MYANMAR. La Giunta delle Terre Rare tra Washington e Mosca, con Pechino sullo sfondo

La fase attuale del Myanmar è una triplice partita simultanea: guerra civile, legittimazione politica e monetizzazione delle materie prime critiche.

Sul campo, il regime controlla meno territorio, sì ma più minerali sulla carta. Dopo il colpo di stato del 2021, il capo della giunta Min Aung Hlaing ha tenuto a gennaio 2026 un’elezione solo nelle aree sotto controllo governativo ed ha giurato come 11° Presidente il 10 aprile 2026, in una cerimonia con presenti Cina, India, Thailandia e altri 20 paesi. Sul terreno, però, la giunta ha perso pezzi cruciali. Nell’ottobre 2024 il Kachin Independence Army (KIA) ha sequestrato un’importante area produttrice di terre rare, e oggi il controllo resta conteso con offensive rilanciate nel maggio 2026.

Eppure il sottosuolo vale: nel 2025 il paese ha prodotto circa 22.000 tonnellate di ossidi di terre rare, quasi il 7% dell’output globale, e circa la metà dell’offerta mondiale di terre rare pesanti viene dalle miniere del Kachin. Si contano oltre 600 miniere di terre rare, la maggior parte alimenta la Cina. Dal colpo di stato le spedizioni verso la Cina hanno totalizzato 3,6 miliardi di dollari, con una crescita da 1,5 milioni di dollari nel 2014 a circa 780 milioni nel 2021. Oggi il Myanmar è stimato al 20% delle terre rare medie mondiali, critiche per veicoli elettrici e armi. Di quelle terre rare, Pechino ha avuto monopolio nella regione Kachin dal 2015 senza regole ambientali, mentre Mosca e Pechino sono rimasti i principali fornitori di armi — jet russi usati per bombardare civili.

La novità del 2026 è l’apertura diretta a Washington. Secondo Reuters e media asiatici, il 9 novembre 2026 DCI Group, società di lobbying di Washington, ha pubblicato una newsletter per conto del Ministero dell’Informazione birmano esortando gli USA a trattare il Myanmar come priorità per i minerali critici. L’operazione non è improvvisata. La Integrated Country Strategy for Burma del Dipartimento di Stato, approvata il 31 agosto e pubblicata il 16 ottobre, punta a garantire almeno tre grandi accordi commerciali o di investimento da oltre 5 milioni di dollari ciascuno per aziende americane. Il Dipartimento mira a collegare la diplomazia di pace a potenziali accessi alle terre rare.

Ci sono stati colloqui segreti a Tokyo a giugno e ottobre e una delegazione a Naypyidaw a settembre. Min Aung Hlaing ha moltiplicato i viaggi in Russia, Cina e Asia aprendo un canale a sorpresa con Washington, che cerca minerali strategici per ridurre la dipendenza da Pechino. Ha offerto a Donald Trump due cose desiderate: chiudere le fabbriche di truffe informatiche e l’accesso ai giacimenti giganti di terre rare.

Il nuovo approccio USA appare legato a qualcosa che i generali possono offrire: le terre rare. L’agenda USA include la lotta ai centri truffa, il rilascio dell’imprenditore americano Adam Castillo e forse l’accesso ai depositi, mercato ora dominato dalla Cina. Washington sta cercando ovunque terre rare perché la Cina controlla la maggioranza, in particolare disprosio e terbio per EV e armi.

Inoltre, se con gli USA la Giunta tratta con una “newsletter”, con la Russia tratta con jet e miniere. Dopo il 2021 Mosca è diventata la principale fonte di armi, fornendo tra l’altro sei caccia SU-30, elicotteri Mi-38T, droni e sistemi anti-drone. Ha firmato un accordo di cooperazione militare a febbraio 2026 e a luglio le truppe russe e birmane hanno tenuto Tiger-2026 a Naypyidaw, la prima esercitazione congiunta dell’esercito. Putin ha descritto una stretta cooperazione militare e tecnico-militare, incluse esercitazioni navali e scali portuali.

Il 28 ottobre 2026 l’esecutivo minerario russo Vladislav Sviblov ha incontrato Min Aung Hlaing a Naypyidaw, dopo che la Myanmar Investment Commission ha approvato 16 nuove proposte di investimento nel settore minerario. Il Myanmar controlla circa 600 miniere e circa il 50% delle esportazioni globali di terre rare pesanti verso la Cina.

C’è anche un progetto di miniera di tungsteno nella regione dello Shan, vicino al confine thailandese, sostenuto da interessi russi e approvato dalle autorità militari, nei pressi di un’operazione esistente legata alla Cina. La Russia vede il Myanmar come partner strategico chiave per contrastare l’influenza occidentale nel Sud-est asiatico: accesso a terre rare, risorse energetiche e potenziale punto d’appoggio navale nell’Oceano Indiano.

Mosca è già il maggior fornitore di armi con jet, elicotteri d’attacco, sistemi di difesa aerea e veicoli blindati, e le fabbriche statali birmane avrebbero spedito munizioni da 120mm alla Russia. La Russia supporta la giunta con armi, tecnologia e sostegno politico.

Il gioco con la Cina è in questo quadro rischioso. Il Myanmar è diventato una fonte importante di terre rare pesanti per la Cina, incluso disprosio e terbio essenziali per magneti di EV, turbine e difesa. L’Agenzia Internazionale dell’Energia stima che la Cina rappresenti circa il 60% dell’estrazione globale di magneti e ha avuto a lungo il monopolio sul processamento.

Quando il KIA ha preso il controllo, la Cina ha chiuso il confine per le importazioni di terre rare e per le esportazioni di materiali necessari all’estrazione. Un tentativo visibile degli USA di entrare nel settore potrebbe provocare Pechino, che ha a lungo sovrastimato l’influenza americana in Myanmar.

La Cina ha posto veto insieme alla Russia in Consiglio di Sicurezza ad agosto a una clausola che chiedeva stop immediato ai raid aerei, ma resta gelosa del suo canale.

Lo Stimson Center è tranchant: non esiste una via legale o finanziaria praticabile per le aziende USA per approvvigionarsi di terre rare dal Myanmar, sia tramite KIA, giunta o intermediari. Le terre rare, nel frattempo, sono “totalmente off-limits per Naypyidaw”, come dice David Gum Awng del KIA.

In conclusione, la giunta gioca su due tavoli: offre a Trump le terre rare che non controlla pienamente per rompere 5 anni di isolamento, e offre a Putin armi e accesso minerario per assicurarsi sopravvivenza militare. La Russia non ha tecnologie moderne per il processamento delle terre rare e cerca campioni altrove, ma per Naypyidaw è diversificazione. Per Pechino, invece, ogni apertura verso gli USA è una linea rossa: rischia di trasformare un fornitore satellite in un concorrente strategico.

Luigi Medici

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