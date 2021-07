RUSSIA. L’inflazione arriva al 6,5%

L’Indice dei Prezzi al Consumo, Ipc, russo è balzato al 6,5% a/a a giugno e ha continuato ad accelerare nella prima settimana di luglio. Mentre l’inflazione dal lato dell’offerta sembra essersi stabilizzata, l’Ipc guidato dalla domanda spicca nei settori farmaceutico, dei materiali da costruzione e del turismo. I rischi inflazionistici a breve termine rimangono alti, tenendo la Banca di Russia, e i mercati, sulle spine.

L’Ipc russo ha totalizzato lo 0,7% mese per mese e il 6,5% anno per anno a giugno. Questo risultato rappresenta un’accelerazione sostanziale dal dato di maggio del 6,0% a/a. Inoltre, i dati settimanali indicano una crescita dei prezzi dello 0,33% nei primi 5 giorni di luglio contro lo 0,3% nei primi 6 giorni di luglio 2020, suggerendo un tasso di inflazione del 6,5-6,6% a/a al 5 luglio, riporta BneIntellinews.

Le pressioni sui costi nel segmento alimentare persistono ma stanno diventando più sfumate. L’Ipc alimentare ha continuato ad accelerare dal 7,4% a/a di maggio al 7,9% a/a di giugno, e il suo contributo all’inflazione complessiva è salito di 0,2% punti percentuali al 3,0%. Nel frattempo, se prima l’accelerazione era più o meno uniforme, ora si registra la sovraperformance del segmento della carne, del pesce e della frutta e verdura volatile. Allo stesso tempo, la crescita dei prezzi dei cereali e del pane ha visto una decelerazione, riflettendo una certa stabilizzazione della crescita globale dei prezzi agricoli.

I materiali da costruzione e il settore farmaceutico guidano l’inflazione non alimentare, che ha continuato a salire dal 6,7% a/a al 7,0% a/a, contribuendo ora con 2,3 punti percentuali all’Ipc complessivo. Come nel segmento alimentare, anche qui la situazione non è uniforme. Dal lato positivo, la crescita dei prezzi della benzina e dei beni di consumo regolari (compresa l’elettronica) si è stabilizzata. Ma sul lato negativo, vediamo una rapida accelerazione nei materiali da costruzione, dal 16,4% a/a di maggio al 23,9% a/a di giugno, grazie all’estensione del programma di mutui sovvenzionati e alla crescita più rapida dei prestiti al dettaglio. Inoltre, la crescita dei prezzi dei prodotti farmaceutici ha accelerato al 6,2% a/a, probabilmente riflettendo una maggiore domanda, dato che la Russia è entrata nella terza ondata di Covid a giugno, con tassi di nuove infezioni e mortalità in aumento significativo.

Anche il segmento dei servizi ha visto un’impennata nella crescita dei prezzi dal 3,3% a/a al 4,0% a/a e il suo contributo al CPI complessivo di 0,2 punti percentuali all’1,2%, in parte a causa del basso effetto base, ma anche dell’aumento della domanda di viaggi. I sottosegmenti chiave che hanno contribuito alla ripresa includono il trasporto passeggeri, la riabilitazione, il turismo estero e le assicurazioni. Questo coincide con la stagione delle vacanze estive (l’anno scorso, le chiusure rigide sono durate fino a metà estate) e la riapertura di un certo numero di destinazioni turistiche estere.

I primi numeri di luglio non sono così negativi come potrebbero sembrare, ma indicano ancora dei rischi. Un picco dello 0,3% dell’Ipc nei primi 5 giorni di luglio (e dello 0,5% nella settimana che inizia il 29 giugno) può sembrare una cifra estremamente grande dopo una crescita dello 0,7% per tutto giugno. In primo luogo, c’è un aumento annuale delle tariffe regolamentate per i servizi abitativi comunali ogni 1 luglio, che quest’anno ha totalizzato il 3-4% e ha contribuito fino a 0,2 punti percentuali dello 0,3% di crescita del Ipc del mese in corso. In secondo luogo, a partire da questo luglio, Rosstat ha iniziato a contabilizzare i prezzi medi dei viaggi in Turchia e ha ampliato la lista dei materiali da costruzione inclusi nella lista settimanale delle voci dell’IPC, il che potrebbe anche aver aggiunto pressione ai numeri dell’Ipc. Sul lato positivo, vediamo una stabilizzazione della dinamica settimanale dei prezzi in alcune voci alimentari e persino una deflazione stagionale in alcuni frutti e verdure. Sul lato negativo, la pressione globale dei prezzi nei beni di consumo rimane elevata.

Anna Lotti