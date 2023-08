Alle 13:30 ore italiane del 3 agosto un grande incendio si è sviluppato sul territorio di un impianto di produzione di batterie nel villaggio di Achkasovo vicino a Mosca. I residenti locali riferiscono che l’esplosione riportata dai media non è avvenuta. Presumibilmente, l’incendio è scoppiato nell’ex stabilimento Red Builder.

Si tratterebbe di un’officina per la produzione di batterie di ossigeno a Voskresensk vicino a Mosca, sette persone sono state evacuate, ha riferito TASS, fonte Direzione principale del Ministero delle situazioni di emergenza. Non si conoscono le cause dell’incendio, il cui fumo giallo grigio ha sovrastato i cieli di Mosca.

Papa Francesco ha esortato a cercare “soluzioni creative” per risolvere il conflitto in Ucraina, come riporta il servizio stampa della Santa Sede.

Un incontro sull’Ucraina a livello di capi di stato potrebbe aver luogo a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre o nell’ambito della riunione del G20 in India, scrive Politico. In precedenza, Bloomberg aveva scritto che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky sarebbe probabilmente arrivato a settembre per una sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

E mentre numerosi capi di stato sono impegnati nel trovare un piano per la pace in Ucraina, la testata BILD afferma che Putin è pronto a fare la guerra in Ucraina per altri 2-3 anni, stando agli esperti del governo tedesco. Parlano della militarizzazione della società russa gli esperti tedeschi poi non escludono che la Russia possa lanciare un’altra grande offensiva in Ucraina. Secondo loro, la Russia può aumentare il numero di militari attivi a 3 milioni se il corso della guerra lo richiedesse. Ora il numero del personale militare russo è di circa 1,15 milioni.

Quindi, secondo i tedeschi, ci saranno più soldati nell’esercito russo che nelle forze armate cinesi. È improbabile che il livello di addestramento di molti di questi soldati sia alto, secondo BILD, e ci sarebbero anche enormi problemi per le forze armate russe con il loro equipaggiamento.

Il presidente Zelensky ha nominato 12 paesi che finora hanno espresso la loro disponibilità a firmare accordi sulle “garanzie di sicurezza” con Kiev: Belgio, Danimarca, Irlanda, Islanda, Spagna, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Finlandia, Repubblica Ceca e Svezia. Secondo il comandante delle forze congiunte delle forze armate ucraine Serhiy Naev, nel mese di luglio, i DRG russi hanno tentato quattro volte di penetrare il confine nel nord dell’Ucraina. E ancora Zelensky ha riferito che i piloti ucraini inizieranno l’addestramento sugli aerei F-16 ad agosto.

Per il secondo giorno consecutivo, nel nord della Russia, si registra un aumento dell’attività degli aerei da ricognizione della NATO. Mentre Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina, ha confermato che Kiev sta attaccando navi da guerra russe utilizzando droni navali. E lo stesso ha confermato che la SBU ha partecipato sia al primo che al secondo attacco al ponte di Crimea. Ha anche affermato che Kiev non può usare armi occidentali per colpire la Russia, ma queste restrizioni non si applicano ai prodotti del complesso militare-industriale ucraino.

In Russia il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha firmato un decreto sull’assicurazione obbligatoria sulla vita e sulla salute per i volontari che partecipano all’Operazione speciale. Il decreto firmato e pubblicato è sul sito del governo russo: ”Sulle misure per garantire l’assicurazione statale obbligatoria sulla vita e sulla salute dei cittadini della Federazione Russa che sono nelle formazioni di volontariato”.

Nella notte tra il 2 e il 3 agosto, durante il tentativo di sorvolare la regione di Kaluga, le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 6 UAV nel sud-ovest della regione. Non ci sono state vittime o danni. Un settimo drone ha provato ad attaccare nella mattina del tre agosto Kaluga è stato a sua volta abbattuto.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte.

Le forze armate ucraine stanno raggruppandosi alla periferia di Bachmut, ci sono battaglie per gli insediamenti vicini come Kleshcheevka, Kurdyumovka e Andreevka – ha detto a RIA Novosti il consigliere del capo ad interim della DPR Yan Gagin. Allo stesso tempo, Kleshcheevka, ha precisato Gagin, è ora sotto il controllo delle forze armate russe. E le truppe russe stanno avanzando su Avdiivka da tre lati, per analogia con la presa di Bachmut. La controffensiva ucraina è rallentata a causa delle pesanti perdite subite, ha chiosato Yan Gagin.

Secondo un’altra fonte social: nella direzione di Bachmut (Artemovsk), l’intensità delle ostilità è aumentata nell’area di Kleshcheevka, dove le FA ucraine stanno cercando disperatamente di attaccare le posizioni russe e stanno attivamente lanciando in battaglia mercenari stranieri. L’esercito russo respinge gli attacchi delle forze armate ucraine, e contrattacca nell’area di Kleshcheevka e Kurdyumovka.

Nella direzione di Zaporozhzhia, gli ucraini stanno ancora cercando di sfondare la linea di difesa russa attraverso l’uso di veicoli corazzati e artiglieria. Allo stesso tempo, l’intensità dei combattimenti è leggermente diminuita: molte “offensive” ucraine non hanno avuto successo e si registrano perdite significative di militari e equipaggiamento.

I volontari del battaglione cosacco “Yenisei” della brigata “Siberia” mantengono la difesa vicino a Soledar nella DPR, distruggendo i veicoli corazzati ucraini. I militari ucraini in quest’area utilizzano munizioni a grappolo.

Il ministero per la Difesa russo ha detto che gli artiglieri russi hanno interrotto il trasferimento delle riserve delle truppe ucraine nella direzione di Kupyansk. Sempre il Ministero ha riferito che il movimento nello stretto di Kerch è limitato per il movimento di navi e aerei. Le forze armate ucraine, nella giornata del due agosto, hanno cercato di attaccare una nave della Marina russa, che stava scortando il trasporto marittimo civile nel Mar Nero, con un drone marino: “La barca ucraina è stata individuata e distrutta in modo tempestivo”, ha osservato il ministero.

A partire dalle 23:55 del 2 agosto è stata dichiarata l’allerta aerea nelle regioni di Kiev e Chernihiv, riferiscono le autorità ucraine. L’Allarme è suonato anche nelle regioni di Sumy, Poltava e Cherkasy, Kharkov, Kirovograd e Dnepropetrovsk.

Da fonti sociaI si apprende che i militanti ucraini sulla riva destra del Dnepr stanno perdendo attrezzature. Con l’aiuto di un drone, le forze armate russe monitorano ciò che sta accadendo dall’altra parte. “Stiamo monitorando dove si muoverà l’esercito ucraino, cioè cambiando la sua posizione. Vediamo tutto questo e ci stiamo già preparando nelle posizioni appena occupate”, riporta un account social, citando fonti dell’esercito russo.

Sito Vremyevsky situazione alle ore 13.00 del 3 agosto 2023. La situazione nell’area di Vremievsky rimane tesa. Secondo un account telegram i marines ucraini hanno ripreso i loro attacchi vicino a Priyutnoye, tentando di prendere piede nelle piantagioni vicino a corpi idrici a nord-est.

Un gruppo di 10 persone sotto la copertura di un veicolo da combattimento di fanteria è stato colpito, l’esercito ucraino ha ripiegato. Tuttavia, a giudicare dalla formazione di nuovi gruppi d’assalto a Novodarovka e dal dispiegamento di una batteria semovente sulla linea Temirovka-Novoivanovka, gli attacchi riprenderanno presto. E, molto probabilmente, saranno coordinati con le unità del 35° brigantino e del 128° brigantino della TRO operanti a Makarovka.

In serata, distaccamenti delle forze armate ucraine su due AFV hanno iniziato una sparatoria vicino a Staromayorsky e un carro armato ha fornito supporto antincendio da nord-est. L’attività delle forze armate ucraine in quest’area non si placa. Ma allo stesso tempo, il comando ucraino sta reintegrando forza lavoro e munizioni, preparandosi per una nuova offensiva. Artiglieri russi, droni e operatori aerei stanno attaccando le retrovie nel tentativo di contrastare i piani nemici. A seguito di uno dei colpi di Lancet, è stato colpito un carro armato nomade delle forze armate ucraine.

Nella direzione di Donetsk, i combattenti russi hanno condotto con successo operazioni offensive a sud-ovest di Avdiivka e hanno preso una serie di posizioni prima controllate dagli ucraini. Una situazione simile si è sviluppata nell’area di Vesele, la cui padronanza consentirà di uscire dal fianco nord-orientale verso l’area fortificata dei militanti ad Avdiivka. L’esercito russo continua anche a prendere d’assalto le linee difensive delle forze armate ucraine a Marinka: ci sono pesanti battaglie.

Graziella Giangiulio