TERRE RARE. Inizia a scricchiolare il dominio cinese

I minatori e i raffinatori cinesi di terre rare soffrono del calo dei ricavi e dei profitti nonostante gli sforzi del governo per proteggere il settore, oggi strategico, mentre i concorrenti si affrettano a costruire le proprie catene di approvvigionamento.

China Rare Earth Resources and Technology, un ramo quotato del conglomerato statale China Rare Earth Group, ha registrato un calo del 5,4% su base annua delle entrate annuali per il 2023, a 3,98 miliardi di yuan (550 milioni di dollari). Il suo utile netto è crollato del 45,7% a 417,67 milioni di yuan, riporta Nikkei.

In una dichiarazione alla Borsa di Shenzhen datata 27 aprile, la società mineraria di proprietà statale ha affermato che l’industria delle terre rare sta attraversando una “fase fondamentale” caratterizzata da un consolidamento accelerato e da aggiustamenti strutturali su scala globale. Ha affermato che ciò ha causato il calo dei prezzi, erodendo i suoi guadagni.

Sebbene il Paese rimanga di gran lunga il principale produttore mondiale di minerali delle terre rare – fondamentali per batterie, auto elettriche e altri prodotti high-tech – altri stanno migliorando le proprie capacità produttive.

Gli ultimi dati dell’U.S. Geological Survey, Usgs, ampiamente citato dalle autorità e dalle aziende cinesi, mostrano che le riserve globali dei 17 elementi delle terre rare ammontano a 110 milioni di tonnellate, con la Cina in testa con 44 milioni di tonnellate – il 40% del totale. Dietro alla Cina troviamo Myanmar, Russia, India e Australia.

L’Usgs ha affermato che la produzione nel 2023 è stata guidata anche dalla Cina, che ha prodotto 240.000 tonnellate, circa due terzi della produzione globale. Gli Stati Uniti sono stati il secondo produttore più grande, seguiti dal Myanmar, ciascuno dei quali ha più che triplicato la propria produzione nel corso dell’anno.

China Rare Earth Resources ha sottolineato che “i paesi stranieri stanno ora installando in modo proattivo catene di approvvigionamento di terre rare indipendenti dalla Cina”, evidenziando gli sforzi in luoghi come gli Stati Uniti, l’Australia e il sud-est asiatico. Per alcuni tipi di minerali, le catene di approvvigionamento “sono già state stabilite”, si legge.

Poiché l’estrazione di terre rare è strettamente regolamentata dal governo centrale cinese, negli ultimi anni sempre più aziende nazionali hanno “importato terre rare e prodotti manifatturieri estratti all’estero”, ha osservato China Rare Earth Resources nella sua dichiarazione. In combinazione con un rallentamento dell’economia nazionale che mette sotto pressione la domanda, la società ha segnalato un ulteriore “rischio” di calo dei prezzi.

Mentre China Rare Earth Resources ha attribuito il forte calo dei profitti annuali a un deprezzamento delle attività di 124 milioni di yuan, “principalmente a causa di una diminuzione delle scorte”, i risultati del primo trimestre mostrano che la pressione non si sta allentando.

I ricavi sono diminuiti dell’81,9% a 301,55 milioni di yuan, con una perdita netta di 288,76 milioni di yuan, contro un utile netto di 108,97 milioni di yuan nello stesso periodo dell’anno precedente, secondo il comunicato diffuso nel fine settimana. La divulgazione è stata poco dettagliata, ma la società ha spiegato che il peggioramento è dovuto principalmente al continuo calo dei prezzi dei prodotti delle terre rare e ha affermato che stava apportando “aggiustamenti alla sua strategia di vendita” per modificare prodotti e volumi, senza fornire ulteriori dettagli.

Sul fronte dell’offerta si nota che le importazioni da luoghi come il Myanmar sono “drasticamente aumentate”.

I dati ufficiali delle dogane cinesi lo confermano, mostrando che le importazioni di vari minerali di terre rare sotto forma di prodotti a base di ossido sono aumentate di circa il 60% a 11.000 tonnellate nel 2023. È stato anche allentato un limite nazionale strettamente controllato sull’estrazione di terre rare per consentire la produzione nazionale aggregata di minerali aumenterà del 21%, a 11.000 tonnellate.

Dopo aver riconosciuto l’importanza strategica delle terre rare, Pechino ha intensificato la regolamentazione del settore intorno al 2010. Il governo centrale lo ha definito uno dei sei settori che si trovano ad affrontare un grave eccesso di capacità, in cui il consolidamento è stato fortemente incoraggiato, insieme a quello automobilistico, dell’acciaio, del cemento, della costruzione di macchinari e di altri settori come l’alluminio.

Di tanto in tanto, Pechino ha sfruttato la sua posizione globale di maggiore produttore ed esportatore di minerali delle terre rare per scopi politici. Per prima cosa ha utilizzato quella potenza come un’arma imponendo un embargo contro il Giappone, il più grande importatore di minerali cinesi, mentre le tensioni aumentavano sulle isole Senkaku nel Mar Cinese Orientale. Il Giappone controlla i piccoli isolotti e non riconosce alcuna disputa sulla sovranità, mentre la Cina rivendica le isole, che chiama Diaoyu.

La Cina ha ulteriormente rafforzato la propria presa sul settore dopo una serie di consolidamenti, lasciando attualmente quattro gruppi principali. Alla fine del 2021, China Rare Earth Group è stato istituito attraverso una fusione di minatori di proprietà statale sotto Aluminium Corp. of China, China Minmetals e Ganzhou Rare Earth Group. L’entità venne classificata come una “società centrale”, una delle meno di 100 società d’élite su larga scala controllate direttamente dal Consiglio di Stato.

Il presidente Xi Jinping e i leader statali hanno ripetutamente e pubblicamente sottolineato l’importanza del settore. A marzo, quando Xi stava visitando una delle regioni produttrici nella provincia interna sud-occidentale dell’Hunan, ha sottolineato la necessità di “migliorare ulteriormente” lo sviluppo delle risorse e l’utilizzo delle terre rare, insieme al carbone. Ciò avveniva nel contesto del rafforzamento reciproco della “crescita di alta qualità” e della fornitura di un “alto livello di sicurezza” – entrambi temi preferiti da Xi.

Ma se da un lato l’attenzione della Cina al settore può aver rafforzato i suoi attori, dall’altro ha anche spinto altri paesi a lavorare sulle proprie catene di approvvigionamento, il cui impatto si fa ora sentire.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/