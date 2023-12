GOLFO PERSICO. Putin visita gli Emirati e l’Arabia Saudita: commercio e Gaza al centro dei colloqui

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il presidente degli Emirati Arabi Uniti ad Abu Dhabi all’inizio di un viaggio all’estero per rafforzare le partnership in Medio Oriente, sfidando i tentativi degli Stati Uniti e dell’Europa di isolarlo sulla scena mondiale. Putin ha ringraziato il leader degli Emirati per averlo ospitato e ha detto che avrebbero discusso sia del conflitto tra Israele e Hamas che della guerra in Ucraina, secondo i commenti fatti all’inizio dell’incontro. Secondo lui, le relazioni tra Russia ed Emirati Arabi Uniti sono ad un “livello senza precedenti” e mirano ad espandere i legami economici.

«Non vedo l’ora di continuare il nostro lavoro insieme per rafforzare la cooperazione bilaterale in vari campi», ha risposto il leader degli Emirati Arabi Uniti, rilevando la crescita del commercio e degli investimenti tra i due paesi al di fuori dell’industria petrolifera negli ultimi anni. Putin ha anche elogiato la decisione degli Emirati Arabi Uniti di aderire ai Brics. La visita di Putin nella regione ricca di petrolio è la prima dall’inizio del conflitto in Ucraina. La visita conferma che il presidente russo continua ad essere accettato in alcune parti del mondo, anche se gli Stati Uniti e l’Europa cercano di punire il Cremlino con sanzioni e vendite di armi a Kiev, riporta Bloomberg.

Putin volerà anche nella capitale saudita Riyadh per colloqui con il principe ereditario Mohammed bin Salman, dove il Cremlino afferma che il rafforzamento delle partnership tra i giganti del petrolio sarà una priorità assoluta.

L’aereo di Putin era accompagnato da quattro aerei da caccia Su-35 durante il volo verso gli Emirati Arabi Uniti. La Russia ha ricevuto un permesso speciale per il volo dai paesi di cui hanno attraversato lo spazio aereo. I jet dell’aeronautica degli Emirati Arabi Uniti stavano scortando l’aereo mentre Putin entrava nello spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti, riporta Wam. Al suo arrivo negli Emirati, Putin è stato accolto da alti funzionari e la pattuglia acrobatica emiratina, Emirati Knights, è volata riempendo il cielo con la bandiera russa. L’artiglieria ha quindi sparato 21 colpi di cannone in onore del leader russo, prosegue il quotidiano emiratino.

A Riad, bin Salman si aspetta che il leader russo rafforzi la cooperazione all’interno dell’Opec+, l’alleanza tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e altri importanti produttori di petrolio. La settimana scorsa, l’Opec+ ha deciso di estendere e approfondire i tagli alla produzione per sostenere i prezzi. Sebbene i colloqui sull’alleanza siano stati rovinati da ritardi dovuti a disaccordi interni tra Arabia Saudita, Angola e Nigeria, i funzionari di Mosca e Riyadh hanno proiettato un’immagine di stretta cooperazione e fiducia reciproca durante tutto il processo.

L’Arabia Saudita ritiene che Mosca adempirà ai suoi obblighi di riduzione della produzione, ha affermato il ministro dell’Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman. Il giorno prima, il vice primo ministro russo Alexander Novak, riporta Tass, aveva ribadito la posizione del Regno, affermando che l’Opec+ è pronta ad adottare ulteriori misure se necessario.

Oltre al petrolio, si prevede che saranno all’ordine del giorno le questioni legate agli investimenti e al commercio. Il Fondo russo per gli investimenti diretti spera di attirare 1.000 miliardi di rubli di investimenti dall’Arabia Saudita nei prossimi due anni. Si prevede che Putin parli anche della Striscia di Gaza. IL rinnovato conflitto tra Israele e Hamas ha creato un cuneo tra gli Stati Uniti, che sostengono Israele, e i paesi arabi, inclusa l’Arabia Saudita.

Vladimir Putin riceverà anche il presidente iraniano Ibrahim Raisi, il cui Paese sostiene Hamas. La Russia considera amichevoli molti paesi del Medio Oriente, a differenza dell’Unione Europea, della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Le imprese russe, comprese le società di materie prime che producono petrolio, alluminio e fertilizzanti, hanno spostato le loro attività negli Emirati Arabi Uniti dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il miliardario russo dell’acciaio Vladimir Lisin ha ri-registrato la sua holding ad Abu Dhabi, e anche il miliardario Andrei Melnichenko, sanzionato dall’Ue e dagli Stati Uniti, possiede un passaporto degli Emirati Arabi Uniti.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in viaggio con Putin, rimarrà nella regione tutta la settimana, partecipando ai forum ad Abu Dhabi e Doha. Il conflitto in Ucraina ha portato a una serie di sanzioni internazionali, anche sulle esportazioni di petrolio greggio. A marzo, la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto nei confronti del presidente russo, complicando ulteriormente i viaggi fuori dal Paese. Né l’Arabia Saudita né gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato accordo con la Cpi.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/