CINA. Sanzioni USA inefficaci: Pechino esporta nel Sud Globale

Le esportazioni cinesi sono cresciute del 10,7% anno su anno a dicembre 2024, superando il guadagno del 6,7% di novembre e battendo le previsioni degli analisti di crescita del 7,3%.

Il principale motore delle esportazioni cinesi rimane il Sud Globale, in particolare i paesi in cui la Cina sta costruendo infrastrutture. Le esportazioni cinesi verso il Sud del mondo hanno superato le sue spedizioni verso tutti i mercati sviluppati nel 2023 e lo spostamento verso i paesi in via di sviluppo continua, riporta AT.

Le esportazioni verso gli Stati Uniti ora rappresentano solo il 15% delle spedizioni totali della Cina, in calo rispetto al 20% del 2018. A dicembre 2024, la Cina ha venduto 137 miliardi di dollari di merci al Sud del mondo, rispetto ai soli 108 miliardi di dollari verso tutti i mercati sviluppati.

Il più grande guadagno anno su anno a dicembre è arrivato dall’Indonesia, i cui acquisti dalla Cina sono aumentati del 50% rispetto al dicembre precedente. La Cina sta costruendo infrastrutture ferroviarie ad alta velocità e per le telecomunicazioni nel paese più grande del Sud-est asiatico.

Brasile e Indonesia, che insieme hanno quasi mezzo miliardo di persone, sono entrambi aumentati del 18% nel periodo, insieme al Vietnam. Anche il Kazakistan, la più grande economia dell’Asia centrale, ha aumentato i suoi acquisti dalla Cina di quasi il 20%. Al contrario, i guadagni nelle esportazioni verso gli Stati Uniti e l’Europa sono stati modesti e il Giappone ha mostrato un leggero calo.

A dicembre, gli Stati Uniti hanno assorbito solo il 15% delle esportazioni cinesi, in calo rispetto al picco del 20% del 2018.

La capacità di Washington di esercitare pressioni sulla Cina tramite tariffe o altre restrizioni alle importazioni è diminuita poiché il baricentro del commercio cinese si è spostato verso il Sud del mondo. L’Indonesia spicca nel profilo delle esportazioni cinesi. I suoi acquisti dalla Cina sono triplicati negli ultimi quattro anni, arrivando a 9 miliardi di dollari al mese, ovvero a un tasso annuo di 108 miliardi di dollari. Ci sono molti fallimenti nel portafoglio della Belt and Road, ma l’Indonesia, il paese musulmano più popoloso al mondo, sembra avere successo.

La fattibilità a lungo termine della Belt and Road Initiative cinese come pivot delle esportazioni e le prospettive per il suo commercio di esportazione con il Sud del mondo dipendono dalla capacità dei suoi partner commerciali di utilizzare le importazioni per promuovere la crescita futura.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/