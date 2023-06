FILIPPINE. Tokyo manda i suoi radar e presto anche i soldati a Manila

Il Giappone sta preparando aiuti militari per le Filippine per contribuire a rendere sicuri gli accessi al mare e salvaguardare il fianco occidentale di Taiwan, approfondendo i legami di sicurezza che potrebbero riportare le forze giapponesi in loco per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale.

Dopo decenni di pacifismo, Tokyo teme che le Filippine siano un anello debole in una catena di isole che si estende dall’arcipelago giapponese all’Indonesia e attraverso la quale le navi devono passare per andare o tornare dall’Oceano Pacifico, riporta Reuters.

Tra le preoccupazioni delle forze armate giapponesi c’è soprattutto un attacco cinese alla vicina Taiwan che potrebbe scatenare un conflitto più ampio; il primo Ministro giapponese Fumio Kishida ha avvertito che l’Ucraina di oggi potrebbe essere l’Asia orientale di domani. Per contribuire a risolvere questo problema, ad aprile Tokyo ha dichiarato che offrirà ai Paesi affini aiuti militari, tra cui radar, che aiuterebbero le Filippine a colmare le sue lacune difensive.

Washington starebbe consigliando il Giappone sulle forniture da effettuare, dato che Tokyo ha una stretta relazione militare con le Filippine; gli aiuti sono comunque un’iniziativa giapponese e non un’iniziativa sollecitata dagli Stati Uniti.

«Stiamo selezionando le attrezzature che possono essere utilizzate per il monitoraggio e la sicurezza marittima. Non sappiamo ancora di cosa si tratterà esattamente», ha dichiarato il Ministero degli Affari Esteri giapponese.

Il consigliere per la sicurezza nazionale del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Jake Sullivan, ha incontrato venerdì scorso a Tokyo i suoi omologhi di Giappone e Filippine, Takeo Akiba ed Eduardo Ano, per il primo di una serie di incontri regolari per discutere di cooperazione in materia di sicurezza.

I tre «hanno discusso un’ampia gamma di sfide per la sicurezza regionale, anche per quanto riguarda il Mar Cinese Meridionale e il Mar Cinese Orientale, nonché la Corea del Nord», si legge in un comunicato stampa congiunto. «Inoltre, hanno ribadito l’importanza della pace e della stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan». La portata degli aiuti militari giapponesi è limitata da un divieto autoimposto sulle esportazioni di attrezzature letali.

Il Primo Ministro Fumio Kishida ha promesso a dicembre di rivedere questa restrizione quando ha presentato un piano quinquennale di potenziamento militare senza precedenti che raddoppierà la spesa per la difesa entro cinque anni.

Nei prossimi mesi sono attese regole di esportazione meno rigide, ma mentre cresce la pressione sulle economie industriali per aiutare l’Ucraina, Tokyo ha iniziato a testare tali restrizioni.

Dopo che il mese scorso il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha visitato il Giappone per il vertice del Gruppo dei Sette, Kishida ha donato camion militari e altri veicoli. Tokyo ha anche detto agli Stati Uniti che possono acquistare in Giappone esplosivi industriali per i proiettili di artiglieria destinati all’Ucraina.

Manila potrebbe concedere al Giappone l’accesso alle sue basi militari, come fa con gli Stati Uniti, permettendo agli aerei della Sdf giapponese di pattugliare il Mar Cinese Meridionale. Il Giappone può monitorare le acque a est di Taiwan dall’isola di Yonaguni, a circa 100 chilometri di distanza.

A febbraio, il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. e Kishida hanno concordato a Tokyo che i loro eserciti avrebbero cooperato nei soccorsi in caso di calamità.

L’incontro, durante il quale Kishida ha anche promesso a Marcos 600 miliardi di yen in aiuti allo sviluppo e investimenti privati, è stato preceduto a dicembre dalla prima visita in assoluto di jet da combattimento giapponesi nelle Filippine e da una serie di incontri militari di alto livello. A marzo il Giappone ha osservato le esercitazioni militari tra Stati Uniti e Filippine e questo mese le loro guardie costiere si sono allenate insieme per la prima volta.

Tutto questo, secondo gli esperti, potrebbe essere un precursore di un accordo di accesso reciproco che permetterebbe a entrambi i Paesi di dispiegare le proprie forze sul suolo dell’altro. Se Manila accetterà un accordo di questo tipo – Tokyo ha accordi di accesso reciproco con la Gran Bretagna e l’Australia – un patto potrebbe essere concluso entro un anno.

Tommaso Dal Passo