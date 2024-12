ONU. Gli USA lanciano l’allarme sull’asse nucleare russo-nordcoreano

Gli Stati Uniti hanno espresso allarme al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in quanto la Russia era vicina ad accettare una Corea del Nord dotata di armi nucleari, mentre Mosca e Pyongyang difendevano la loro crescente cooperazione.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato a settembre che Mosca considerava l’idea di “denuclearizzare” la Corea del Nord come una questione chiusa, poiché comprendeva la logica di Pyongyang di affidarsi alle armi nucleari come fondamento della sua difesa, riporta Reuters.

“In modo allarmante, valutiamo che la Russia potrebbe essere vicina ad accettare il programma di armi nucleari della Corea del Nord, invertendo l’impegno decennale di Mosca a denuclearizzare la penisola coreana”, ha affermato l’ambasciatrice statunitense presso le Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield. “Riteniamo che Mosca diventerà più riluttante non solo a criticare lo sviluppo di armi nucleari da parte di Pyongyang, ma anche a ostacolare ulteriormente l’approvazione di sanzioni o risoluzioni che condannano il comportamento destabilizzante della Corea del Nord”, ha affermato.

Sia la Corea del Sud che la Gran Bretagna hanno criticato le osservazioni di Lavrov, affermando che aveva minato il regime globale di non proliferazione. Il vice ambasciatore britannico all’ONU James Kariuki ha descritto il commento di Lavrov come una “deviazione sconsiderata dal principio concordato di disarmo completo, verificabile e irreversibile”.

L’ambasciatore russo all’ONU Vassily Nebenzia non ha fatto riferimento al programma nucleare della Corea del Nord quando si è rivolto al consiglio. Ha difeso la crescente cooperazione tra Mosca e Pyongyang come diritto sovrano della Russia: ”La cooperazione russa con la RPDC … è conforme al diritto internazionale, non in violazione dello stesso”, ha affermato. ”Questo non è diretto contro alcun paese terzo. Non rappresenta alcuna minaccia per gli stati della regione o per la comunità internazionale e non abbiamo dubbi che continueremo a sviluppare tale cooperazione”.

La Russia ha stretto legami diplomatici e militari più stretti con la Corea del Nord da quando ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022 e il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un hanno visitato i rispettivi paesi.

L’ambasciatore nordcoreano all’ONU Kim Song ha descritto i legami più stretti con la Russia come un “contributo positivo alla pace e alla sicurezza internazionale”. Citando quello che Pyongyang vede come un blocco militare nucleare guidato dagli Stati Uniti nella regione, ha anche affermato: “Lo scoppio della guerra nucleare nell’Asia nord-orientale non è più una possibilità, ma una questione di tempo”.

L’ambasciatore sudcoreano all’ONU Joonkook Hwang ha avvertito il Consiglio di sicurezza di “aspettarsi ulteriori incertezze all’orizzonte” prima che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump entri in carica per un secondo mandato il mese prossimo. “La Corea del Nord ha una storia di azioni provocatorie durante le transizioni presidenziali degli Stati Uniti, progettate per catturare l’attenzione, aumentare la posta in gioco e preparare il terreno per negoziati diretti con la nuova amministrazione statunitense”, ha affermato Hwang.

“Questo schema potrebbe ripetersi nei prossimi mesi. Questa volta potrebbe trattarsi di un altro ICBM o di un lancio di satellite militare o persino del suo settimo test nucleare”, ha affermato Hwang.

La Corea del Nord è sottoposta a sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dal 2006 e le misure sono state costantemente rafforzate nel corso degli anni con l’obiettivo di fermare lo sviluppo di armi nucleari e missili balistici da parte di Pyongyang.

Tommaso Dal Passo

