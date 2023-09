RUSSIA. Ampliati e rafforzati i legami con l’Oriente al Forum di Vladivostok

L’ottavo Forum economico orientale si è tenuto a Vladivostok dal 10 al 13 settembre, un importante meeting eclissato dall’incontro tra Putin e Kim.

Lo scopo del Forum è promuovere gli investimenti e lo sviluppo commerciale nell’Estremo Oriente russo e espandere il commercio e altre interazioni con la regione Asia-Pacifico, riporta AT.

A tal fine, dirigenti aziendali, esperti di sviluppo e rappresentanti governativi di India, Cina, Mongolia, Asean e altri paesi hanno partecipato a eventi legati al commercio, agli investimenti, alle infrastrutture, all’energia, al turismo, all’istruzione e alla cultura.

Nel suo discorso in sessione plenaria, Vladimir Putin ha osservato che il commercio della Russia con i paesi dell’Asia-Pacifico è aumentato del 13,7% nel 2022 e del 18,3% nei primi sei mesi del 2023, nonostante le sanzioni imposte da Giappone, Corea del Sud e Taiwan.

Dai dati forniti dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, il commercio estero tra le regioni dell’Estremo Oriente russo e i loro partner stranieri è cresciuto del 14% in termini di merci e dell’11% in termini monetari nel primo otto mesi del 2023; 2,9 trilioni di rubli investiti nelle aree di sviluppo prioritarie e nel porto franco di Vladivostok, con un capitale straniero pari a 340 miliardi di rubli.

Anche se Xi Jinping non ha partecipato al forum, il vice-premier cinese Zhang Guoqing, ha ribadito a Putin l’intenzione di portare il commercio bilaterale tra Cina e Russia a 200 miliardi di dollari. Stando ai dati Tass, fino ad agosto 2023, il commercio totale della Cina con la Russia è aumentato del 32% su base annua raggiungendo i 155 miliardi di dollari.

Il primo giorno del forum, la società cinese per lo sviluppo industriale Xuan Yuan ha raggiunto un accordo con l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti della regione dell’Amur per costruire un parco industriale, lo stesso XY Group prevede di investire 10 miliardi di rubli in strutture per produrre una varietà di beni tra cui robot, stampanti 3D, droni, pale di turbine eoliche, Gnl e serbatoi di stoccaggio e trasporto di elio e altri prodotti. Si potrebbero creare più di 400 posti di lavoro.

Poco dopo il termine del forum, il gruppo XY aveva anche raggiunto un accordo con investitori russi per costruire un terminal logistico all’estremità russa del ponte ferroviario Tongjiang-Nizhneleninskoye sul fiume Amur: costo compreso tra 600 e 700 milioni di dollari; fine lavori 2027. Il terminale gestirà Gnl, carburante per aerei e altri prodotti.

XY Group è una società commerciale e di investimento con sede ad Harbin che afferma di essere il più grande investitore cinese in Russia. Attiva in tutto il mondo, si occupa anche di acciaio, materiali da costruzione, prodotti chimici, attrezzature ferroviarie, riscaldamento ed energia elettrica urbana, sistemi di pubblica sicurezza e sviluppo immobiliare.

Il 16 settembre che è stato firmato un accordo con SA International in base al quale l’azienda cinese di ingegneria meccanica ed elettrica costruirà uno stabilimento nella regione dell’Amur per la produzione di attrezzature portuali. Con sede a Shanghai, SA International fornisce attrezzature per progetti nei settori della costruzione di edifici e strade, minerario e metallurgico, chimico e linee di produzione industriale. Ha clienti in Russia, Corea del Sud, Malesia, Tailandia, India, Europa e Canada, riporta Tass.

La regione dell’Amur, zona di confine tra Russia e Cina, ha attirato la maggior quantità di investimenti in relazione al forum; le società straniere rappresentano circa il 7% degli investimenti nell’Estremo Oriente russo; la percentuale è in aumento.

Anche l’India è stata protagonista al Forum di Vladivostok. Indiani e russi hanno annunciato la loro intenzione di modernizzare le strutture portuali e di facilitare l’aumento della navigazione commerciale lungo il Corridoio Marittimo Orientale tra Vladivostok e Chennai. Questo progetto è stato lanciato nel 2019, quando il primo Ministro indiano Narendra Modi ha partecipato all’Eastern Economic Forum.

Il ministro indiano dei Porti, delle spedizioni e delle vie navigabili, Sarbananda Sonowal, ha proposto di tenere un seminario sul Corridoio a Chennai a partire dal 30 ottobre. Coinvolte nel progetto sono anche le città di Nakhodka e i porti di Vostochny e Kozmino che si trovano sulla baia di Nakhodka a est di Vladivostok. Per il ministro russo per lo sviluppo dell’Estremo Oriente e dell’Artico, Aleksey Chekunkov, il Corridoio orientale può essere utilizzato per trasportare carbone, petrolio, Gnl, fertilizzanti e altri carichi.

Anna Lotti