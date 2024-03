ISRAELHAMASWAR. Per paura di attacchi Houthi le compagnie di navigazione stoppano i viaggi fino al 2025

A più di tre mesi dall’inizio delle operazioni dell’Alleanza marittima internazionale, l’ammiraglio Mark Miguez, comandante della flotta congiunta, ha riconosciuto che gli Stati Uniti e i loro alleati hanno ancora molto lavoro da fare. Si legge su Bloomberg.

“Sappiamo di aver ridotto alcune delle loro capacità”, ha aggiunto, in piedi sul ponte di navigazione a bordo della Eisenhower, ma mentre i sostenitori degli Houthi in Iran continuano a inviare denaro, armi e informazioni, anche da una nave spia che naviga a centinaia di miglia dall’Iran, l’Eisenhower che è direttamente in Mare Rosso, non prevede quando l’attività sarà completata.

Miguez sottolinea il rallentamento degli attacchi da parte delle forze di Sana’a e il passaggio dagli attacchi con missili da crociera a droni meno pericolosi, che considera prove del fatto che l’operazione sta esaurendo le forze di Sana’a, ma questo non è stato confortante per le compagnie di navigazione.

Rolf Happen Janssen, amministratore delegato della compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd, ha dichiarato in occasione dell’annuncio degli utili di marzo: “O il Mar Rosso è sicuro per i nostri lavoratori oppure non lo è, e finché la situazione sarà pericolosa, non invieremo i nostri lavoratori attraverso il Mar Rosso”.

La compagnia di navigazione tedesca spera che le turbolenze si plachino nei prossimi mesi, ma riconosce che altri operatori del settore temono che continuino fino al 2025.

Negli ultimi sviluppi, la compagnia americano-britannica Carnival Corp., uno dei maggiori operatori di navi passeggeri al mondo, ha dichiarato che non navigherà attraverso la regione del Mar Rosso per il resto dell’anno 2024 e all’inizio l’anno prossimo, a causa delle continue tensioni in mare.

Anche H&M, la seconda catena di moda quotata al mondo, ha annunciato di aver posticipato l’inizio di alcune campagne primaverili ed estive, per adattarsi ai ritardi nelle spedizioni causati dalla crisi del Mar Rosso.

Secondo Reuters, la società ha apportato modifiche a breve termine alla data di inizio e alla data di lancio delle campagne, e il periodo di rinvio varierà da un paese all’altro, ma potrebbe raggiungere circa due settimane in alcuni mercati.

Anche il rivenditore di abbigliamento Abercrombie & Fitch ha recentemente abbassato le sue previsioni per una riduzione dei costi di spedizione quest’anno, a causa delle turbolenze del Mar Rosso.

Le compagnie di navigazione continuano a passare attraverso il Mar Rosso e a reindirizzare i container sulla rotta del Capo di Buona Speranza, cosa che ha aumentato i costi di spedizione di un milione di dollari secondo le ultime stime, oltre a ritardare merci e merci.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

