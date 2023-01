VENEZUELA. Si aprono i confini con la Colombia. ONG USA al bando

Mentre continuano sulla via del buon vicinato le relazioni tra Colombia e Venezuela le cose non vanno altrettanto bene con gli Stati Uniti.

La Migration Colombia ha riferito martedì 24 gennaio che «da oggi ha smesso di richiedere al Check-Mig sia di entrare che di uscire dal territorio della Nuova Granada (Panama, Colombia, Ecuador, e Venezuela) utilizzando i confini terrestri». Resta invece il requisito Check-Mig per entrare o uscire dalla Colombia per via aerea.

Mentre si apprende da fonti stampa venezuelane che l’Assemblea Nazionale eletta nel 2020, con una maggioranza ufficiale, ha approvato il 24 gennaio, nella prima discussione, una legge che regolerà il funzionamento delle Organizzazioni Non Governative (ONG). Secondo le autorità venezuelane molte di queste ONG sono “appendici” del governo degli Stati Uniti .

«Hanno iniziato con scopi sociali, umanitari. Ma oggi le Ong che operano nel nostro Paese hanno a che fare esclusivamente, quasi tutte, con la sfera politica, con il preciso scopo di generare destabilizzazione nel nostro Paese». Lo ha affermato il deputato Diosdado Cabello, potente leader del chavismo.

Lo stesso deputato aveva dichiarato qualche giorno prima di aver identificato più di 60 ONG che sarebbero state messe fuori legge con una nuova legge che è appunto privata all’assemblea il 24 gennaio.

Il primo vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, ha presentato il “Progetto di legge sull’ispezione, la regolarizzazione, l’azione e il finanziamento dell’organizzazione e il finanziamento delle organizzazioni non governative e collegate” all’Assemblea nazionale chavista proprio con l’obiettivo di porre un freno all’influenza statunitense nel Paese.

Durante il suo intervento, Cabello ha affermato di aver individuato 62 organizzazioni della società civile «che operano per scopi assolutamente politici e che ricevono finanziamenti da altre nazioni», cosa che sarebbe vietata dalla nuova legislazione e lascerebbe queste Ong in una situazione illegale e quindi verranno epurate dal Venezuela indipendentemente dai progetti che stanno portando avanti.

Tommaso Dal Passo