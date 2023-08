CINA. Pechino irrobustisce l’aeronautica e punta sui gruppi di attacco delle portaerei

La marina cinese ha completato il trasferimento della maggior parte delle sue unità aeronautiche all’aeronautica, una mossa che secondo gli esperti Usaf consentirà alla marina di concentrare maggiore attenzione sulle sue portaerei.

Secondo uno studio pubblicato lunedì dallo statunitense China Aerospace Studies Institute – Casi, l’Esercito popolare di liberazione ha iniziato a trasferire le sue unità di aviazione della marina all’aviazione all’inizio di quest’anno, inclusi aerei da combattimento, bombardieri e radar, unità di difesa aerea e aeroporti, riporta Scmp.

Finora, almeno tre brigate di caccia, due reggimenti di bombardieri, tre brigate radar, tre brigate di difesa aerea e stazioni aeroportuali che avevano operato sotto la Marina cinese fanno ora parte dell’Aeronautica.

Casi afferma che i trasferimenti fanno parte di uno sforzo per modernizzare un comando congiunto per le capacità di attacco marittimo a base aerea e unificare tutte le operazioni aeree difensive sotto le forze aeree del comando di teatro invece di dividerle tra due servizi di teatro.

L’obiettivo è rafforzare la forza costituita dalle portaerei cinesi: «Questo riallineamento supporta le ambizioni a lungo termine della Marina cinese di costruire una forza aerea esperta basata su portaerei», afferma il rapporto.

«Liberandosi di migliaia di pezzi, infrastrutture e numerose strutture aeree, la Marina è ora libera di creare una forza più incentrata sul vettore entro i limiti del suo attuale livello di risorse».

Il rapporto ha aggiunto che le risorse trasferite forniscono anche capacità cruciali all’Aeronautica militare cinese: i bombardieri H-6 precedentemente operanti sotto la marina cinese consentono all’aeronautica di creare più unità bombardiere in grado di trasportare missili armati di testate nucleari.

Pechino ha tentato di rendere più muscolose le sue forze di portaerei tra le crescenti tensioni con Washington e i suoi alleati nell’Asia-Pacifico.

La Cina ha due portaerei operative. La Liaoning è una portaerei sovietica di classe Kuznetsov modificata che è stata messa in linea nel 2012. La Shandong, la prima portaerei costruita in Cina in Cina, è entrata in servizio nel 2019.

L’anno scorso, la Cina ha lanciato la sua portaerei più avanzata, la Fujian, che è in fase di sperimentazione in mare. La nave è dotata di un sistema di catapulta elettromagnetica che consente agli aerei di decollare più frequentemente e trasportare più carburante e munizioni, rispetto alle rampe in stile salto con gli sci dei suoi due predecessori.

Lo Shandong stando a Global Times, potrebbe presto “imbarcarsi per il suo secondo viaggio in mare lontano oltre la ‘prima catena di isole'”, un riferimento alle isole e agli arcipelaghi appena oltre le coste dell’Asia orientale, dove pattuglia la Marina degli Stati Uniti.

Ad aprile, lo Shandong aveva attraversato il Canale di Bashi tra Taiwan e le Filippine nel suo primo viaggio verso il Pacifico occidentale, dove ha condotto attacchi antisommergibile, attacchi di fuoco congiunti ed esercitazioni di controllo aereo regionale.

Antonio Albanese