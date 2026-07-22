ISRAELIRANWAR. Aoun alla Casa Bianca. Libano: Iniziato il ritiro IDF. Spari sulle LAF. L’ASEAN teme il blocco della logistica energetica. I Pasdaran colpiscono gli impianti di desalinizzazione

Il presidente libanese Joseph Aoun ha incontrato il presidente Donald Trump alla Casa Bianca. Si tratta della prima visita di un presidente libanese alla Casa Bianca dal 2009. Aoun ha sollecitato il ritiro delle truppe israeliane dalle zone del Libano meridionale ancora occupate e un maggiore sostegno all’esercito libanese, impegnato a riprendere il pieno controllo delle aree a lungo influenzate da Hezbollah.

Prima della visita alla Casa Bianca, Aoun ha incontrato domenica il Segretario di Stato Marco Rubio. Rubio ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti all’attuazione dell’accordo, definendolo “l’inizio dell’inizio”. “Come ho detto a tutte le parti qui presenti oggi, è l’inizio dell’inizio”, ha dichiarato Rubio ai giornalisti. “C’è molto lavoro da fare. Non sottovalutiamo in alcun modo la difficoltà del compito che ci attende, ma ne comprendiamo l’importanza. Quanto sia vitale, e siamo onorati di aver contribuito a realizzarlo.”

Il Dipartimento di Stato ha poi affermato che Rubio ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a sostenere l’attuazione dell’accordo e gli sforzi del Libano per ristabilire la pace, la ripresa economica e la stabilità a lungo termine.

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato durante la sua visita negli Stati Uniti, dopo che il sindaco di New York Zohran Mamdani aveva affermato di star ancora valutando la possibilità di un arresto. “Benjamin Netanyahu non verrà arrestato, in alcun modo, forma o maniera, mentre si trova negli Stati Uniti d’America”, ha scritto Trump in un post sui social media, senza fare riferimento alle dichiarazioni del sindaco. Trump non ha menzionato Mamdani nel suo post su Truth Social, ma ha riconosciuto a Israele il merito di aver contribuito alla guerra con l’Iran. Il sindaco di New York ha dichiarato in un’intervista andata in onda sabato che l’ufficio legale della città sta valutando attivamente cosa la legge potrebbe consentire.

“Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all’Aia. È un criminale di guerra incriminato dalla Corte penale internazionale”, ha affermato Mamdani in un podcast video del New York Times intitolato “The Interview“.

Israele aveva risposto alle dichiarazioni di Mamdani domenica con un post su X in cui definiva la Corte penale internazionale un tribunale farsa e il mandato di arresto contro Netanyahu falso: ”Mamdani sembra interessato a distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalle sue follie e ad attaccare il leader dello Stato ebraico e l’unica democrazia in Medio Oriente”, si legge nel post.

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato che Teheran ha ricevuto una proposta dai mediatori per un cessate il fuoco di 10 giorni nel tentativo di salvare l’accordo provvisorio, inteso ad aprire la strada a un accordo duraturo per porre fine alla guerra iniziata il 2 febbraio8 con gli attacchi USA-Israele contro l’Iran.

Il Pakistan ha ribadito il suo impegno per la pace regionale, affermando che Islamabad è pronta a contribuire a colmare le divergenze e a continuare a svolgere il ruolo di mediatore imparziale, mentre le tensioni nel Golfo alimentano i timori di una più ampia instabilità. Il Primo Ministro Shehbaz Sharif ha incontrato il Ministro degli Interni iraniano Eskandar Momeni e ha ribadito l’impegno del Pakistan per la pace regionale, dichiarando che Islamabad continuerà a svolgere il ruolo di “mediatore onesto e sincero” durante l’incontro con il Ministro degli Interni iraniano Eskandar Momeni.

Momeni aveva chiesto al Pakistan di riprendere il suo ruolo di mediazione nel conflitto e in seguito è arrivato a Islamabad per ulteriori colloqui.

I ministri degli Esteri dei Paesi ASEAN sono “profondamente preoccupati” per l’impatto dei blocchi delle principali rotte commerciali marittime in Medio Oriente. I Ministri riuniti martedì nelle Filippine, hanno espresso la loro preoccupazione per l’attuale contesto di instabilità globale sul commercio e sugli approvvigionamenti energetici causato dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz.

In un video diffuso martedì, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha affermato che il livello di “interazione” con la Guida Suprema della Repubblica Islamica sta aumentando di giorno in giorno. Mojtaba Khamenei non è stato visto in pubblico dall’attacco aereo che ha ucciso suo padre, Ali Khamenei, all’inizio della guerra.

Il 21 luglio, due petroliere che trasportavano greggio saudita verso l’Asia hanno invertito la rotta nel Mar Rosso a seguito delle minacce degli Houthi. Le deviazioni di rotta sono avvenute mentre le forze statunitensi bombardavano obiettivi nel sud e nell’ovest dell’Iran durante la notte, Teheran colpiva siti statunitensi in Bahrein, Kuwait e Giordania e almeno una petroliera veniva colpita nello Stretto di Hormuz.

Secondo i dati di navigazione di LSEG, le due petroliere, che questa settimana avevano caricato greggio saudita destinato a Cina e India, hanno fatto inversione di rotta e si stavano dirigendo verso il Canale di Suez. Tuttavia, fonti interne hanno affermato che il porto saudita di Yanbu, sul Mar Rosso, operava normalmente.

L’Arabia Saudita ha condannato le accuse degli Houthi che hanno dichiarato un blocco navale all’Arabia Saudita, aprendo un potenziale nuovo fronte. Nella loro dichiarazione, le forze armate Houthi hanno affermato di dichiarare “un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita, basato sul principio del ‘occhio per occhio’, con effetto immediato”, in risposta a quello che hanno definito “un assedio ingiusto e oppressivo” imposto allo Yemen dai sauditi.

Riyadh ha risposto che adotterà “tutte le misure necessarie” per proteggere le proprie navi, ha dichiarato il ministero in un comunicato.

I prezzi del petrolio sono aumentati di circa il 2% in seguito agli ultimi attacchi, ma i segnali di una ripresa dei negoziati diplomatici tra Teheran e Washington hanno contribuito a limitare gli aumenti.

Diamo uno sguardo all’evolversi dei fronti mediorientali.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM, ha dichiarato di aver colpito centri di comando militari iraniani, infrastrutture marittime, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea nell’ultima ondata di attacchi.

Secondo i media statali, si sono udite esplosioni nei pressi della città di Shiraz, nel sud dell’Iran. Konarak e Chabahar, sulla costa meridionale, la città di Khorramabad e un sito civile alla periferia di Abdanan, entrambe nella parte occidentale del paese, sono stati tutti presi di mira, secondo quanto riportato dai media. Successivamente, l’agenzia di stampa IRNA ha citato un funzionario di Khorramabad, il quale ha affermato che non si era verificato alcun attacco nemico nella città.

Cinquanta civili sono stati uccisi e 500 feriti nei recenti attacchi statunitensi contro l’Iran, ha dichiarato il Ministero della Salute iraniano.

L’Iran ha lanciato nuovi attacchi in tutto il Golfo, dove i recenti attacchi contro gli impianti di desalinizzazione hanno sollevato preoccupazioni per la carenza idrica.

Il Kuwait ha dichiarato di aver risposto a un attacco con droni e missili nel pomeriggio di martedì e le sirene sono risuonate in Bahrein.

Gli attacchi contro le centrali elettriche e gli impianti di desalinizzazione dell’acqua del Kuwait, avvenuti lunedì, hanno costretto alla messa fuori servizio di diverse unità di generazione per precauzione e sono in corso le riparazioni, hanno affermato le autorità.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver preso di mira infrastrutture in Bahrein appartenenti alla società tecnologica statunitense Amazon in risposta a quello che hanno descritto come un attacco statunitense contro il cantiere della prevista centrale nucleare iraniana di Darkhovin.

I media statali iraniani hanno riferito che le forze iraniane hanno anche preso di mira le strutture di alloggio del personale militare statunitense presso la base aerea di Sheikh Isa, in Bahrein. Non ci sono stati commenti immediati da parte dell’esercito statunitense, del Bahrein o di Amazon sugli incidenti segnalati.

L’esercito iraniano ha affermato di aver lanciato attacchi con droni contro tre basi militari statunitensi in Kuwait martedì. Le Guardie Rivoluzionarie hanno dichiarato di aver attaccato un sito militare statunitense in Giordania, mentre la Giordania ha affermato che le sue forze hanno intercettato e distrutto cinque droni iraniani.

L’agenzia per la sicurezza marittima UKMTO ha dichiarato martedì che una petroliera nello Stretto di Hormuz ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile, costringendo il suo equipaggio ad abbandonare la nave e a salire su una scialuppa di salvataggio.

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno anche affermato che due petroliere hanno preso fuoco dopo delle esplosioni mentre tentavano di attraversare il corridoio di navigazione meridionale dello Stretto.

Lunedì solo quattro navi mercantili hanno attraversato lo Stretto, utilizzando principalmente la rotta di navigazione settentrionale vicino alla costa iraniana, in calo rispetto alle sette del giorno precedente, secondo i dati di Kpler.

Israele non ha partecipato all’ultima ondata di attacchi contro l’Iran. “Non desideriamo intervenire, ma siamo preparati a qualsiasi scenario”, ha dichiarato martedì il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich.

Martedì, le truppe dell’esercito libanese hanno iniziato a schierarsi nella città di Zawtar al-Gharbiyeh, nel sud del Libano, nella regione di Nabatieh, dopo il ritiro delle forze israeliane dalla zona. Nel tardo pomeriggio si apprende che l’esercito libanese ha continuato le operazioni a Zawtar El Gharbiyeh, nonostante fosse stato bersagliato da colpi d’arma da fuoco durante l’operazione. Secondo quanto riportato, l’esercito israeliano avrebbe sparato colpi dalla direzione di Zawtar El Charqiyeh mentre le truppe libanesi si stavano dispiegando nella città. Nonostante l’incidente, l’esercito libanese ha proseguito con le operazioni di ricerca e dispiegamento previste nella zona.

Il piano prevede che le truppe dell’esercito libanese confischino le armi al gruppo Hezbollah, filo-iraniano, in alcune zone del Libano meridionale e che le truppe israeliane si ritirino gradualmente. Lunedì, l’esercito israeliano ha dichiarato che il piano, denominato “Programma della Zona Pilota”, è iniziato.

“Il programma pilota serve a testare la sovranità delle Forze Armate libanesi nei tre villaggi pilota, in quanto unica autorità ufficiale autorizzata a portare armi nella zona”, ha dichiarato l’IDF.

La consegna del territorio avvenuta martedì rappresenta il primo test del piano, che il Libano spera gli consentirà di riprendere il controllo di una striscia di terra di circa 10 km all’interno del Paese, ancora occupata dalle truppe israeliane.

Decine di villaggi sono stati rasi al suolo in quella zona e le infrastrutture pubbliche sono state distrutte, inclusi ospedali, centrali elettriche e pompe idrauliche. Decine di migliaia di libanesi che vivono in quella zona non sono riusciti a farvi ritorno.

I funzionari israeliani hanno espresso scetticismo sulla capacità del Libano di disarmare Hezbollah, ma Israele considera l’accordo raggiunto il mese scorso un passo fondamentale verso la costruzione di una pace duratura con il Libano.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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