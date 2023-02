SVIZZERA. UBS vede un 2023 nero

La banca svizzera Ubs, la più grande banca svizzera, ha previsto un anno incerto a causa della guerra in Ucraina e del calo della fiducia dei clienti il 31 gennaio, nonostante abbia superato le aspettative per il 2022 con un utile netto di 7,6 miliardi di dollari.

Il più grande gestore patrimoniale del mondo ha dato il via a una serie di risultati economici per le banche europee, dopo che Wall Street ha iniziato a tagliare posti di lavoro a fronte di una crescita economica in calo, riporta Reuters.

Le azioni di Ubs sono scivolate di quasi il 4% dopo aver avvertito che l’inflazione e la guerra in Ucraina stavano offuscando il futuro, smorzando l’umore dei suoi clienti facoltosi. L’azienda ha dichiarato che il calo dei prezzi degli asset e l’indebolimento della fiducia potrebbero influire sulla sua attività, anche se trarrebbe vantaggio dall’aumento dei tassi di interesse. La banca con sede a Zurigo ha registrato un aumento del 23% dell’utile netto attribuibile agli azionisti, pari a 1,7 miliardi di dollari, nel trimestre appena concluso, grazie al calo dei costi, nonostante la flessione dei mercati finanziari. Questo dato si confronta con la media di 1,3 miliardi di dollari delle stime di 21 analisti in un sondaggio condotto da Ubs.

L’utile netto dell’intero esercizio ha raggiunto i 7,6 miliardi di dollari, rispetto alla stima di consenso di 7,3 miliardi di dollari.

Il calo dei ricavi da commissioni e spese, legato alla diminuzione dell’attività dei clienti, è stato in parte compensato dall’aumento del reddito netto da interessi, compreso un guadagno del 35% nella gestione patrimoniale globale.

Gli analisti hanno accolto tiepidamente i risultati.

La rivale Credit Suisse presenterà il bilancio il 9 febbraio, dopo aver annunciato una perdita trimestrale al lordo delle imposte di ben 1,5 miliardi di franchi (1,6 miliardi di dollari), a seguito di pesanti ritiri di clienti sulla scia di una serie di scandali e perdite.

Ubs ha dichiarato di aver guadagnato 23,3 miliardi di dollari in nuove attività nette a pagamento nella gestione patrimoniale, con una forte performance in Svizzera.

Nel quarto trimestre la banca ha registrato nuovi depositi netti per 8 miliardi di dollari provenienti da clienti aziendali e dalla gestione patrimoniale globale, rispetto ai 9 miliardi di dollari dell’intero anno.

Come previsto, l’investment banking ha subito un duro colpo: i ricavi della divisione global banking, che fornisce consulenza per operazioni di M&A e IPO, sono scesi del 52% a causa dei minori ricavi dei mercati dei capitali.

Ma i ricavi dei mercati globali della banca d’investimento sono crollati dell’11%, più di quanto previsto dagli analisti, a causa dei minori introiti derivanti dai servizi legati ai derivati e alle soluzioni, nonché ai servizi di esecuzione.

Ubs ha fatto la sua previsione per il futuro, poco dopo che la Germania ha annunciato che la sua economia si è inaspettatamente contratta nel quarto trimestre. Il Fondo Monetario Internazionale ha previsto che la produzione economica degli Stati Uniti crescerà a un ritmo costante ma più lento rispetto al 2022, mentre i Paesi della zona euro registreranno una crescita modesta e la Gran Bretagna entrerà in recessione.

Ubs ha annunciato l’intenzione di riacquistare azioni per oltre 5 miliardi di dollari quest’anno, dopo averne riacquistate 5,5 miliardi nel 2022.

Ha inoltre proposto un aumento del dividendo a 0,55 dollari per azione per l’anno scorso da 0,51 dollari per il 2021.

Anna Lotti