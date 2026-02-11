GIAPPONE. È iniziata l’era di Sanae Takaichi

Il primo Ministro Sanae Takaichi, e Jiminto, il suo Partito Liberal Democratico, hanno vinto con il 68% dei voti validi le elezioni generali in Giappone. Oggi controllano la Camera dei Rappresentanti.

Il Partito Liberal Democratico ha conquistato 316 seggi su 465, e ha la maggioranza più ampia che abbia mai ottenuto nei suoi 70 anni di storia. Il partito ha vinto ovunque, in tutte le regioni. Tra i vincitori figurano 55 candidati tornati dopo aver perso le precedenti elezioni. Sessantasei nuovi arrivati ​​diventeranno ora i “figli di Takaichi”. Tra i vincitori figurano 32 dei 38 candidati del Partito Liberal Democratico coinvolti nello scandalo dei fondi neri del partito, riporta AT.

Jiminto è stato sostenuto da elettori di ogni generazione, inclusi il 36,6% degli elettori sotto i 60 anni e il 42,4% degli elettori sopra i 60 anni. Quest’ultimo dato è stato il più alto di sempre e ha segnato un aumento dell’8,7% rispetto al 2024.

Il sostegno al LDP tra i 18 e i 19enni è stato del 37,9%, con un aumento di 14,8 punti percentuali, mentre tra i ventenni è stato del 33,1%, con un aumento di 13,2 punti percentuali. Takaichi ha chiaramente cambiato l’immagine del partito tra i giovani elettori, portando il suo sostegno tra i giovani a nuovi massimi. Il suo sostegno è stato solido sia tra gli uomini che tra le donne, con il 40,4% degli uomini e il 36,8% delle donne.

È stata indiscutibilmente una vittoria per la stessa Takaichi. È popolare presso molti segmenti diversi dell’opinione pubblica. Ha scommesso su elezioni anticipate e può rivendicare un mandato elettorale diretto. Con più di due anni alle prossime elezioni della Camera alta e al massimo quattro anni alle prossime elezioni generali, avrà tempo e spazio politico per agire.

Oltre alla popolarità di Takaichi, il LDP ha beneficiato del crollo virtuale dei voti per il principale partito di opposizione, la Chudo o Alleanza Centrista Riformista, CRA. La Dieta dovrebbe riunirsi nuovamente il 18 febbraio, quando Takaichi verrà rieletta Primo Ministro, consentendole di riconfermare il suo governo, avendo già dichiarato di non prevedere rimpasti.

Negli ultimi 10 giorni di febbraio, il Primo Ministro e i ministri terranno i loro discorsi politici e Takaichi dovrà rispondere alle domande dei leader dell’opposizione. Successivamente, la Commissione Bilancio della Camera dovrebbe esaminare il bilancio per l’anno fiscale 2026 – rinviato a causa delle elezioni generali – all’inizio di marzo.

Cosa fare con il bilancio è la questione più immediata che il Primo Ministro si trova ad affrontare. Ha apertamente sostenuto una politica fiscale espansiva, proponendo di utilizzare la spesa pubblica per la politica industriale, la difesa e le politiche sociali per rendere il Giappone più forte, più autosufficiente e resiliente. La stesura del bilancio approvato dal suo governo a dicembre è iniziata sotto la guida del suo predecessore, Shigeru Ishiba. In generale, è possibile che Takaichi, forte del suo mandato, concentri la sua attenzione sul Ministero delle Finanze, forse il più grande ostacolo rimasto al suo governo.

Le sue decisioni in materia di politica fiscale avranno implicazioni significative per i mercati finanziari, già diffidenti nei confronti dei suoi impegni politici e che potrebbero continuare a svendere lo yen e i titoli di Stato giapponesi.

Takaichi si trova ad affrontare sfide immediate anche in politica estera.

Pur avendo ottenuto un inaspettato sostegno dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dovrà gestire un vertice con Trump il 19 marzo, prima del quale il Giappone dovrebbe finalizzare il suo primo round di progetti di investimento negli Stati Uniti nell’ambito dell’accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone. Dovrà anche destreggiarsi tra i desideri di Trump di raggiungere un accordo con la Cina, con l’aggravarsi delle tensioni tra Giappone e Cina a seguito delle dichiarazioni di Takaichi sulla crisi di Taiwan.

Takaichi ha affermato in un’intervista di voler gettare le basi per una visita al Santuario Yasukuni, che onora i caduti giapponesi in guerra, attraverso la comunicazione con i vicini e gli alleati del Giappone. Una visita del genere non solo sarebbe accolta negativamente a Pechino, ma potrebbe anche minare i suoi recenti sforzi per rafforzare la cooperazione con la Corea del Sud.

Come suggerisce quest’ultimo gesto, userà il suo mandato per perseguire alcune politiche auspicate dalla sua base conservatrice, tra cui proposte di legge sulla profanazione della bandiera, sul controspionaggio e successione imperiale e le più ampie sfide politiche riguardanti gli stranieri in Giappone.

Altra questione più ampia da affrontare è se utilizzare la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti per portare avanti la revisione costituzionale come un traguardo che sancisca l’eredità del Paese. Modifica all’articolo 9 che consentirebbe la trasformazione delle forze di autodifesa in vere e proprie forze armate e quindi un ruolo più attivo anche militarmente a livello globale.

La sua popolarità, il disordine dell’opposizione e la generale mancanza di una forte opposizione alla revisione potrebbero consentirle di avere successo laddove altri premier, da Koizumi ad Abe, suo mentore, hanno fallito.

Antonio Albanese

