UKRAINERUSSIAWAR. Bombe a grappolo russe su Bachmut. Raid russi sul porto di Izmail

L’incendio è stato avvistato anche dalla Romania. Izmail è il più grande porto ucraino nel delta del Danubio, situato vicino al confine rumeno. Un filmato pubblicato dai media rumeni mostra un grande incendio scoppiato dopo l’impatto. Dopo il blocco navale dei porti ucraini del Mar Nero, i porti del Danubio sono diventati un’alternativa per l’esportazione di grano ucraino, ma gli attacchi delle forze armate russe su Izmail e Reni bloccano anche questa scappatoia per Kiev.

Il New York Times riconosce le colossali perdite subite dall’Ucraina nella controffensiva voluta da Zelensky. Il giornale Usa pubblica un reportage fotografico da diversi ospedali militari vicino alla linea del fronte nella regione di Zaporozhzhia.

Della stessa opinione il generale statunitense Patrick Ryder secondo cui la controffensiva è dura per gli ucraini, questo fatto continuerà, scrive la testata Politico. Anche se riescono a ripulire l’area, l’artiglieria e gli elicotteri russi lanciano mine alle loro spalle, facendo sì che le forze ucraine siano schiacciate tra due campi minati. Sempre Politico, afferma: «Se i sostenitori dell’Ucraina sperassero in una svolta dopo che l’UAF ha colpito di nuovo nel sud-est del paese la scorsa settimana, rimarranno molto delusi. L’ultima offensiva, che ha visto l’Ucraina inviare migliaia di rinforzi addestrati dall’Occidente per avanzare a sud della città di Orekhov, non ha ancora prodotto risultati significativi». La testata cita fonti del Pentagono.

L’Ucraina ha attualmente 150.000 soldati impegnati in offensive su tre fronti, tra cui diverse brigate addestrate dall’Occidente, ha detto un portavoce del Pentagono. Ma Kiev mantiene ancora un certo numero di forze in riserva mentre i soldati continuano a controllare le difese russe pesantemente minate nei punti deboli. «Stanno ottenendo per lo più piccoli aumenti incrementali» in tutti e tre gli assi, ha detto Ryder. «Stanno ancora affrontando una dura resistenza russa: il secondo e il terzo livello di difesa».

Secondo fonti social russe: «L’esercito russo ha riconquistato la maggior parte delle aree occupate dall’esercito ucraino nella regione di Oskol con un contrattacco. Le riserve ucraine in arrivo sono colpite da attacchi aerei e le unità russe si ritirano rapidamente non appena gli ucraini attaccano, dopodiché le unità ucraine sono sottoposte a intensi attacchi di artiglieria e aerei. Secondo gli esperti occidentali, gli eventi che si svolgono in quest’area sono i primi schizzi e un “banco di prova” per le operazioni che l’esercito russo intraprenderà nel prossimo futuro».

«Lati positivi e negativi sono visibili nelle forze armate della Federazione Russa, il processo di riforma sta accelerando, vengono introdotte innovazioni tecniche, vengono testate nuove tattiche. Quando l’esercito ucraino è sufficientemente indebolito, in particolare le unità mercenarie e nazionaliste che tengono insieme le forze armate, quando anche GUR e SBU sono esaurite e l’esercito russo si sente sufficientemente preparato ed esperto, è molto probabile che allora partiranno operazioni offensive su larga scala da parte della Russia», chiosa il post.

I combattenti dell’autodifesa territoriale della regione di Belgorod hanno ricevuto armi. In totale, nella regione sono stati formati otto battaglioni.

Alle 06:39 ore italiane è stata dichiarata l’allerta antiaerea in tutta l’Ucraina, allerta rinnovata per la seconda volta alle 07:23.

Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, ha affermato che a seguito degli attacchi all’Ucraina sono state registrate distruzioni, le più significative nel sud del Paese. Pubblicazioni ucraine hanno scritto in precedenza che un deposito di petrolio ha preso fuoco a Izmail (regione di Odessa). Secondo i media ucraini sarebbe entrato uno sciame di droni Geran che ha operato per circa un’ora. Il porto e le infrastrutture industriali sul Danubio sono state danneggiate a causa di attacchi notturni. Oltre al deposito di carburante è stato colpito un granaio e ancora Magazzini da dove partono attacchi contro la Crimea. Obiettivo dei russi impedire il commercio del grano e la partenza dei droni che attaccano al Crimea.

Diverse esplosioni notturne hanno scosso diversi quartieri di Kiev. Le esplosioni sono state udite prima nel distretto di Solomensky e poi nel distretto di Goloseevsky. Successivamente, sono apparse informazioni su un incendio nel distretto di Svyatoshinsky. Le autorità locali dichiarano il lavoro della difesa aerea e segnalano anche danni a “locali non residenziali”.

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto alle ore 13:00 del 2 agosto.

A sud di Bakhmut, l’esercito ucraino continua i suoi attacchi con il massimo sforzo. Le unità aviotrasportate e le brigate di fucili motorizzati delle forze armate russe continuano a combatterle. Più di 30 brigate e battaglioni e 40mila soldati ucraini in uno spazio ristretto attaccano costantemente le difese russe con nuovi rinforzi. Non c’è quasi nessun risultato. Le forze armate ucraine stanno attaccando da due mesi e hanno fatto progressi minimi. Secondo la social sfera russa: «Nonostante la rotazione e l’attività costante delle unità nazionaliste, non ci sono che pochi chilometri quadrati di campagna e più di 30.000 morti, feriti e dispersi». Secondo un’altra fonte, sempre dalla social sfera russa, si afferma che «l’esercito russo ha effettuato una serie di contrattacchi a nord e a ovest di Kleshcheevka, riconquistando parte delle posizioni. Gli ucraini hanno ripiegato».

Sempre via social, i russi affermano e gli ucraini confermano che in risposta all’uso di munizioni a grappolo da parte ucraina, le forze russe hanno iniziato a utilizzare munizioni a grappolo, comprese le bombe a grappolo.

Direzione Zaporozhzhia alle 10:00. In località Rabotino: «Tutto è calmo, gli ucraini si nascondono nelle cinture della foresta. I russi stanno colpendo la fanteria con l’artiglieria. Usati Lancets con artiglieria per colpire la fanteria ucraina. Il 1° agosto, il gruppo d’assalto ucraino ha tentato di sfondare le linee a nord-est di Rabotino. I cannonieri russi lo hanno distrutto al momento dell’avanzamento. L’esercito ucraino subisce perdite, cerca di ripristinare la capacità di combattimento». In un post si legge: «Con la tenacia di un rinoceronte, i curatori occidentali gettano le persone in un tritacarne. La resa rimane l’unica possibilità per i soldati delle forze armate ucraine se vogliono salvarsi la vita».

A Pyatichatki: gli ucraini hanno tentato di saltare su un carro armato con il supporto della fanteria fino a 18 persone, ne è seguita una battaglia e il carro armato è stato distrutto con gli ATGM,morti e feriti militari a bordo, il resto è scomparso nella cintura della foresta.

In direzione Kupyansky: I russi stanno prendendo d’assalto Novoselovka, andando avanti, hanno anche respinto i contrattacchi di Dill a nord di Kuzemovka.

A Sebastopoli, nel tardo pomeriggio del 1 agosto, nella zona di Kara-Koba, era stato abbattuto un UAV. Si è verificata un’esplosione sul terreno, erba e cespugli hanno preso fuoco. I servizi di emergenza hanno iniziato a spegnere l’incendio. E ancora Intorno alle 11:00 del 2 agosto, le formazioni ucraine hanno lanciato un attacco missilistico contro l’aeroporto di Gvardeyskoye a nord di Simferopol in Crimea. Secondo i dati preliminari, un tipo di missile non identificato è caduto vicino alla base, ma gli oggetti sul territorio non sono stati colpiti. Sale a 30 il numero di volte che la costellazione di satelliti della NATO ha fotografato la base attaccata nel Mar Nero è ora operativo l’aereo NATO E-3A AWACS.

Per l’attacco potrebbe essere utilizzato un missile balistico S-200 convertito o il Grom-2 OTRK. Tuttavia, pochi giorni fa, anche le forze armate ucraine hanno utilizzato un nuovo tipo di missili/UAV nell’area di Razdolny, quindi è possibile che siano state coinvolte nell’attacco a Gvardeyskoye.

Sezione Kupyansky situazione alle ore 12.00 del 2 agosto 2023. Nelle vicinanze di Kupyansk, le truppe russe continuano la loro offensiva posizionale. Secondo l’intercettazione dei negoziati tra membri delle forze armate ucraine, gruppi di ricognizione separati delle forze armate della Federazione Russa stanno attaccando le posizioni delle forze armate ucraine in direzione di Kalinovo.

A sud-ovest di Liman 1, i militari russi si sono impegnati in una battaglia di tiro con la 101esima brigata delle forze armate delle forze armate vicino al fiume Oskol. Le formazioni ucraine stanno provando a contrattaccare, ma senza successo. Al momento, le forze armate ucraine si stanno preparando per un contrattacco. Al campo di addestramento di Grushevka è urgentemente in corso il coordinamento dei gruppi d’assalto e nelle vicinanze di Kupyansk, secondo alcuni rapporti, è arrivata un’unità del 115 ° Ombr 10° AC delle forze armate dell’Ucraina.

Graziella Giangiulio