SALUTE. Le crisi internazionali provocano scarsità di medicinali: il caso del Regno Unito

Nonostante gli sforzi per rafforzare le catene di approvvigionamento, il Regno Unito, in Europa così come molti paesi asiatici, continua a soffrire di carenze di molti farmaci da prescrizione di uso comune. Farmaci per l’ADHD, l’epilessia, gli inibitori del GLP-1 per il diabete di tipo 2 e la perdita di peso, così come il ramipril (utilizzato per il trattamento dell’ipertensione e dell’insufficienza cardiaca), hanno tutti subito carenze di approvvigionamento dalla fine dello scorso anno o dall’inizio di quest’anno.

Con l’indisponibilità dei prodotti, aumenta la pressione sull’intero sistema per garantire alternative. Se i pazienti non ricevono cure tempestive e costanti, la loro qualità di vita può risentirne, riporta The Conversation. La carenza di medicinali rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica del Regno Unito. E, come ha rivelato una recente inchiesta governativa, l’attuale catena di approvvigionamento dei medicinali del Regno Unito è molto vulnerabile alle interruzioni, come le crescenti pressioni globali.

Le catene di approvvigionamento dei farmaci sono globali, altamente regolamentate e complesse. Problemi come la manutenzione degli stabilimenti, i ritardi nei trasporti o l’aumento della domanda in altri Paesi possono rapidamente influire sulle forniture di farmaci nel Regno Unito. Recenti interruzioni, come il conflitto con l’Iran, hanno sollevato preoccupazioni sulla futura sicurezza dell’approvvigionamento di farmaci. La guerra ha già fatto aumentare del 30% il costo di alcuni farmaci da prescrizione. Ciò è dovuto in gran parte all’aumento dei prezzi della benzina e del diesel, che rende più costosa la produzione e la spedizione.

Anche l’aumento del costo delle materie prime e dell’energia può contribuire all’aumento dei costi dei farmaci per i pazienti e i sistemi sanitari. L’offerta e la domanda di farmaci possono fluttuare a seconda della prevalenza delle malattie, dell’accesso alla diagnosi, dei prezzi di mercato e della capacità di spesa delle persone.

Garantire una fornitura costante di farmaci può quindi essere difficile. Ma questo non è solo un problema del Regno Unito, è un problema mondiale. Il Regno Unito compete a livello globale per l’accesso a farmaci e ingredienti essenziali. Circa l’80% dei farmaci utilizzati per curare i pazienti britannici non è di marca, ma generico. Questi farmaci sono prodotti principalmente in Cina e in India. I generici sono clinicamente efficaci ma meno costosi dei farmaci di marca, pertanto a livello internazionale la dipendenza da essi è molto forte.

Cina e India sono anche i principali produttori di molti ingredienti farmaceutici di base. Ciò aumenta la dipendenza globale da questi paesi. Problemi di produzione o ritardi nei trasporti in questi paesi possono ridurre rapidamente l’accesso ai farmaci a livello mondiale.

Le farmacie, nel Regno Unito e altrove, sono direttamente colpite dalla carenza di medicinali. Quando i farmaci non sono disponibili e la domanda supera l’offerta, i prezzi di mercato possono aumentare rapidamente. Queste attività indipendenti possono quindi trovarsi in difficoltà finanziarie a causa dell’aumento dei prezzi dei farmaci e dei sistemi di pagamento posticipati per la gran parte dei diversi sistemi sanitari statali esistenti.

Negli ultimi cinque anni, più di 1.000 farmacie di comunità hanno chiuso nel Regno Unito, ad esempio. Alcune delle cause di queste chiusure sono direttamente correlate all’approvvigionamento di farmaci, tra cui i rimborsi e la pressione dovuta alla carenza di medicinali. La chiusura delle farmacie di comunità locali mette sotto pressione le farmacie rimanenti, che sono costrette a mantenere le scorte.

Se i pazienti non riescono ad accedere ai loro farmaci, ciò può scatenare ordini dettati dal panico e accaparramento, che possono esercitare una pressione ancora maggiore su catene di approvvigionamento già fragili e causare sprechi. In alcuni casi, queste carenze creano anche opportunità per l’immissione sul mercato di farmaci contraffatti, poiché i pazienti disperati cercano fonti alternative per soddisfare le proprie esigenze. La mancanza di una comunicazione tempestiva e informativa sulla carenza di farmaci da prescrizione può generare preoccupazione nei pazienti, panico tra i fornitori e opportunismo commerciale. I pazienti non sanno perché non riescono ad accedere ai loro farmaci o quanto durerà la situazione.

All’interno del settore si chiede una segnalazione più tempestiva dei problemi di approvvigionamento e dei cambiamenti nella domanda. Ciò darebbe ai fornitori più tempo per trovare farmaci alternativi, pianificare i programmi di produzione, ridurre ritardi e interruzioni e, auspicabilmente, prevenire meglio le carenze di medicinali. Una comunicazione efficace e tempestiva è inoltre necessaria per supportare I fornitori di servizi sanitari devono svolgere il proprio lavoro e rassicurare i pazienti.

Un altro fattore importante è concentrarsi sul prezzo dei farmaci e sul suo impatto più ampio sul sistema sanitario. Educare le parti interessate può contribuire a ridurre le carenze di farmaci migliorando la consapevolezza, il coordinamento e i comportamenti responsabili lungo tutta la catena di approvvigionamento. Migliorare la resilienza dell’approvvigionamento è essenziale per garantire la disponibilità dei farmaci su prescrizione e ridurre la pressione sui servizi sanitari.

Maddalena Ingrao

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