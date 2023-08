UKRAINERUSSIAWAR. Attacco ucraino combinato nel Mar Nero. I russi avanzano in direzione Svatove-Kreminna

Il ministero della Difesa rumeno ha smentito l’informazione secondo cui un drone russo sarebbe caduto nella foresta della contea di Tulcea, ha riferito il servizio stampa del governo rumeno. Il sindaco del comune di Catalchioi a Tulcea ha dichiarato a Digi24 che mercoledì mattina, dopo un attacco di droni al porto di Izmail in Ucraina, i droni avrebbero sorvolato le case dei residenti rumeni e sarebbero caduti nella foresta locale.

Il quattro agosto il presidente della Russia Vladimir Putin ha tenuto un incontro con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo, secondo il Cremlino: «Sono state discusse questioni relative al rafforzamento della stabilità interna nelle condizioni odierne. Il direttore del servizio di sicurezza federale Alexander Bortnikov, il direttore del servizio di intelligence estero Sergei Naryshkin e il ministro dell’Interno Vladimir Kolokoltsev hanno fatto presentazioni», si legge nel sito web della Presidenza russa. Si apprende dalle autorità russe che saranno rafforzate le misure di sicurezza nelle acque di Sochi dopo l’attacco a Novorossiysk.

Da Kiev si apprende che il 3 agosto, l’Ucraina e gli Stati Uniti hanno avviato i negoziati per fornire garanzie di sicurezza, stando a quanto riporta Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. Washington lo ha confermato, i dettagli degli accordi al momento sono sconosciuti. Il vice capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino Vadym Skibitsky ha parlato ai media ucraini della difficile situazione dell’esercito ucraino sulla linea di contatto e ha chiesto più armi.

Il quattro agosto si è tenuta la rotazione programmata degli osservatori della missione IAEA presso la centrale nucleare di Zaporozhzhie. I dipendenti dell’agenzia sono presenti allo ZNPP dal 1° settembre 2022. Gli esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica visitano regolarmente le strutture della centrale nucleare di Zaporizhzhie e hanno l’opportunità di ispezionare le loro apparecchiature principali. Si sono ripetutamente assicurati che la centrale nucleare fornisse tutte le condizioni necessarie per il suo funzionamento sicuro, che fossero mantenute riserve idriche sufficienti e che la manutenzione ordinaria richiesta fosse eseguita in modo tempestivo.

Gli specialisti NBCR delle forze armate russe presso le centrali nucleari svolgono attività per garantire la sicurezza dalle radiazioni e svolgono il monitoraggio delle radiazioni del territorio della centrale nucleare. La delegazione dell’AIEA non ha trovato mine antiuomo e altre munizioni sul tetto delle unità di potenza della centrale nucleare di Zaporozhzhie, riferisce Olga Kurlaeva, corrispondente speciale di Rossiya-24. I membri dell’AIEA hanno iniziato la loro missione ispezionando il tetto delle Unità 3 e 4. L’ispezione è stata monitorata dai militari russi e dal consigliere del direttore generale di Rosenergoatom Renat Karchaa. Gli agenti hanno trascorso mezza giornata sui tetti, ma non hanno trovato nulla. Questo smentisce quanto detto dal governo ucraino che citando fonti dell’intelligence parlava di mine antiuomo presenti nella centrale.

L’esercito ucraino ha cercato di attaccare di notte la base navale di Novorossiysk con due imbarcazioni senza equipaggio, ha riferito il ministero della Difesa russo. Secondo il ministero le barche sono state distrutte dal fuoco dell’armamento regolare delle navi russe a guardia del raid esterno della base. In rete è apparso il filmato dell’attacco di un drone navale alla grande nave da sbarco mineraria Olenegorsky.

Un analista militare russo in merito all’attacco alla nave russa nel Mar nero scrive: «Si tratta di un attacco combinato delle Forze Armate dell’Ucraina nella zona del Mar Nero». Verso mezzanotte, dalle vicinanze di Kherson, probabilmente dall’aeroporto di Chernobaevka, sono stati lanciati da due a quattro gruppi di droni Mugin-5 PRO (almeno 18 UAV) in direzione della penisola di Crimea.

Uno dei gruppi si è trasferito attraverso Kalanchak verso Armyansk e Cape Tarkhankut, e l’altro attraverso Chaplinka e Chongar in direzione di Feodosia. I primi sei droni sono stati soppressi dalla guerra elettronica su Chaplinka.

Inoltre, unità della 31a divisione di difesa aerea hanno lavorato su obiettivi del sistema missilistico di difesa aerea Pantsir-S1 vicino a Krasnoperekopsk e Capo Tarkhankut. Altri due furono piantati dalla guerra elettronica vicino a Krasnoperekopsk e Armyansk.

L’attacco principale ucraino si è concentrato su Feodosia, dove le truppe russe hanno abbattuto sette UAV (tre dai sistemi di difesa aerea S-400, quattro dai cannoni antiaerei ZU-23-2) e uno è stato soppresso dalla guerra elettronica. Uno dei droni è caduto vicino a un deposito di petrolio in città, non ci sono ancora dati sui danni.

L’attacco a Feodosia non è casuale. Grandi giacimenti di petrolio si trovano in questa città (la caduta di un UAV nelle vicinanze indica indirettamente che erano l’obiettivo). Inoltre, c’è anche una centrale elettrica che collega le linee elettriche della Crimea.

On line sono apparsi anche i dettagli dell’attacco a Novorossiysk. Una barca ucraina senza equipaggio ha colpito il lato sinistro dell’Olenegorsky. Di conseguenza, uno dei compartimenti è stato allagato, ma la nave è rimasta a galla e verrà messa in acqua dopo le riparazioni.

Secondo l’analista russo: “In questo caso, è curioso che il drone si sia avvicinato al BDK senza impedimenti. L’equipaggio probabilmente non si aspettava un attacco, per cui non ha preso misure per distruggere il drone. E questo solleva anche la questione di dotare tutte le navi non da combattimento di supporti aggiuntivi per mitragliatrici, come è già stato fatto su diverse navi della flotta del Mar Nero”. In chiusura l’analista riferisce che: «L’attacco combinato alla Crimea, insieme a un colpo a una nave della flotta del Mar Nero, è avvenuto esattamente dopo un’ampia ricognizione da parte dell’aviazione e dei satelliti della NATO. E questa volta le forze armate ucraine hanno cambiato i loro obiettivi: dai già familiari Sevastopol e Gvardeisky a Feodosia e Novorossiysk».

Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha annunciato la soppressione dell’attacco di 13 UAV ucraini alla Crimea. Secondo l’agenzia, dieci droni sono stati distrutti dai mezzi di difesa aerea, altri tre sono stati soppressi mediante la guerra elettronica. Nessun danno fatto.

Chiudiamo con uno sguardo alla linea del fronte.

L’esercito russo contrattacca contemporaneamente in tre settori della direzione Bachmut (Artemovsky). I combattimenti sono in corso nella direzione Bachmut (Artemovsky): gli ucraini utilizzano sempre più veicoli corazzati pesanti e cercano di occupare insediamenti chiave. Tuttavia, i combattenti russi mantengono le posizioni e non consentono ai militanti di ottenere almeno un certo successo e contrattaccare nell’area di Kurdyumovka, Andriivka e Kleshcheevka.

Nella direzione Zaporozhzhie nell’area della sporgenza Vremevsky, l’esercito russo ha contrattaccato le forze armate ucraine in direzione di Blagodatny – continuano le battaglie di posizione. Nel settore Vuhledar, gli ucraini hanno tentato di attaccare Nikolskoye per sfondare a Volnovakha, ma i combattenti russi hanno risposto al fuoco e hanno sconfitto le forze in avanzamento e mantenendo le loro posizioni.

In direzione Svatove-Kreminna, l’esercito russo è avanzato vicino a Belogorovka e ha raggiunto la periferia orientale del villaggio. I militari russi hanno anche preso una serie di nuove posizioni a Novoselovskoye dietro l’autostrada H-26.

Graziella Giangiulio