UKRAINERUSSIAWAR. I delfini pattugliano le acque di Sebastopoli

La Russia avrebbe raddoppiato le pattuglie di delfini addestrati a difesa della base navale di Sebastopoli, in Crimea.

Stando a quanto riporta Naval News, questo incremento farebbe parte di un graduale rafforzamento delle difese in risposta alla crescente capacità dell’Ucraina di raggiungere la città. Nonostante l’attenzione più ampia ai missili e ai droni marittimi, la Russia evidentemente prende anche sul serio la minaccia delle forze speciali ucraine e degli attacchi via mare.

Stando ai dati di Naval News, il numero di recinti per i delfini è aumentato. Le analisi suggeriscono che il numero di animali sarebbe passato da 3-4 a 6-7.

Ne consegue che le pattuglie di delfini sono aumentate di frequenza e/o coprono un’area maggiore. Gli animali si difenderanno dai sommozzatori delle forze speciali ucraine, che potrebbero infiltrarsi nella base. I mammiferi marini hanno un vantaggio intrinseco anche nei confronti del più atletico nuotatore, quelli da combattimento inclusi: nessuno può superare un delfino.

Per questo motivo, diversi Paesi hanno talvolta addestrato delfini e altri mammiferi marini per questo ruolo. Il programma più famoso è quello della US NAVY.

La Russia ha dispiegato gli animali addestrati in una posizione sul lato nord dell’ingresso del porto all’inizio dell’invasione del 2022. Esisteva già un centro di addestramento per delfini e balene beluga appena fuori città, risalente all’epoca sovietica. I delfini sono specie autoctone, ma i beluga sono stati fatti arrivare da acque più fredde. La struttura era stata per breve tempo parte della Marina ucraina prima di essere presa dalla Russia in seguito all’annessione della Crimea nel 2014.

Le strutture e le loro attività sono passate sotto il controllo russo. I delfini sono stati impiegati a Novorossijsk e a Tartus, in Siria.

Oggi i delfini fanno parte di una complessa difesa multistrato. All’esterno del porto una nave speciale, supportata da elicotteri e imbarcazioni veloci, protegge dalle minacce di superficie e subacquee. Il tutto è supportato da almeno due sistemi di bombe di profondità con propulsione a razzo DP-64 “Dam”. L’ingresso del porto stesso è bloccato da non meno di cinque strati di reti e barriere galleggianti. Queste cercano di bloccare anche gli approcci in superficie e quelli sommersi.

I delfini si trovano all’interno di queste barriere e pattugliano alla ricerca di subacquei che potrebbero scivolare attraverso di esse.

All’interno delle difese principali ci sono molte altre serie di difese che attraversano il porto e le sue baie più piccole.

La base ha anche aumentato le difese aeree. Un sistema missilistico SA-15 Tor è parcheggiato sulla parete del mare vicino ai lanciatori di razzi di profondità. Un altro SA-15 è stato legato all’eliporto di una nave pattuglia ancorata più all’interno della base. Il raggio d’azione di questi missili può raggiungere i 12 km, anche se in pratica potrebbe essere inferiore. In ogni caso, aumentano notevolmente le difese ravvicinate della base.

La base e le sue vicinanze, poi, sono coperte anche da missili antinave, artiglieria specializzata e difese aeree a lungo raggio S-300/S-400. Jet da combattimento, e apparati per la guerra elettronica completano le difese.

La Russia ha aumentato le difese anche in altre basi e porti intorno alla Crimea. Difese simili hanno iniziato a comparire anche in basi sottomarine nell’Artico, lontano dalla minaccia ucraina.

Antonio Albanese