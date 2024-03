SVIZZERA. Inflazione in calo, La Banca Nazionale taglia il costo del danaro

La Banca nazionale svizzera annuncia inaspettatamente una modifica dei tassi di interesse. È stata la prima grande banca centrale a tagliare inaspettatamente il tasso di interesse di riferimento, alimentando le aspettative che altre banche centrali potessero presto seguire l’esempio.

La Banca nazionale svizzera (BNS) ha inaspettatamente completato una svolta nella politica monetaria e tagliato i tassi di interesse, diventando la prima grande banca centrale a farlo. Il tasso di interesse di riferimento in Svizzera è ora all’1,5%, in calo rispetto al precedente 1,75%.

Per la BNS si tratta della prima riduzione dei tassi dal 2015. L’inflazione in Svizzera è in calo. Dalla metà dello scorso anno il tasso d’inflazione annuo della Svizzera è tornato nell’intervallo obiettivo della BNS compreso tra lo zero e il due per cento.

Ciò la rende una delle più basse tra le principali economie. E la BNS è fiduciosa che tale situazione resterà tale: prevede che quest’anno l’inflazione sarà solo dell’1,4%. A dicembre era stimato all’1,9%. La previsione per il 2025 è stata rivista al ribasso dall’1,6 all’1,2%.

L’inflazione in Svizzera sembra essere “sotto controllo”, hanno osservato il 28 marzo gli esperti valutari della Commerzbank. Il franco è sotto pressione a causa dei tagli dei tassi di interesse.

La reazione dei mercati valutari al taglio a sorpresa dei tassi d’interesse da parte della Banca Nazionale Svizzera è tanto rapida quanto ovvia, con il franco chiaramente sotto pressione da parte del commercio al dettaglio. La valuta svizzera è scesa al livello più basso rispetto all’euro da luglio. Il dollaro si rafforza rispetto al franco di circa l’1%.

Il presidente della BNS Thomas Jordan ha spiegato che la decisione sul tasso d’interesse è stata anche una reazione all’apprezzamento reale del franco dello scorso anno. Secondo gli esperti negli ultimi mesi ciò ha chiaramente avuto ripercussioni negative sull’economia svizzera. Anche se dal punto di vista svizzero vi sono buone ragioni per modificare i tassi d’interesse, gli osservatori del mercato continuano a sorprendersi dei progressi della BNS.

“Wow, la BNS sa come sorprendere”, ha spiegato il capo economista del vicepresidente della banca, Thomas Gitzel. Gli economisti non hanno ritenuto che i tre membri del consiglio di amministrazione della BNS subissero alcuna pressione per agire sui tassi di interesse, soprattutto perché anche altre grandi banche centrali hanno recentemente esitato riguardo ai movimenti dei tassi di interesse.

“Non si trattava di essere i primi ad agire”, ha detto il capo dell’NSC Thomas Jordan. È giunto il momento. Già nel giugno 2022 la BNS aveva ottenuto un successo straordinario, alzando il tasso di interesse di riferimento, ricorda Daniel Hartmann, capo economista della società svizzera Istituto di ricerca sulla gestione patrimoniale Bantleon. “Di conseguenza, la BNS sta diventando sempre più pioniera nel ciclo globale dei tassi di interesse”.

La maggior parte delle banche centrali è recentemente diventata di nuovo più cauta quando si tratta della tempistica del primo taglio dei tassi di interesse. Negli ultimi mesi, ad esempio, le aspettative per il primo taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti sono state sempre più respinte. I mercati stanno attualmente scontando la prima variazione dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a giugno. Anche nell’Eurozona gli osservatori del mercato si aspettano con certezza il primo taglio dei tassi d’interesse alla riunione della Banca Centrale Europea (BCE) di giugno. In effetti, le autorità monetarie europee hanno aperto la strada a tale mossa durante l’ultima riunione del consiglio di amministrazione all’inizio di marzo. Il capo della BCE Christine Lagarde ha implicitamente identificato la riunione di giugno come il momento in cui sarebbero stati disponibili dati sufficienti per consentire di valutare la traiettoria dei salari con ragionevole certezza.

Oltre alla BCE e alla Fed, anche altre grandi banche centrali hanno recentemente esitato ad avviare modifiche ai tassi di interesse. Come previsto, la banca centrale britannica ancora una volta non ha modificato il tasso di interesse di riferimento. Con l’inflazione in calo sull’isola, si prevede che anche i tassi di interesse diminuiranno durante tutto l’anno.

Anna Lotti

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/