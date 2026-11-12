SUDAMERICA. Perché il Vaticano torna nel Continente della Crisi: le portaerei del Papa

Il Viaggio Apostolico di Leone XIV in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre 2026 è il settimo fuori dall’Italia e il primo nelle Americhe dall’elezione nel maggio 2025. L’itinerario ufficiale è scandito: Uruguay dal 6 all’8 novembre; Argentina dall’8 all’11 novembre; Perù dall’11 al 17 novembre, con Montevideo, Paysandú e Florida, poi Buenos Aires, Córdoba e Luján, infine Lima, Chiclayo, Cusco e Pucallpa.

È un viaggio estremo: 14 voli inclusi due in elicottero, 36 discorsi e circa 50 eventi in 12 giorni, definito uno dei più intensi degli ultimi anni. E avviene tre settimane dopo un intervento per tumore polmonare con asportazione di lobo, con conferma medica il 26 ottobre.

Perché ora? Perché un Papa americano, agostiniano, missionario in Perù dal 1985 e vescovo di Chiclayo dal 2015 al 2023 con cittadinanza peruviana, sceglie proprio questo momento per tornare?

Tre crisi convergenti spiegano la geostrategia vaticana.

Iniziamo con quella più visibile e storica: l’Argentina e le Falklands/Malvinas. È la prima visita di un pontefice in Argentina dall’aprile 1987, e avviene nel momento di massima tensione con Londra da 44 anni. Il presidente Javier Milei ha rilanciato la rivendicazione nazionale alle Malvinas all’Assemblea Generale ONU il 23 settembre, accusando l’ONU di guardare dall’altra parte. Il governo argentino ha chiesto al Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare di fermare l’attività petrolifera autorizzata dai britannici vicino alle Falkland, innescando l’oramai storica disputa sulla sovranità.

Il Sea Lion oil field, operato da Navitas Petroleum, è al centro del contenzioso. Le udienze del Tribunale di Amburgo sono iniziate proprio il 10 e 11 novembre 2026, in piena presenza del Papa a Buenos Aires. Il Ministro britannico per le Falklands ha parlato di dichiarazioni incendiarie di Milei e minacce di sanzioni penali contro imprese legate al progetto.

Il Vaticano non è neutrale per caso. Leone XIV incontra i presidenti di destra di Argentina e Perù, e a Buenos Aires ha incontrato Milei sul tappeto rosso dell’ Aerolíneas Argentinas con scritta Pontifex Maximus, in una cerimonia di stato. Il messaggio, nelle messe da record — 2,5 milioni di fedeli a Buenos Aires, 6 milioni in tre giorni in Argentina, 2 milioni all’evento finale a Luján, 650.000 a Córdoba e oltre un milione di giovani a Buenos Aires — è stato “unità e avvertimento contro la corruzione”.

Geostrategicamente, il Papa gioca la carta della “diplomazia preventiva”: offrire al nazionalismo argentino una valvola di legittimazione spirituale (la devozione a Luján) per evitare l’escalation militare, mentre suggerisce a Londra una via di arbitrato. La Chiesa argentina è l’unico attore che può parlare sia alla base peronista sia al libertarismo di Milei senza essere accusato di colonialismo britannico. I social lo confermano: su Instagram e Facebook i commenti sotto l’incontro Milei-Papa sono polarizzati tra “Bienvenido Santo Padre” e “le sta dando la mano al diavolo”, segno che il Vaticano si assume il costo politico di mediare.

Andando a vedere le altre due tappe della lunga visita, Perù e Uruguay possiamo cogliere altri gesti dell’attore globale vaticano. In Perù Leone XIV è di casa. L’accoglienza all’aeroporto di Callao è stata con cori di bambini e magliette “El Papa vuelve a casa”. La stampa francese lo nota: è il ritorno del figlio adottivo. L’omaggio previsto a Chiclayo in una cappella dedicata a Óscar Romero, e la visita al carcere dove ha tenuto rosari attraverso le sbarre, ricollegano il Papa alla teologia della liberazione che aveva scosso la Chiesa nei suoi primi anni da sacerdote.

L’accoglienza di Keiko Sofía Fujimori Higuchi come presidente della Repubblica, alla base aerea di Callao, è un segnale: il Vaticano riconosce la nuova presidenza di destra peruviana ma la inquadra in una pastorale di riconciliazione, dopo anni di instabilità.

L’Uruguay, il paese più secolarizzato del continente, è la tappa più geostrategica: Vespri alla Cattedrale Metropolitana, incontri con la comunità di Casavalle e con l’Università Cattolica. È il test per la nuova evangelizzazione in un contesto post-cristiano, modello per l’Europa.

Il viaggio non tocca Ecuador e Brasile, ma li ha al centro. L’Ecuador è in rimbalzo fragile: dopo una forte contrazione nel 2024 per blackout, calo petrolifero e insicurezza, la crescita è prevista appena sopra il 2% nel 2026-2027, con inflazione contenuta grazie alla dollarizzazione ma potere d’acquisto basso, povertà al 21,4% e insicurezza legata al narcotraffico che lo rende uno dei luoghi più insicuri della regione. Il deficit di bilancio al -4,3% del PIL nel 2025 e un debito esterno pubblico di 51 miliardi di dollari lo mettono sotto tutela FMI. Il Papa non va a Quito per non destabilizzare ulteriormente un governo in austerità (rimozione sussidi carburante, aumento IVA) che ha già innescato proteste nazionali nel 2025. Ma manda un segnale da Lima e Pucallpa, porta amazzonica peruviana, sull’economia estrattiva.

Il Brasile è l’altro polo. I dati ufficiali INPE mostrano che la deforestazione annuale in Amazzonia è caduta al livello più basso dal 1988: 3.335 kmq tra agosto 2025 e luglio 2026, in calo del 41,8% sull’anno precedente e del 71% dal 2023 sotto Lula. È il giorno prima del ballottaggio del 25 ottobre, vinto da Lula con il 51,8% contro Flavio Bolsonaro. La svolta ambientale brasiliana è la base per la COP amazzonica e per l’enciclica ecologica.

Leone XIV, che a Cusco andrà a oltre 11.000 piedi di altitudine, porta avanti l’eredità di Francesco sull’Amazzonia ma con accento agostiniano: non più solo “casa comune”, ma “città di Dio” contro “città dell’uomo” estrattiva. Pucallpa, centro del traffico di legno, è scelta geopolitica: è lì che la Chiesa può fare da mediatore tra Stato peruviano, narcos e popolazioni indigene, come ha fatto in Colombia.

Perché ora? La tesi accademica è chiara: con gli USA impegnati nella guerra in Iran e la revisione della posizione sulle Falklands annunciata da Trump il 31 agosto, e con la Cina in stallo economico, il Sudamerica è in vuoto di mediazione. Il Vaticano riempie tre vuoti: giuridico: offrire una morale internazionale quando ITLOS e ONU sono visti come faziosi; energetico: l’Argentina vuole il petrolio nelle Falklands, l’Ecuador non ha luce, il Brasile ha foreste da monetizzare come carbon credits. La Chiesa è l’unico attore che parla sia di sovranità energetica sia di limiti ecologici; politico: di fronte a Milei e Fujimori, entrambi esponenti della destra populista, Leone XIV non condanna ma “accompagna”, come ha fatto in carcere a Buenos Aires. È la dottrina agostiniana del cor inquietum contro la polarizzazione: descrive l’insoddisfazione profonda dell’essere umano di fronte ai beni finiti e la sua tensione naturale verso l’Infinito, cioè Dio.

I social media lo captano: su TikTok e Instagram la visita è raccontata come “il cuore dell’umanità” argentino, con folle che filmano con telefoni e bandiere vaticane giallo-bianche. Su Vatican News en español i commenti sono devozionali: “Dios lo bendiga”, “Te esperamos en Argentina”, preghiere per la salute dopo l’intervento. Ma c’è anche consapevolezza geopolitica: “O Brasil te espera, Santo Padre!”.

Leone XIV va adesso in Sudamerica perché ora il continente è tornato a essere frontiera di guerra per risorse — petrolio delle Malvinas, terre rare peruviane, foresta amazzonica brasiliana — e il Vaticano è l’unico grande attore globale che può attraversare quelle frontiere senza portaerei.

Antonio Albanese

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