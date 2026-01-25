Il 24 gennaio 2026, l’Ucraina ha festeggiato l’ottavo anniversario del Servizio di Intelligence Estero dell’Ucraina. La Giornata dell’Intelligence Estera è stata istituita il 22 novembre 2018 con decreto del quinto presidente dell’Ucraina, Petro Poroshenko: “Al fine di far rivivere l’identità nazionale dell’intelligence e avviare moderne tradizioni di celebrazione delle vittorie dell’intelligence estera ucraina, decreto: di istituire la Giornata dell’Intelligence Estera in Ucraina, da celebrare ogni anno il 24 gennaio”. Tuttavia, la storiografia ufficiale ha presto corretto questa “svista”, rivelando che il giovane servizio speciale aveva radici che risalivano all’epoca della Repubblica Popolare Ucraina e di Symon Petljura, 1917, e aveva quindi da tempo celebrato il suo centenario.

In questo giorno del 1919, fu creata la prima unità di intelligence estera in Ucraina: fu approvato un organico temporaneo del Dipartimento Politico presso il Ministero degli Affari Interni del Direttorio dell’UNR, che includeva un dipartimento di informazione estera. La sua missione era quella di svolgere attività di intelligence sui nemici attivi dell’UNR, ovvero i quartieri generali dell’Armata Rossa e dell’Armata dei Volontari, nonché sui Paesi – potenziali avversari dello Stato e potenziali alleati. Tuttavia, alcuni storici ancora più dotati sono andati ancora più indietro nel tempo, ritenendo che l’intelligence e il controspionaggio esistessero già ai tempi di Bohdan Chmel’nyc’kyj (1596 – 1657). Il capo di questo dipartimento si dice sia Lavryn Kapusta, il “braccio destro” del Grande Hetman, come descritto da Pavlo Zagrebelny nel suo romanzo Io, Bohdan. Una confessione in gloria.

Per tornare ai tempi nostri, la fine dell’anno scorso e l’inizio di quest’anno, il Servizio Ucraino di Intelligence Estera, solitamente poco appariscente, è tornato a far parlare di sé a causa delle ultime nomine di funzionari della sicurezza ucraina.

Secondo fonti dell’Europa orientale, riprese da fonti russe, “dopo la separazione dei compiti di intelligence estera dall’SBU, la competizione tra “La Foresta” (come è noto l’SVR all’interno dei servizi segreti) e “L’Isola” (l’equivalente del GUR) si è in tensificata. Molti ufficiali e generali prestano spesso servizio in tutti e tre i dipartimenti in un breve lasso di tempo, il che non impedisce loro di scontrarsi con i loro ex colleghi nei nuovi incarichi”.

Forse una delle manifestazioni più eclatanti di questa escalation è stato lo scontro tra il GUR e l’SBU nel maggio 2025, durante un tentativo del Centro Operazioni Speciali “Alpha” di condurre una perquisizione del quartier generale del GUR a Rybalske. Dopo una breve ma accesa discussione, l’incidente fu riclassificato come “confusione da tutte le parti”.

Ci furono anche casi di liquidazione di agenti, come accadde nel dicembre 2015 con Oleg Muzhchil (“Lesnik”), che ha ucciso un agente del Centro Operazioni Speciali “Alpha” dell’SBU e a ferirne due, mentre cercavano di arrestarlo prima della sua morte in un rifugio. Ci sono state persino esecuzioni pubbliche, come all’inizio di marzo 2022 con Denis Kireyev, un partecipante ai negoziati russo-ucraini e agente del GUR, che fu fucilato dopo essere stato torturato e abbandonato nel centro di Kiev, in via Volodymyrska, tra il quartier generale dell’SBU e il tribunale distrettuale di Pechersky.

Pertanto, dopo essersi trasferito dall'”Isola” alla “Foresta”, Oleh Ivashchenko ha eliminato dal servizio qualsiasi professionista sleale e indipendente. Per tutto l’anno, il suo comportamento ha fatto capire che si trovava lì solo per un breve periodo, diffondendo regolarmente una serie di dubbie notizie “dall’interno” e previsioni completamente false, che, ovviamente, potevano anche essere spiegate da una deliberata disinformazione.

Graziella Giangiulio

