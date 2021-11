TURCHIA. Erdogan l’Africano

In questo periodo, sono i droni turchi ad essere molto richiesti in Africa. Fresco di operazioni militari di successo in Libia, Siria e soprattutto in Azerbaigian, il drone Bayraktar TB2, prodotto dalla Baykar, sta attirando l’attenzione dei potenziali paesi acquirenti come tecnologia provata in combattimento. Quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha visitato l’Angola il mese scorso, il 29° paese africano che ha visitato, il presidente ospitante Joao Lourenco ha ribadito l’interesse della nazione ad acquisire tali capacità. Lourenco aveva espresso il suo intento quando aveva visitato la Turchia in estate.

Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar ha accompagnato Erdogan nel suo tour in Africa, assicurando che qualsiasi accordo tra i leader fosse immediatamente messo in atto. Mentre le relazioni della Turchia si inaspriscono con i partner della Nato e i vicini mediorientali come l’Egitto, Erdogan si sta rivolgendo all’Africa per recuperare le opportunità commerciali perse. La cooperazione militare è particolarmente efficace in questa strategia, con la Turchia pronta a vendere tutto, dai droni armati ai veicoli blindati e a fornire addestratori militari.

Questo si adatta anche al desiderio degli stati africani di diversificare le loro fonti al di là di fornitori consolidati come Cina e Francia. Il successo dei droni turchi nei recenti conflitti non è passato inosservato in Africa. I droni turchi sono più economici di quelli prodotti negli Stati Uniti o in Israele. Sono anche facili da usare e si adattano alle esigenze degli stati africani, il cui uso più comune è contro attori non statali e organizzazioni terroristiche.

Al festival aerospaziale e tecnologico turco Teknofest, a settembre, i visitatori hanno fatto la fila per far funzionare i droni Baykar usando i joystick ai simulatori delle stazioni di controllo a terra. Ci vogliono circa quattro mesi di formazione per diventare un operatore o un tecnico certificato di droni TB2, molto più breve di un pilota di jet da combattimento. Ore dopo il ritorno in Turchia dal tour di quattro giorni in Angola, Togo e Nigeria, Erdogan ha visitato una fabbrica Baykar il 21 ottobre, raccontando ai dipendenti la risposta in Africa ai prodotti dell’azienda: «Lasciate che ve lo dica francamente: in Africa, ovunque siamo andati, ci hanno chiesto droni disarmati e armati, compreso l’Akinci. Le potenze mondiali vi stanno seguendo, quello che avete fatto con droni disarmati e armati. Perché ora siete tra i primi 3 paesi di maggior successo al mondo quando si tratta di veicoli aerei senza equipaggio. Sono orgoglioso di voi come presidente di questo paese», ha detto ai circa 1.500 giovani ingegneri.

Era presente anche suo genero, Selcuk Bayraktar, il capo della tecnologia della società, che è stato formato al Massachusetts Institute of Technology. Reuters ha riferito il mese scorso che il Marocco ha ricevuto il suo primo lotto di droni turchi. Anche l’Etiopia li ha richiesti, con grande reazione dell’Egitto, che è in contrasto sia con Addis Abeba per una diga idroelettrica sul Nilo Azzurro che con la Turchia per il suo sostegno ai Fratelli Musulmani.

I dati dell’Assemblea degli esportatori turchi mostrano che le esportazioni di difesa e di aviazione sia in Etiopia che in Marocco sono aumentate bruscamente negli ultimi due mesi, senza fornire dettagli su eventuali vendite di droni.

In Nigeria, il governatore dello stato di Zamfara Bello Matawalle ha detto a metà ottobre di aver visitato recentemente la Turchia per cercare assistenza in materia di sicurezza. Matawalle ha detto che vuole «acquistare droni armati per accedere ai nascondigli dei banditi e rafforzare la raccolta di informazioni per combattere il banditismo e altre criminalità nello stato».

Il principale rivale della Turchia per le vendite di droni in Africa è la Cina, ma la Turchia offre agli acquirenti gli standard della Nato.

L’impegno militare della Turchia con l’Africa non si limita alla vendita di armi. Il paese ha costruito una grande base militare in Somalia dove addestra le forze locali; ha anche utilizzato una società militare privata, la Sadat, fondata dall’ex consigliere capo di Erdogan, per schierare «diverse decine di addestratori militari» a Tripoli per addestrare milizie allineate al governo e combattenti siriani. Sadat mantiene la supervisione e il pagamento di circa 5.000 combattenti in Libia, secondo il Pentagono.

I dati dello Stockholm International Peace Research Institute mostrano che i primi quattro fornitori di armi all’Africa sono Russia, Cina, Francia e Stati Uniti.

Le delegazioni dall’Africa hanno costituito la più grande partecipazione straniera alla Fiera Internazionale dell’Industria della Difesa 2021, tenutasi a Istanbul nel mese di agosto.

I partecipanti includevano un presidente africano, ministri della difesa e capi dell’esercito. Molti contratti di difesa e accordi di cooperazione sono stati firmati durante l’evento, compresa la Turchia che ha venduto il suo fucile di precisione e la mitragliatrice alla G5 Sahel Joint Force – composta da Mali, Mauritania, Ciad, Burkina Faso e Niger – per combattere il terrorismo internazionale in una regione in gran parte vista come il cortile dell’ex potenza coloniale Francia.

Tommaso Dal Passo