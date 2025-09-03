ENERGIA. Il Power of Siberia 2 si farà. Parola di Putin e Xi

Putin e Xi Jinping hanno incontrato il presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh, a Pechino E Martedì pomeriggio, la compagnia energetica statale russa Gazprom ha annunciato la firma di un accordo per la costruzione dell’imponente gasdotto Power of Siberia-2, in grado di trasportare 50 miliardi di metri cubi (bcm) all’anno alla Cina attraverso la Mongolia dai giacimenti di gas artico di Yamal.

L’accordo, riporta Cnn, rappresenta una grande vittoria per Putin, che si è sempre più rivolto alla Cina per sostituire l’Europa come suo principale acquirente di gas. È anche una dimostrazione collettiva di sfida al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta spingendo i paesi a ridurre le importazioni di energia dalla Russia come parte del suo tentativo di porre fine alla guerra in Ucraina.

Il nuovo gasdotto fornirà 50 miliardi di metri cubi di gas all’anno dalla Russia occidentale alla Cina settentrionale. Potrebbe compensare quasi la metà delle esportazioni di gas verso l’Europa perse dalla Russia dall’inizio della guerra in Ucraina.

L’accordo include una fornitura trentennale e il prezzo delle forniture sarà inferiore a quello applicato in Europa, ha dichiarato l’amministratore delegato di Gazprom, Aleksey Miller, secondo quanto riportato da TASS: ”Sarà il progetto di gas più grande, più esteso e più ad alta intensità di capitale al mondo”, ha dichiarato Miller. “Oggi è stato firmato un memorandum giuridicamente vincolante per la costruzione del gasdotto Power of Siberia 2 e del gasdotto di transito Soyuz Vostok attraverso la Mongolia”, ha dichiarato Miller. Il Soyuz Vostok è progettato per essere la parte del gasdotto Power of Siberia 2 che attraversa la Mongolia, riporta Reuters.

La Cina, tuttavia, non ha ancora confermato l’accordo. Pechino è da tempo considerata cauta riguardo al mega-progetto, data la sua spinta verso la transizione verso le energie rinnovabili e le preoccupazioni di lunga data sulla sicurezza energetica dovute all’eccessiva dipendenza da un unico fornitore.

I resoconti dei media statali cinesi sull’incontro tra i leader Russia, Cina e Mongolia non menzionano il gasdotto. Nei successivi colloqui tra Xi e Putin, il leader cinese ha affermato che i loro paesi dovrebbero “utilizzare grandi progetti per promuovere la cooperazione”.

Interrogato sull’accordo durante una normale conferenza stampa di martedì, un portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha affermato che Cina e Russia hanno “costantemente condotto una cooperazione pratica in vari settori, incluso quello energetico”, e ha chiesto ai giornalisti di “contattare le autorità cinesi competenti per i dettagli”.

Rafforzando i legami con il suo “vecchio amico”, il presidente russo Vladimir Putin, il presidente cinese Xi Jinping sta dimostrando di poter resistere alle pressioni degli Stati Uniti affinché voltino le spalle a Mosca. Tuttavia, la mancanza di progressi sui prezzi del gasdotto Power of Siberia 2 indicherebbe che sta anche chiedendo forti sconti alla Russia.

Non è chiaro nemmeno chi costruirà il gasdotto. Dopo l’incontro tra Putin e Xi Jinping e il presidente mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh a Pechino, il Cremlino ha dichiarato che durante i colloqui con la Cina erano stati firmati 22 accordi, tra cui un accordo sulla cooperazione strategica tra Gazprom e China National Petroleum Corporation, ma non ha fornito dettagli.

“La costruzione di un gasdotto dai vasti giacimenti di gas di Bovanenkovo ​​e Kharasavey, nella Russia settentrionale, attraverso la Siberia, fino alla Mongolia e poi alla Cina sarebbe il progetto di gas più grande e ad alta intensità di capitale al mondo”, ha affermato Miller.

Lucia Giannini

