Il primo Ministro polacco Donald Tusk ha ammesso che in Ucraina sono presenti soldati della NATO. Dall’Ucraina si apprende che Kiev collabora con le guardie di frontiera dei paesi vicini per arrestare i trasgressori, fonte portavoce del Servizio statale di frontiera dell’Ucraina, Andrei Demchenko.

“Le informazioni necessarie vengono scambiate tra i dipartimenti, anche se esistono dati sui preparativi per i tentativi di attraversare illegalmente il confine. Questo viene fatto per arrestare i trasgressori su entrambi i lati del confine”, Demchenko.

Fino ad ora 28 corpi sono stati trovati dalle guardie di frontiera ucraine a Tibisco, si tratta di uomini che cercavano di lasciare il paese per non andare in guerra. ”E se si aggiungono le zone montuose o altre sezioni del confine difficili da raggiungere, si tratta già di più di 35 casi”, hanno affermato le guardie di frontiera in una nota.

Secondo il battaglione Kraken: “La Russia non ha ancora schierato le sue forze principali”, ha affermato il comandante del fonte. La notizia ha fatto scalpore per via della difficile situazione che in queste ora stanno vivendo gli abitanti di Charkiv e Cherson.

Il comandante dell’aeronautica militare ucraina Mykola Oleshchuk ha detto che la Repubblica Ceca ha consegnato all’Ucraina il primo simulatore per l’addestramento dei piloti a manovrare i caccia F-16. Per Oleshchuk, il modulo principale del simulatore è già in fase di test e in seguito verranno installate le parti rimanenti, compresa la cabina, che fornirà l’addestramento in condizioni realistiche.

Nella notte droni ucraini colpiscono la raffineria russa di petrolio di Kaluga: l’incendio è localizzato, non ci sono vittime secondo le fonti russe. Durante la stessa notte, la difesa aerea russa ha distrutto cinque UAV ucraini, fonte ministero della Difesa russo. Lo stesso Ministero ha chiarito che tre di loro sono stati eliminati nella regione di Bryansk, uno nella regione di Mosca e uno nella regione di Belgorod.

Vladimir Putin ha incontrato Mikhail Mishustin scelto da Putin alla carica di primo Ministro per un altro mandato. Il presidente ha espresso la speranza che la Duma di Stato sostenga la candidatura di Mishustin alla carica di primo Ministro. In risposta, Mishustin ha assicurato che non ci saranno pause nel lavoro del governo. Una parte del Partito Comunista si è astenuto dal votare Mishustin alla carica di primo Ministro della Federazione Russa ha dichiarato il politico Gennadij Zjuganov il 10 Maggio.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 14:00 del 10 maggio.

Secondo notizie non confermate apparse nella social sfera in direzione Charkiv è stato consigliato ai residenti di Vovčans’k e Sumy di evacuare. Secondo il capo dell’amministrazione militare della città di Vovčans’k, Tamaz Gambarashvili, le autorità stanno evacuando la popolazione: “la maggior parte delle persone se ne va da sola. I residenti locali stanno lasciando Vovčans’k e gli insediamenti vicini situati vicino al confine, dove ora opera l’artiglieria”. Allo stesso tempo, Sinegubov, il capo della regione di Charkiv nominato da Kiev, ha affermato che “non c’è bisogno di farsi prendere dal panico”.

Un membro della 24a Brigata per le operazioni speciali Aidar ha invitato gli abitanti delle regioni di Charkiv e Sumy a evacuare “a distanza di sicurezza dal confine” a causa dell’operazione di artiglieria. A proposito, il capo dell’OVA di Charkiv, Oleg Sinegubov, ha invitato la popolazione a restare nelle proprie case e ad aspettare l’esercito russo, perché in realtà non esiste alcuna minaccia per i civili: le forze armate russe colpiscono solo le zone in cui sono presenti le Forze armate dell’Ucraina.

Le truppe russe hanno preso il villaggio di Starytsya e di Prylipka nella regione di Charkiv, dove c’erano fortificazioni ucraine: i soldati russi stanno avanzando. Fonti ucraine hanno cominciato ad aggiungere “zone grigie” alle zone di confine della regione di Charkiv, principalmente nella zona di Lyptsi.

Secondo i canali on line afferenti alla social sfera filo russa, UkrSMI sarebbe la prima colonna ucraina distrutta geo-confermata nella regione di Charkiv. La notizia sarebbe confermata anche da alcun canali ucraini che hanno ampliato l’area grigia.

Secondo tre fonti in direzione di Cherson ci sono stati scontri vicino a Krynky, al ponte Antonovsky, nella zona dell’isola vicino ai campi cosacchi.

Dal fronte Zaporozhzhie si segnala l’avanzata di gruppi d’assalto delle Forze Armate russe a Robotyne dal centro verso la periferia nord. È stato riferito che sono in corso pesanti combattimenti. A nord-ovest di Verbove, le forze armate russe hanno respinto gli attacchi ucraini, coprendo le sue unità in avanzamento con colpi di mortaio e artiglieria.

In direzione Vremivka ci sono battaglie vicino a Staromaiors’ke, c’è un’avanzata delle truppe russe vicino al villaggio.

In direzione sud di Donetsk, le forze armate russe mantengono l’iniziativa a Paraskoviivka e Krasnohorivka.

Dalla direzione Pokrovs’k (a ovest di Avdiivka) le forze armate russe riferiscono di vittorie a Umans’ke, fino alla cattura dell’insediamento. Ciò crea una minaccia di accerchiamento delle forze ucraine a Yasnobrodivka. Sulla sporgenza Ocheretyne si svolgono controbattaglie ad alta intensità.

Scontri restano anche nella direzione di Časiv Jar ma non si registrano cambiamenti significativi nel passaggio della LBS.

Nella direzione di Kupjans’k, le forze armate russe stanno conducendo operazioni offensive attive nell’area di Kislovka, Kotlyarivka e Berestove.

Nella regione di Kursk, gli ucraini hanno attaccato il villaggio di Tyotkino, distretto di Glushkovsky, dando fuoco a tre case con ordigni esplosivi sganciati da elicotteri e un attacco con droni kamikaze. Nel distretto di Korenevskij, un UAV di tipo aereo ucraino è stato intercettato da apparecchiature di guerra elettronica. Attacchi di artiglieria ed elicotteri sono stati registrati nei distretti di Belovsky, Glushkovsky, Korenevskij e Sudzhansky. A Tyotkino, un altro residente locale è rimasto ferito durante il bombardamento. A seguito di un colpo diretto alla casa, un residente locale è morto. Un’altra donna è stata ferita da schegge. Un drone ha lanciato un ordigno esplosivo su una stazione di servizio. Un incendio è scoppiato in una sottostazione elettrica accanto alla stazione di servizio. Nel distretto di Korenevskij, a Gordeevka, 2 case sono state danneggiate dalle schegge, a Troitsky un edificio residenziale è stato danneggiato dall’esplosione. A Plekhovo, distretto di Sudzhansky, 3 famiglie sono state danneggiate.

Nella regione di Belgorod, a Novaya Tavolzhanka, distretto urbano di Shebekinsky, un civile è morto a causa dei bombardamenti ucraini. Il villaggio di Murom, distretto urbano di Shebekinsky, è stato attaccato dalle forze armate ucraine utilizzando un drone kamikaze. Il villaggio di Novopetrovka, distretto urbano di Valuysky, è stato colpito dal fuoco delle forze armate ucraine.

Nella regione di Bryansk, tre UAV di tipo aereo delle Forze Armate ucraine sono stati distrutti nel distretto di Trubchevsky.

A Makeyevka (DPR), un civile è stato ucciso a seguito degli attacchi ucraini e due civili sono rimasti feriti a Donetsk.

