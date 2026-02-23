ENERGIA. L’Arabia Saudita costruirà 2 centrali solari in Turchia

Turchia e Arabia Saudita hanno firmato venerdì un accordo in base al quale la società energetica saudita ACWA Power costruirà due grandi centrali solari nella Turchia centrale, hanno affermato funzionari turchi, in un progetto che stimano un valore di circa 2 miliardi di dollari.

La firma, avvenuta in un palazzo sul lungomare dello Stretto del Bosforo a Istanbul, ha fatto seguito a un accordo intergovernativo sull’energia raggiunto durante la visita del Presidente Recep Tayyip Erdoğan a Riyadh il 3 febbraio, ha dichiarato il Ministero dell’Energia e delle Risorse Naturali turco, riporta l’Agence France-Presse.

La Turchia si sta preparando a ospitare il vertice delle Nazioni Unite sul clima, noto come COP31, ad Antalya, sulla costa mediterranea, entro la fine dell’anno. L’Australia dovrebbe guidare i negoziati prima e durante l’incontro, secondo un accordo annunciato nel novembre 2025.

In base all’accordo sull’energia solare, ACWA Power costruirà due centrali, ciascuna con una capacità di 1.000 megawatt, nella provincia di Sivas e nell’area di Karaman Taşeli, per un totale di 2.000 megawatt, hanno affermato i funzionari. Hanno affermato che i progetti genereranno elettricità sufficiente a soddisfare il fabbisogno di circa 2,1 milioni di famiglie.

Il Ministro dell’Energia Alparslan Bayraktar ha definito l’iniziativa uno dei maggiori investimenti nel settore energetico turco e ha affermato che lo Stato acquisterà l’elettricità ai prezzi più bassi che la Turchia abbia mai ottenuto per progetti di questo tipo.

Bayraktar ha affermato che il 62% della capacità elettrica installata in Turchia lo scorso anno proveniva da fonti rinnovabili e che la Turchia ha aumentato la sua capacità solare ed eolica installata da quasi zero a oltre 40.000 megawatt. Ha affermato che la Turchia mira ad aumentare la capacità solare ed eolica installata a 120.000 megawatt entro il 2035.

La Turchia si è posta l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette entro il 2053, ma il 33,6% della sua elettricità proveniva dal carbone lo scorso anno, secondo il Ministero. In risposta alle domande sulla dipendenza dal carbone, Bayraktar ha affermato che la Turchia mira a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e ad abbassare i costi, aggiungendo che il carbone potrebbe essere sostituito prima dal gas e poi dall’energia nucleare.

Le relazioni tra Ankara e Riad sono migliorate negli ultimi anni, dopo un periodo di tensione innescato dall’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi all’interno del Consolato Generale saudita a Istanbul nell’ottobre 2018.

Lucia Giannini

