INTELLIGENCE. Scambi addestrativi tra Cina e Russia sui droni, guerra elettronica, aviazione militare e fanteria corazzata 

Le forze armate cinesi hanno addestrato segretamente circa 200 militari russi in Cina alla fine dello scorso anno e alcuni di loro sono poi tornati a combattere in Ucraina, secondo quanto riferito da tre agenzie di intelligence europee e Reuters.

Sebbene Cina e Russia abbiano condotto diverse esercitazioni militari congiunte dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte di Mosca nel 2022, Pechino ha ripetutamente affermato di essere neutrale nel conflitto e si presenta come mediatore di pace.

Le sessioni di addestramento segrete, incentrate principalmente sull’uso dei droni, sono state delineate in un accordo bilingue russo-cinese firmato da alti ufficiali russi e cinesi a Pechino il 2 luglio 2025. L’accordo prevedeva l’addestramento di circa 200 soldati russi presso strutture militari in diverse località, tra cui Pechino e la città orientale di Nanchino. Secondo le fonti, circa questo numero di soldati si sarebbe poi addestrato in Cina.

L’accordo prevedeva anche che centinaia di soldati cinesi si sarebbero addestrati presso strutture militari in Russia. Addestrando personale militare russo a livello operativo e tattico, che poi partecipa alle operazioni in Ucraina, la Cina è coinvolta nella guerra sul continente europeo in modo molto più diretto di quanto si pensasse in precedenza, ha affermato un funzionario dell’intelligence.

“Sulla crisi ucraina, la Cina ha sempre mantenuto una posizione obiettiva e imparziale e si è adoperata per promuovere i colloqui di pace; questo è coerente, chiaro e testimoniato dalla comunità internazionale”, ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese in un comunicato. “Le parti interessate non dovrebbero alimentare deliberatamente lo scontro o scaricare la colpa”.

Cina e Russia hanno annunciato un partenariato strategico “senza limiti” pochi giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 e si sono impegnati a condurre esercitazioni militari per affinare il coordinamento tra le rispettive forze armate. Mentre l’Occidente cercava di isolare la Russia, la Cina ha fornito un’ancora di salvezza acquistando petrolio, gas e carbone.

Secondo l’accordo di addestramento, i russi sarebbero stati addestrati in discipline quali droni, guerra elettronica, aviazione militare e fanteria corazzata. L’accordo vietava qualsiasi copertura mediatica delle visite in entrambi i paesi e stabiliva che nessuna terza parte dovesse essere informata.

Le visite di truppe cinesi in Russia per addestramento si svolgono almeno dal 2024, ma l’addestramento di personale russo in Cina è una novità. Mentre la Russia vanta una vasta esperienza di combattimento in Ucraina, la vasta industria cinese dei droni offre know-how tecnologico e metodi di addestramento avanzati come i simulatori di volo.

L’Esercito Popolare di Liberazione cinese non ha combattuto una guerra importante da decenni, ma si è espanso rapidamente negli ultimi 20 anni e ora rivaleggia con la potenza militare statunitense in alcuni settori.

Un numero significativo di personale russo che ha ricevuto addestramento in Cina erano istruttori militari di alto grado, in grado di trasmettere le proprie conoscenze lungo la catena di comando in operazioni di combattimento con droni, come ad esempio, nelle regioni di Crimea e Zaporizhzhia.

Rapporti militari interni russi, descrivevano quattro sessioni di addestramento per truppe russe in Cina dopo che si erano svolte. Un rapporto datato dicembre 2025 descriveva un corso di addestramento sulla guerra interforze per circa 50 militari russi presso la sede dell’Accademia di fanteria dell’Esercito Popolare di Liberazione a Shijiazhuang. Il rapporto affermava che il corso prevedeva l’addestramento dei soldati all’uso di mortai da 82 mm e all’impiego di droni per identificare i bersagli.

Un secondo rapporto descriveva un addestramento alla difesa aerea presso una struttura militare, che includeva l’utilizzo di fucili a guerra elettronica, dispositivi per il lancio di reti e droni per contrastare i droni in arrivo a Zhengzhou.

Tutte queste tipologie di equipaggiamento sono rilevanti per la guerra in Ucraina. I fucili a guerra elettronica sono puntati contro i droni in arrivo per interferire e disturbare i loro segnali, mentre le reti possono essere lanciate intorno ai droni per intrappolarli quando si avvicinano. Entrambe le parti utilizzano droni aerei a fibra ottica collegati ai piloti tramite un sottile filo che non può essere disturbato elettronicamente. I droni a fibra ottica operano in genere con un raggio d’azione compreso tra 10 e 20 km, ma alcuni possono raggiungere i 40 km.

Un terzo rapporto, datato dicembre 2025 descriveva l’addestramento all’uso dei droni per il personale russo presso il Centro di addestramento per l’aviazione militare dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) di Yibin, prima brigata. Il corso era incentrato su presentazioni multimediali e prevedeva l’uso di simulatori di volo, l’addestramento all’utilizzo di diversi tipi di droni FPV e di altri due tipi di droni.

Un quarto rapporto descriveva un corso tenutosi nel novembre 2025 presso l’Università di Ingegneria Militare di Nanchino, appartenente alla Fanteria del PLA. L’addestramento riguardava la tecnologia degli esplosivi, la costruzione di mine, lo sminamento, nonché la rimozione di ordigni inesplosi e ordigni esplosivi improvvisati.

Tommaso Dal Passo

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