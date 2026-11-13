ASEAN. Riserva petrolifera condivisa: la svolta strategica del Sud-est asiatico

I paesi ASEAN lanceranno uno schema congiunto di stoccaggio di prodotti petroliferi già dal 2027. Il progetto prevede siti di stoccaggio in Indonesia e Thailandia e, nella fase iniziale, permetterà alle Filippine di acquistare diesel e benzina stoccati in Indonesia e Thailandia durante le emergenze.

Il dettaglio operativo più rivelatore viene da IDNFinancials: lo schema userà un sistema a ticket, per cui i paesi partecipanti pagano una fee anticipata per assicurarsi il diritto di acquistare volumi specifici stoccati da società in altri paesi in caso di emergenza. Meccanismo già usato nell’Unione Europea. Una società affiliata alla Philippine National Oil Company firmerà memorandum d’intesa con operatori di stoccaggio in entrambi i paesi sabato 14 novembre.

L’architettura è guidata dall’Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), istituto internazionale creato dal Ministero dell’Economia giapponese. Il premier giapponese Sanae Takaichi dovrebbe annunciare la cooperazione al meeting Asia Zero Emission Community a Manila il 17 novembre 2026. Non è casuale: il Giappone sta promuovendo l’iniziativa per rafforzare la sicurezza energetica della regione a seguito delle interruzioni causate dalla guerra in Iran.

Non è semplicemente una riserva comune, è un’assicurazione energetica mutualistica. Segnala che l’ASEAN ha capito che la guerra in Iran e la chiusura potenziale di Hormuz non sono un rischio teorico, ma il “nuovo normale”.

Notevoli le implicazioni che se ne possono trarre: “vulnerabilità differenziata, risposta collettiva”. I dati di preparazione mostrano asimmetrie critiche. L’Indonesia ha uno dei buffer più brevi, con riserve per circa 23 giorni di consumo, limite infrastrutturale dichiarato dal Ministro Bahlil Lahadalia. Le Filippine hanno circa 50-60 giorni, la Thailandia fino a 95 giorni. Il Giappone arriva a 254 giorni. In caso di perdurante blocco dello Stretto di Hormuz, dove passa la gran parte del greggio mediorientale per l’Asia, un paese con 23 giorni collassa prima che arrivino navi alternative. La condivisione trasforma una vulnerabilità nazionale in resilienza di rete.

L’ASEAN ha tratto ispirazione del modello UE; il ticket system è una vera “genialità” politica: evita di costruire stoccaggi costosi in ogni paese e aggira il problema della sovranità. Le Filippine non possiedono serbatoi a terra sufficienti, ma comprano “diritti d’opzione” su serbatoi indonesiani. È integrazione energetica senza cessione di sovranità, sullo schema dell’ ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) rinnovato nell’ottobre 2025, che impegna i membri a fornire il 10% del fabbisogno normale in emergenza su base volontaria e commerciale.

Interessante in questo scenario quella che possiamo definire la “geopolitica del Giappone”: Tokyo, infatti, è il vero architetto. ERIA, Indonesia Business Council e il working group privato lanciato a settembre 2026 puntano a creare un hub commerciale, non solo strategico. Per il Giappone, che detiene 254 giorni di scorte, garantire che i partner ASEAN non vadano in blackout petrolifero significa proteggere le proprie catene di fornitura manifatturiere e contenere la Cina, che ha già 1,2 miliardi di barili in riserva.

Accanto al ruolo del Giappone, possiamo riscontrare due nuovi ruoli geopolitici: Indonesia come hub, Thailandia come stabilizzatore. L’Indonesia, pur con solo 23 giorni per sé, ha capacità di stoccaggio e raffinazione da offrire come servizio. Diventa hub regionale, monetizzando infrastruttura. La Thailandia, con raffinerie avanzate e 95 giorni, fa da cuscinetto. Le Filippine, paese più esposto perché 100% importatore e con presidenza ASEAN 2026, è il primo beneficiario e caso pilota.

Non mancano però limiti strutturali al progetto. Se la crisi è regionale e simultanea, il sistema fallisce: tutti vorranno attingere allo stesso serbatoio. Serviranno regole chiare di rilascio, finanziamento, proprietà e trasporto. Laos e Timor Est stanno valutando l’adesione, ma senza finanziamenti privati e senza chiarire chi paga lo stoccaggio, il rischio è un accordo di carta.

Lucia Giannini

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