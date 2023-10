SALUTE. Chi ha un tumore soffre più spesso di depressione non curata

Il disagio psicologico colpisce più del 50 per cento dei pazienti con tumore, ma in sette casi su dieci la depressione non viene affrontata e curata. La definizione, esatta, che “racchiude” e identifica questi disturbi corrisponde a “distress emozionale”.

«Hanno un impatto parecchio negativo sulla qualità della vita, sull’adesione ai trattamenti e, quale ulteriore conseguenza negativa, sulla sopravvivenza stessa dei malati oncologici. Solamente il 37% dei Paesi europei – spiegano da AIOM – stanzia budget specifici e dedicati sul supporto psiconcologico». Da noi la figura dello psicologico riservato all’oncologia è prevista, sulla carta, in circa la metà dei centri specializzati; seppur nella realtà meno di un malato su cinque riceva aiuto concreto.

Da qui la richiesta della reale integrazione dell’assistenza psicosociale nella pratica clinica di ogni giorno – tramite la previsione e l’utilizzo di risorse ad hoc – mossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Medico durante il congresso della European Society for Medical Oncology a Madrid.

«Il supporto psicosociale dev’essere componente essenziale del trattamento oncologico. Costituisce – dice Saverio Cinieri, presidente AIOM – l’elemento chiave di ogni strategia volta a migliorare la qualità di vita delle persone con tumore. Nonostante la consapevolezza e l’esistenza in vari Paesi di linee guida che raccomandano interventi psicosociali basati sull’evidenza, molti pazienti oncologici nei fatti non li ricevono. I bisogni troppo spesso non vengono rilevati e, quindi, non trattati in maniera opportuna. Inoltre, il Piano Oncologico Nazionale 2023-2027 non prevede risorse indirizzate all’assistenza psiconcologica».

La cura del disagio mentale si traduce nel miglioramento della sopravvivenza. Infatti, i pazienti con evidenti sintomi depressivi aderiscono meno ai protocolli terapeutici. Da uno studio è stato possibile evincere come il grado d’accettazione della chemioterapia post-chirurgia del carcinoma alla mammella tra le donne con depressione e che non hanno richiesto aiuto psicologico, si fermi solo al 51%.

Inoltre una metanalisi, che ha incluso 27 studi per un totale di 9.417 persone affette da diversi tipi di neoplasia, ha rivelato che i tassi di mortalità erano fino al 25% più elevati in pazienti con sintomi depressivi e fino al 39% più elevati in pazienti con depressione maggiore-minore. In Europa ogni anno si stimano poco meno di 4 milioni di nuovi casi di tumore. Nel 2022, in Italia, sono stati all’incirca 400mila.

«La salute psicologica della persona che riceve la diagnosi di cancro è messa a dura prova da distress emozionale, paura di recidive, preoccupazione per i familiari, difficoltà nella sfera sociale, lavorativa, economica e sessuale» commenta Gabriella Pravettoni, docente di Psicologia delle decisioni all’Università degli Studi di Milano e direttrice della Divisione di Psiconcologia dell’Istituto Europeo di Oncologia. «Tutto ciò può generare differenti tipologie di bisogni psicosociali. Spesso, però, i risvolti psicologici della malattia vengono lasciati sullo sfondo, in secondo piano, rispetto a quelle che si traducono in necessità strettamente di stampo clinico. In tantissime situazioni la presenza di distress emozionale non viene rilevata, sia per le difficoltà degli oncologi a discutere dell’argomento durante la visita, sia per la riluttanza dei pazienti a confidarli al proprio medico specialista».

