Guerra Fredda, ad esempio, erano più spesso i paesi europei a guidare le operazioni di Controllo Navale delle Navi nell’Atlantico orientale. Ciò ha permesso alla Marina statunitense di concentrarsi sull’attacco alle portaerei e su altre attività.

Di conseguenza, le marine europee hanno acquisito una notevole competenza nelle tipologie di operazioni necessarie per proteggere il traffico mercantile in caso di crisi. Tale competenza è stata la ragione del successo della missione antipirateria dell’Unione Europea.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano guidato le risposte più recenti alle minacce al traffico mercantile nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso, continuano a rivolgersi agli alleati europei e di altri paesi per contributi in termini di forze, pianificazione operativa e competenze di comando.

In caso di crisi prolungata, come probabilmente accadrebbe con un embargo a Taiwan, i politici europei si troverebbero probabilmente ad affrontare crescenti pressioni per intervenire laddove i loro interessi marittimi nazionali fossero compromessi.

Ciò che l’Europa potrebbe inviare, tuttavia, dipenderà dalla situazione più vicina a casa. È degno di nota che, nonostante la guerra in Ucraina, la minaccia alla NATO e le crisi in Medio Oriente, i paesi europei continuino a inviare fregate, cacciatorpediniere e persino gruppi d’attacco di portaerei nell’Indo-Pacifico, il che suggerisce che alcuni potrebbero avere la capacità di schierare alcune navi in ​​caso di crisi.

Luigi Medici

