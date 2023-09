INDOPACIFICO. USA Giappone e Australia potenziano la logistica anticinese

L’esercito americano sta lavorando con il Giappone e l’Australia per espandere le operazioni di piccole navi da trasporto per consegnare armi, personale e altri rifornimenti alle forze sparse nell’Indo-Pacifico.

La logistica è un obiettivo chiave nelle esercitazioni militari congiunte Orient Shield tenute da Giappone e Stati Uniti da metà settembre al 23 settembre, riporta Nikkei. Secondo il Ministero della Difesa giapponese, un’unità navale dell’esercito americano e le forze di autodifesa terrestre del Giappone stanno conducendo un addestramento congiunto per la prima volta. Stanno praticando il carico e il trasporto di rifornimenti a Okinawa e altrove.

I mezzi da sbarco sono altamente flessibili, grazie alla loro capacità di trasportare rifornimenti e personale da e verso luoghi privi di porti o banchine.

La strategia dell’esercito americano è quella di distribuire unità su isole remote lungo la cosiddetta prima catena di isole, che collega Okinawa a Taiwan e alle Filippine, per impedire alla Cina di concentrarsi su pochi obiettivi.

In questo scenario sarà cruciale un’ampia rete di trasporti di approvvigionamento. Gli Stati Uniti e il Giappone hanno raggiunto un accordo a gennaio sullo stazionamento di 280 membri del personale nel molo nord di Yokohama in Giappone per gestire mezzi da sbarco, anziché inviarli solo quando necessario, per fornire maggiore flessibilità alle missioni di trasporto.

Gli Stati Uniti sono anche in trattative con l’Australia sullo schieramento a rotazione di mezzi da sbarco e altre navi nel paese.

«Ci sono molte opportunità, dato che uno degli sforzi di modernizzazione in corso con l’Australia è quello di modernizzare la flotta di imbarcazioni», ha detto il generale Charles Flynn, comandante dell’esercito americano del Pacifico.

Le navi da trasporto dell’esercito americano all’inizio di questa estate hanno partecipato all’esercitazione congiunta Talisman Saber nel nord dell’Australia. Successivamente le navi rimasero in Australia e furono utilizzate per inviare carri armati australiani in Indonesia per un’esercitazione multilaterale distinta, l’ultima dimostrazione della cooperazione logistica dell’esercito americano con Canberra.

A differenza dell’Europa, dove le forniture militari possono essere spedite via terra, il trasporto nella regione dell’Indo-Pacifico avviene principalmente via mare o via aerea. I porti marittimi e gli aeroporti fissi rappresentano obiettivi facili, rendendo i trasporti nella regione più impegnativi che in Europa.

La segretaria dell’esercito americano Christine Wormuth ha detto ai giornalisti lo scorso agosto che permangono sfide nello svolgimento di massicce operazioni logistiche e di sostegno che sarebbero necessarie per il combattimento nell’Indo-Pacifico, indicando un piano per approfondire la cooperazione con gli alleati: «Le distanze, ovviamente, nella regione, sono formidabili (…) E penso che abbiamo ancora molto lavoro da fare per essere in grado di fornire la logistica su vasta scala e in profondità come un conflitto in quella regione richiederebbe», ha detto Wormuth.

Gli Stati Uniti hanno forti aspettative nei confronti del Giappone nel trasporto di personale e forniture.

Anche il Giappone sta migliorando le sue capacità di trasporto. Il Ministero della Difesa ha incluso 17 elicotteri da trasporto CH-47 Chinook nella sua richiesta di bilancio presentata a fine agosto. Il Ministero cerca di acquistare 34 Chinook nell’ambito del piano di potenziamento della difesa finalizzato lo scorso dicembre e potrebbe prendere in considerazione l’acquisizione di altri.

Antonio Albanese