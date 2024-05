SANZIONI. Aumentano i guadagni per le banche occidentali in Russia

Le banche occidentali che hanno continuato ad operare in Russia hanno pagato più di 800 milioni di euro di tasse lo scorso anno, quadruplicando rispetto ai livelli prebellici, nonostante le promesse di ridurre la loro esposizione in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Stando ai dati riportati dal Financial Times e da BneIntelliNews, le sette maggiori banche europee in Russia, Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo e OTP, hanno registrato complessivamente profitti superiori a 3 miliardi di euro nel 2023.

I significativi contributi fiscali di queste banche rappresentano circa lo 0,4% di tutte le entrate di bilancio non energetiche previste della Russia per il 2024 e di fatto servono a sostenere gli sforzi del Cremlino per finanziare la guerra in Ucraina. Oltre la metà dei pagamenti fiscali sono stati pagati dall’austriaca Raiffeisen Bank International, Rbi, che è la più grande delle banche straniere in Russia ed è riluttante ad andarsene, nonostante le ripetute promesse di chiudere le sue attività russe. La banca afferma infatti di non essere riuscita a trovare un acquirente per la sua attività.

I profitti Rbi in Russia sono saliti a 1,8 miliardi di euro dal 2021 al 2023, rappresentando la metà del profitto totale del gruppo austriaco; è stata una delle prime ad entrare nel mercato russo e ha aperto la strada ad accordi di finanza commerciale dopo che la Russia ha iniziato ad emergere dal caos causato dal crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. Successivamente ha creato un’importante attività bancaria al pubblico in stile occidentale rivolta alla classe media emergente, negli anni del boom economico russo negli anni Duemila.

I suoi recenti guadagni sono principalmente attribuiti all’aumento dei tassi di interesse e ai vincoli che le sanzioni internazionali hanno imposto alle banche russe, rafforzando la competitività delle banche occidentali all’interno del paese. Inoltre, Rbi ha anche pagato 47 milioni di euro a causa di un prelievo inaspettato imposto dal Cremlino su alcune società lo scorso anno.

Raiffeisen Bank International ha dovuto affrontare critiche da parte della Banca Centrale Europea e del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per il suo mancato ritiro e, più recentemente, è stata minacciata di azioni punitive se non verranno compiuti progressi. Sebbene la banca abbia ridotto il suo portafoglio prestiti in Russia del 56% dall’inizio del 2022, le recenti offerte di lavoro indicano piani per un’espansione significativa della sua base clienti nella Federazione Russa.

Altre banche tedesche e ungheresi come Deutsche Bank, Commerzbank e Otp hanno sostanzialmente ridotto la loro presenza in Russia. Per quel che riguarda le banche italiane, Intesa non ha ancora finalizzato la vendita delle sue attività russe e UniCredit non ha reso note le sue decisioni.

Anche banche statunitensi rimangono finanziariamente attive in Russia: Citigroup, nonostante abbia chiuso le sue attività aziendali e al dettaglio, è diventata il quarto contribuente tra le banche occidentali in Russia, guadagnando 149 milioni di dollari e pagando 53 milioni di dollari in tasse nel 2023; JPMorgan ha guadagnato 35 milioni di dollari e pagato 6,8 milioni di dollari in tasse.

L’imposizione di sanzioni sulla maggior parte del settore finanziario russo ha reso le banche internazionali fondamentali canali finanziari tra Mosca e l’Occidente; questo ruolo ha incrementato le commissioni nette della Rbi in Russia, che sono passate da 420 milioni di euro nel 2021 a 1,2 miliardi di euro nel 2023. Stesso dicasi per la filiale Rbi in Ucraina.

Anna Lotti

