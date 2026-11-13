COREA DEL NORD. La fine della riunificazione: Pyongyang si costituisce come Stato a sé

La pubblicazione su Naenara del testo aggiornato della Costituzione della RPDC segna la cesura geopolitica più profonda nella penisola dal 1953.

Per 70 anni la Legge Fondamentale nordcoreana, pur nella sua retorica socialista, conservava la finzione giuridica di una nazione unica divisa, con l’obiettivo della riunificazione. Ora l’articolo 2 introduce per la prima volta una clausola territoriale: il territorio nazionale va dal confine con Cina e Russia a nord fino alla Repubblica di Corea a sud, comprese acque e spazio aereo.

È la costituzionalizzazione della dottrina dei “due Stati ostili” lanciata da Kim Jong-un alla fine del 2023, quando definì le relazioni intercoreane come rapporti tra belligeranti, e formalizzata nel gennaio 2024 con l’ordine di rimuovere ogni riferimento all’unificazione.

Geopoliticamente, possiamo rilevare almeno tre importanti implicazioni: la chiusura definitiva del paradigma seoul-centrico. Pyongyang non si considera più “metà Nord” ma uno Stato sovrano completo. Non rivendica più Seoul, ma neppure ammette una frontiera negoziabile. Non specificando i tracciati terrestri e marittimi, lascia volutamente ambigua la Northern Limit Line nel Mar Giallo, che restano un potenziale innesco militare.

Inoltre, si può adesso parlare di normalizzazione giuridica dell’ostilità. Pur non definendo il Sud “nemico principale invariabile” come Kim aveva minacciato, la rimozione della riunificazione toglie l’ultimo freno ideologico all’uso della forza. Contemporaneamente, la stessa riforma attribuisce al Presidente della Commissione Affari di Stato il comando delle forze nucleari, definendo la RPDC “Stato responsabile dotato di armi nucleari”. Un messaggio a Washington e Seul: il nucleare non è più strumento tattico, è attributo costituzionale.

Infine, in tema di relazioni nordcoreane con altri stati dell’area, possiamo notare un allineamento a Mosca e Pechino. Citare esplicitamente Cina e Russia come vicini della Repubblica Popolare Democratica di Corea, allo stesso livello della Repubblica di Corea, inserisce Pyongyang in un triangolo continentale anti-occidentale. È la fine dell’equidistanza e l’ingresso formale in un blocco eurasiatico.

Quella compiuta con la nuova costituzione non è solo una modifica lessicale: è la tomba giuridica dell’idea stessa della riunificazione.

Tommaso Dal Passo

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