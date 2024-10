CHIPWAR. Grande balzo in avanti per i semiconduttori cinesi 

SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, il più grande produttore cinese di chip, ha guadagnato più di 12 miliardi di dollari di valore di mercato in due sessioni di negoziazione, vista l’euforia degli investitori per il futuro nuovo stimolo economico di Pechino.

Si sta puntando anche su un aumento dei ricavi per l’industria cinese dei chip, in seguito a un avviso di Pechino alle aziende locali di abbandonare i chip forniti da Nvidia per quelli prodotti da aziende locali, riporta AF.

Le azioni SMIC quotate a Hong Kong hanno chiuso con guadagni di quasi il 22% lunedì. Questo dopo che le azioni del produttore di chip erano aumentate di quasi il 29% venerdì. Di fatto, le azioni SMIC sono aumentate del 60% in due sessioni, guadagnando 12,06 miliardi di dollari, di valore di mercato nelle due sessioni di negoziazione, secondo il Wall Street Journal. Le azioni cinesi stanno cavalcando un corso più ampio, provocato da un pacchetto di stimoli da Pechino verso la fine di settembre, che ha pompato le azioni in calo in tutta la Cina continentale ai loro migliori livelli da aprile 2023.

L’indice blue-chip CSI300 della Cina è salito del 25% in cinque sessioni, il suo guadagno più forte per un periodo del genere mai registrato. Anche l’indice Hang Seng è salito di oltre il 20% dopo lo stimolo, raggiungendo i suoi migliori livelli da febbraio 2022.

Lo stimolo ha riverberato attraverso le azioni cinesi dei semiconduttori, con le aziende di chip in tutto lo spettro che hanno visto forti guadagni. Le azioni quotate a Hong Kong di Hua Hong Semiconductor, la seconda più grande fonderia di chip della Cina, hanno chiuso con guadagni di oltre il 16%. Allo stesso modo, le azioni della Shanghai Fudan Microelectronics Company sono aumentate di quasi il 21%.

Global X China Semiconductor, fondo negoziato in borsa, è balzato di oltre il 27%, portando i guadagni per l’anno a oltre il 57%.

Le azioni a Shanghai, tuttavia, sono chiuse dalla scorsa settimana per le festività della Festa Nazionale. Ci si aspetta che le azioni sulla Cina continentale aumentino del 7%-10% in riparta oggi, 8 ottobre.

Investitori e analisti scommettono su altri annunci di stimoli domani dal principale pianificatore economico della Cina, mentre la Cina continentale riapre dopo una settimana di vacanze.

Il rally dei chip rappresenta una spinta per l’industria cinese dei semiconduttori, con le azioni dei principali produttori di chip rimaste colpite dalle ampie restrizioni all’esportazione di chip imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Per contrastare queste restrizioni, Pechino sta distribuendo miliardi di dollari in sussidi statali ai principali produttori di chip come SMIC. A maggio, la Cina ha istituito un terzo fondo di investimento sostenuto dallo stato del valore di 47,5 miliardi di dollari per l’industria dei semiconduttori.

Nel suo più recente sforzo, i funzionari stanno ora “consigliando informalmente” alle aziende locali di utilizzare chip di intelligenza artificiale (AI) sviluppati da aziende nazionali come Huawei, invece di utilizzare quelli prodotti da Nvidia, secondo un rapporto del South China Morning Post.

Il chip H20 di Nvidia, progettato in conformità con le restrizioni statunitensi contro la Cina, non è ufficialmente vietato, tuttavia, i regolatori cinesi hanno spinto le aziende locali a ridurre gli acquisti da Nvidia almeno da maggio 2024 in avanti.

Luigi Medici

