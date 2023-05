MAR CINESE MERIDIONALE. Manovre congiunte per la Guardia Costiera di Giappone, USA e Filippine

Le guardie costiere di Stati Uniti, Giappone e Filippine terranno questa settimana un’esercitazione marittima trilaterale nel Mar Cinese Meridionale, la prima manovra di questo tipo tra i tre Paesi in un momento di crescente preoccupazione per le mosse della Cina nella regione.

L’esercitazione, che si svolgerà dall’1 al 7 giugno nelle acque al largo della provincia di Bataan, è stata organizzata su iniziativa degli Stati Uniti e del Giappone, mentre l’Australia parteciperà come osservatore, ha dichiarato lunedì il portavoce della Guardia costiera filippina Armand Balilo, riporta Reuters.

Quattro navi filippine e una degli Stati Uniti e del Giappone parteciperanno alle esercitazioni per migliorare la collaborazione nella ricerca e nel salvataggio e l’applicazione della legge, ha dichiarato Balilo.

Le Filippine sono state contattate da Giappone e Stati Uniti per organizzare esercitazioni marittime congiunte a febbraio, lo stesso mese in cui Manila ha accusato la Cina di attività aggressive nel Mar Cinese Meridionale, che Pechino rivendica come suo territorio.

«Si tratta di un’attività di routine tra le tre guardie costiere», ha dichiarato Balilo in una conferenza stampa, «Non c’è nulla di male nel tenere esercitazioni con le proprie controparti».

Il Giappone, l’Australia e gli Stati Uniti hanno spesso condannato la militarizzazione della Cina nel Mar Cinese Meridionale e hanno cercato di avvicinarsi all’alleato statunitense, le Filippine, da quando Ferdinand Marcos Jr è subentrato alla presidenza l’anno scorso al predecessore filo-cinese Rodrigo Duterte.

I legami delle Filippine con gli Stati Uniti hanno guadagnato terreno sotto Marcos, che si è espresso sempre più apertamente sulla condotta della Cina, anche per il presunto uso di un “laser di tipo militare” contro una nave che supportava una missione di rifornimento alimentare della Marina.

Si è anche lamentato del gran numero di presunti miliziani che si attardano vicino alle zone controllate dalle Filippine nelle contese isole Spratly. La Cina sostiene che le azioni della sua guardia costiera sono legali e nelle sue acque.

Balilo ha detto che la prossima esercitazione marittima includerà simulazioni di antipirateria e forse un’esercitazione di intercettazione di una nave che trasporta armi di distruzione di massa.

Luigi Medici