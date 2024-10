TAIWAN. Fatturati elevati per Foxconn, grazie all’IA

Foxconn ha pubblicato il suo fatturato più alto di sempre nel terzo trimestre, mentre la domanda di server di intelligenza artificiale continua a salire alle stelle. Il fatturato del più grande assemblatore di iPhone di Apple è balzato del 20,2% anno su anno a 57,3 miliardi di dollari. Ha superato anche i 56 miliardi di dollari di LSEG SmartEstimate, che attribuisce maggiore peso alle previsioni degli analisti che sono più costantemente accurati.

“Il risultato ha superato le aspettative iniziali dell’azienda di una crescita significativa”, ha affermato Foxconn in una dichiarazione ripresa da AF.

La forte domanda di server IA ha portato a una robusta crescita del fatturato per la sua divisione di prodotti cloud e di rete, ha affermato Foxconn, i cui clienti includono la società di chip IA Nvidia.

Per l’elettronica di consumo intelligente, che include gli iPhone, c’è stata una forte crescita trimestre su trimestre grazie ai lanci di nuovi prodotti, ma la sua performance anno su anno è stata piatta.

Il terzo trimestre è tradizionalmente il periodo in cui le aziende tecnologiche di Taiwan iniziano a correre per fornire smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici ai principali fornitori come Apple per il periodo di fine anno dei mercati occidentali.

Solo a settembre, il fatturato totale ha raggiunto i 22,79 miliardi di dollari, in aumento del 10,9% anno su anno e il secondo livello più alto di sempre per il mese.

“Entrando nella stagione di punta nella seconda metà dell’anno, prevediamo che la nostra attività acquisirà gradualmente slancio”, ha affermato Foxconn in merito alle sue prospettive per il trimestre in corso.

“Si prevede che il quarto trimestre sarà più o meno in linea con le attuali aspettative del mercato”, ha aggiunto, senza fornire dettagli.

Le azioni di Foxconn sono aumentate dell’86% finora quest’anno, superando di gran lunga un aumento del 24% per il più ampio mercato di Taiwan. Hanno chiuso in rialzo del 3,7% venerdì prima della pubblicazione dei dati sui ricavi, in controtendenza rispetto al calo dello 0,4% dell’indice di riferimento.

La società pubblicherà i suoi guadagni completi del terzo trimestre il 14 novembre.

Tommaso Dal Passo

