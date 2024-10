BRASILE. Dalla siccità si torna al rischio alluvioni 

Il Brasile sta per vivere una delle settimane più piovose dell’ultimo semestre, ha avvertito lunedì l’agenzia meteorologica MetSul, poiché forti piogge, fulmini, grandine e tempeste sono state previste per il Midwest, il Sud-est e il Sud del più grande paese sudamericano dopo una siccità prolungata con bassissima umidità dell’aria e caldo intenso.

La fine della stagione secca è segnata da un centro atmosferico di bassa pressione sul Paraguay, che porta forti precipitazioni negli stati brasiliani di Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, che si stanno ancora riprendendo dalle storiche inondazioni di quest’anno, che hanno portato alla chiusura dell’aeroporto internazionale Salgado Filho di Porto Alegre, riporta MercoPress.

MetSul ha inoltre previsto forti acquazzoni in alcune parti del Midwest e del Sud-est del Brasile, compresi luoghi in cui non piove da quasi sei mesi, come Brasilia e Belo Horizonte.

Si prevede che il maggiore accumulo di acqua si concentrerà su Santa Catarina e Paraná, dove diverse città potrebbero registrare tra 100 e 200 mm nelle prossime due settimane.

“Sono passati quasi sei mesi da quando abbiamo visto una mappa di proiezione delle precipitazioni per il Brasile con precipitazioni in tanti luoghi del paese quanti ne vediamo nei prossimi dieci giorni. Ci sono poche aree del territorio brasiliano che non dovrebbero avere pioggia nel periodo, le più concentrate nel Nordest, ad esempio”, ha affermato MetSul in una dichiarazione.

Durante questa settimana e la prossima, “episodi di pioggia localmente intensa con fulmini, grandine localizzata e raffiche isolate potrebbero verificarsi in diverse parti del Midwest, del Sudest e del Sud del Brasile”, ha spiegato il meteorologo MetSul Estael Sias, che ha anche parlato di possibili temporali localizzati che “potrebbero causare inondazioni in alcune città”.

“In luoghi in cui non piove da molto tempo, specialmente a Minas Gerais, Goiás, nel Distretto Federale e persino a Tocantins, le raffiche di vento possono sollevare nuvole di polvere con visibilità ridotta”, ha osservato l’esperto.

“Sabato, la bassa pressione sarà sull’Oceano Atlantico e spingerà aria più secca nel Brasile meridionale. Di conseguenza, si prevede che il meteo migliorerà in gran parte della regione, con il ritorno del sole in molte città”, ha affermato MetSul.

MetSul si vanta di affidarsi a stazioni automatizzate e all’interpretazione dei più importanti modelli di previsione computerizzati in Sud America, Stati Uniti, Europa e Asia per progettare le sue previsioni. Inoltre, ha sviluppato il suo modello di ricerca e previsione meteorologica.

Maddalena Ingrao

