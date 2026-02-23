GIAPPONE. È partita la prima tranche d’investimenti negli States. Pechino agitata

Il Giappone ha iniziato a distribuire la prima tranche di quella che si prevede diventerà una travolgente ondata di investimenti negli Stati Uniti, dopo la schiacciante vittoria elettorale della scorsa settimana del Partito Liberal Democratico del Primo Ministro Sanae Takaichi.

Il lotto iniziale, del valore di circa 36 miliardi di dollari, è ampiamente considerato come la mossa iniziale di un impegno molto più ampio che potrebbe raggiungere i 550 miliardi di dollari, una cifra promessa dal Giappone lo scorso luglio in cambio della riduzione da parte di Washington dei dazi “reciproci” sui beni giapponesi dal 25% al ​​15% lo scorso settembre, riporta AT. “Il nostro imponente accordo commerciale con il Giappone è appena stato varato! Il Giappone sta ora ufficialmente, e finanziariamente, procedendo con la prima serie di investimenti nell’ambito del suo impegno di 550 miliardi di dollari per investire negli Stati Uniti d’America”, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sui social media.

Trump afferma che l’accordo fa parte dello storico accordo commerciale degli Stati Uniti per rivitalizzare la base industriale americana, creare centinaia di migliaia di posti di lavoro e rafforzare la sicurezza nazionale ed economica del Paese. Aggiunge che il primo lotto di investimenti giapponesi includerà tre importanti progetti in aree strategiche: petrolio e gas in Texas, produzione di energia in Ohio e minerali essenziali in Georgia.

Gli investimenti giapponesi in Cina che potrebbero diminuire: le esportazioni cinesi verso il Giappone potrebbero affrontare una concorrenza più agguerrita, poiché il Giappone acquista più beni americani; le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti potrebbero essere schiacciate da prodotti giapponesi soggetti a dazi molto più bassi, soprattutto nei settori automobilistico ed elettronico.

Il 2 aprile dello scorso anno, Trump ha annunciato nuovi dazi reciproci del 25% sui prodotti giapponesi, oltre a dazi variabili su altri paesi. Il 23 luglio, la Casa Bianca ha dichiarato che i due paesi avevano raggiunto un accordo commerciale in base al quale il Giappone si impegnava a investire 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti, mentre Washington avrebbe imposto solo un dazio del 15% sui prodotti giapponesi importati.

Con l’accordo, il Giappone ha promesso di: aumentare immediatamente le importazioni di riso statunitense del 75% e ampliare le quote di importazione; acquistare 8 miliardi di dollari in beni statunitensi, tra cui mais, soia, fertilizzanti, bioetanolo e carburante sostenibile per l’aviazione; espandere le esportazioni di energia statunitense verso il Giappone ed esplorare un accordo di acquisto per il GNL dell’Alaska; acquistare aerei commerciali di fabbricazione statunitense, tra cui 100 jet Boeing, e aumentare gli acquisti di attrezzature di difesa statunitensi; eliminare le restrizioni su auto e camion statunitensi e approvare gli standard automobilistici statunitensi in Giappone.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/