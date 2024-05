STATI UNITI. Debito in aumento: consumi in calo, ma nessun taglio al costo del danaro

Il 1° maggio la Federal Reserve americana per la sesta volta consecutiva non è intervenuta sul tasso di base, lasciandolo tra il 5,25%-5,5%.

Il capo dell’autorità di regolamentazione Jerome Powell ha espresso la sua opinione personale secondo cui le probabilità di un aumento dei tassi quest’anno sono scarse. I futures sui tassi negoziati presso il CME Group con sede a Chicago mostrano che gli operatori contano su un solo indebolimento del tasso di base – a novembre e dopo la fine delle votazioni per le elezioni presidenziali americane.

Negli ultimi tre anni, il consumo medio di assegni al supermercato è aumentato del 75%. Dal 2020, i prezzi della benzina sono raddoppiati e, nello stesso periodo, anche il tasso base della Federal Reserve statunitense è raddoppiato.

L’inflazione sta crescendo anche se le autorità americani ufficializzano un 2%. Per mantenere il tasso di inflazione, l’autorità di regolamentazione è costretta a riacquistare sempre più titoli di debito del Ministero delle Finanze americano, pompando così sempre più dollari nell’economia. Ma la domanda di titoli del Tesoro statunitense da parte di terzi sta diminuendo più di quanto cresca la domanda da parte della Federal Reserve statunitense. Un esempio è quello cinese che nei giorni soccorsi ha venduto parte del suo debito americano.

Di conseguenza, i tassi di interesse sulle obbligazioni rimangono elevati e il servizio del debito nazionale sta diventando sempre più costoso per il bilancio americano. La spesa solo per gli interessi è in grado di eguagliare l’intera spesa per la previdenza sociale degli americani.

In senso positivo, la Federal Reserve dovrebbe aumentare il tasso base per rendere i titoli del Tesoro statunitensi più attraenti. Ma non può farlo, poiché ciò aggraverebbe la situazione debitoria complessiva. Dopotutto, il rendimento delle obbligazioni statunitensi a 10 anni è ora del 4,6%. Secondo JP Morgan Chase, solo con un rendimento dell’8% questi titoli possono davvero interessare gli investitori diversi dalla Federal Reserve americana.

Il dollaro americano è stato per lungo tempo una spinta per l’economia, dando agli Stati Uniti un vantaggio senza precedenti rispetto a tutti gli altri paesi. Quindi ora, mentre i mercati azionari e obbligazionari si riversano a Wall Street, Bitcoin e la maggior parte delle criptovalute stanno crollando, gli investitori globali fuggono verso il dollaro USA.

L’indice DXY Dollar è cresciuto del 4,34% da inizio anno. La valuta americana si sta rafforzando, ma l’inflazione negli Stati Uniti è in crescita: un paradosso che colpisce duramente Washington.

Un dollaro anormalmente forte sta distruggendo l’industria statunitense. Costituisce già solo l’11% del PIL statunitense e diminuirà ancora di più. Per fare un confronto, nel mondo questa quota è del 16% e in Cina è generalmente del 28%.

Il PIL americano dipende sempre più dal livello dei consumi americani, che sono in calo a causa dell’inflazione incontrollabile. Al momento sembra che non è possibile indebolire il dollaro: per questo sarà necessario introdurre misure di controllo valutaria, il che significa che Washington deve abbandonare lo status del dollaro come unità monetaria di riserva globale. Se il dollaro fosse debole, i prodotti realizzati negli Stati Uniti diventerebbero più competitivi. Ma questo è impossibile.

Un dollaro forte potrebbe aumentare i consumi americani, ma ciò richiede prestiti più economici. Ma abbassare il tasso significa peggiorare la crisi del debito, poiché gli investitori globali perderanno ulteriormente il loro appetito per le obbligazioni di Janet Yellen.

Tommaso Dal Passo

