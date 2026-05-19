CINA. Putin incontra l’alleato di ferro Xi. Pechino è sempre più al centro della geopolitica globale

Il leader cinese Xi Jinping ospita il suo “vecchio amico” Vladimir Putin meno di una settimana dopo la visita di Donald Trump, mentre Pechino cerca di proiettare la propria immagine di potenza stabile e prevedibile in un mondo scosso da tensioni commerciali, guerre e crisi energetica.

Cina e Russia hanno presentato la visita di due giorni di Putin, la sua 25esima visita in Cina, come ulteriore prova della loro partnership “a prova di tempesta”, anche se l’Occidente esorta Pechino a fare pressione su Mosca affinché ponga fine alla guerra in Ucraina, riporta Reuters. Mentre la Cina si presenta come mediatore di pace nel conflitto e parte neutrale, Putin afferma che Cina e Russia sostengono reciprocamente i propri “interessi fondamentali”, mentre lui persegue ulteriori accordi energetici con la seconda economia mondiale, nonostante le sanzioni occidentali.

La visita segue il viaggio di Trump della scorsa settimana, che ha generato un’immagine positiva ma pochi accordi commerciali di rilievo. Xi ha descritto i legami sino-americani come una relazione di “stabilità strategica”, sfidando il quadro di “competizione strategica” associato all’ex presidente statunitense Joe Biden. Ospitando leader stranieri, la Cina cerca di rafforzare la propria immagine di pilastro della stabilità globale, in contrasto con le difficoltà degli Stati Uniti nel porre fine alla guerra in Ucraina e nel contenere un conflitto separato con l’Iran che ha sconvolto i flussi energetici globali.

Durante le visite di Stato, Pechino cerca di rassicurare i partner commerciali occidentali, inclusi gli Stati Uniti, sulla sua ascesa come potenza economica e tecnologica, minimizzando al contempo i rischi per le relazioni bilaterali. Dopo la visita di Trump in Cina, la Casa Bianca ha affermato che era stato raggiunto un consenso su questioni che rafforzeranno la “stabilità” per le imprese e i consumatori globali.

Allo stesso tempo, il coinvolgimento della Cina con paesi come la Russia rafforza anche il messaggio che la sua diplomazia è coerente e non influenzata dalle azioni dei partner strategici, nonostante le pressioni occidentali. La Cina sostiene di non aver mai fornito armi letali a nessuna delle due parti nel conflitto tra Russia e Ucraina e di controllare rigorosamente le esportazioni di materiali a duplice uso.

“Durante la visita, i due capi di Stato si scambieranno opinioni sulla cooperazione in tutti i settori delle relazioni bilaterali, nonché su questioni internazionali e regionali di interesse comune”, ha dichiarato lunedì Guo Jiakun, portavoce del Ministero degli Esteri cinese, durante una conferenza stampa.

Durante l’ultima visita di Putin nel settembre 2025, Russia e Cina hanno concordato la costruzione del gasdotto Power of Siberia 2, ma non hanno ancora raggiunto un accordo sul prezzo. La carenza di approvvigionamento energetico legata al conflitto in Iran potrebbe rafforzare la posizione della Russia a favore del gasdotto come fonte di gas a lungo termine. Ci si aspetta, tuttavia, che Pechino mantenga la sua strategia di diversificazione, discutendo accordi di fornitura sia con il Turkmenistan che con la Russia, ha affermato un esperto del settore con sede a Pechino.

La Cina potrebbe concordare un accordo generale con la Russia che copra i volumi di fornitura annuali e termini come la flessibilità e la stagionalità dell’offerta, lasciando però aperta la questione dei prezzi, ha affermato la fonte, che ha preferito rimanere anonima data la delicatezza dell’argomento.

Nel 2014 Xi Jinping ha annunciato un quarto gasdotto che collegherebbe il gigantesco giacimento di gas di Galkynysh in Turkmenistan alla Cina nord-occidentale, ma il progetto non è ancora stato finalizzato a causa di controversie sui prezzi e della complessità che coinvolge Uzbekistan, Kirghizistan e Tagikistan, attraverso i quali transiterà il gasdotto.

La Cina rimane il maggiore acquirente di petrolio russo, comprese le forniture tramite gasdotto e le spedizioni via mare. Nonostante le sanzioni occidentali sulle esportazioni di petrolio russo, le raffinerie indipendenti cinesi sono clienti abituali, con transazioni regolate in gran parte in yuan cinesi. Anche le raffinerie petrolifere statali hanno recentemente ripreso gli acquisti dopo una breve deroga alle sanzioni statunitensi.

La Russia ha concordato nel 2025 di fornire ulteriori 2,5 milioni di tonnellate di petrolio all’anno alla Cina attraverso il Kazakistan.”In linea di principio, abbiamo raggiunto un alto grado di consenso riguardo al compiere un passo avanti serio, anzi, molto sostanziale, nella nostra cooperazione nel settore petrolifero e del gas”, ha detto Putin il ​​9 maggio. ”Se riusciremo a finalizzarli e a portarli a conclusione durante la visita, ne sarò molto contento”.

Anna Lotti

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