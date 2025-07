ISRAELIRANWAR. Nucleare iraniano spartiacque tra Occidente e Oriente nella gestione del potere

Zoe Levornik, sul sito dell’Alma Research and Education Center scrive: “L’attacco in Iran è avvenuto dopo l’ennesimo ciclo di tentativi di raggiungere una soluzione diplomatica. Nei mesi precedenti l’attacco, Stati Uniti e Iran hanno condotto negoziati per raggiungere un nuovo accordo nucleare. In risposta alle dichiarazioni contraddittorie dell’amministrazione americana in merito ai termini dell’accordo, la leadership iraniana ha espresso la ferma posizione che non avrebbe accettato di smantellare il suo programma nucleare o di interrompere l’arricchimento dell’uranio”.

L’Iran a questi negoziati ha sempre obiettato che “negoziare” non può significare chiedere a un paese di rinunciare al programma nucleare e che questa modalità non ha nulla a che fare con la diplomazia.

Nell’articolo Levornik continua: “Gli sforzi per fermare il programma nucleare iraniano attraverso la diplomazia sono in corso da oltre due decenni. Anche prima dell’accordo nucleare del 2015 (JCPOA), immagini satellitari e rapporti di intelligence indicavano che l’Iran stava violando i suoi impegni ai sensi del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP). Ad esempio, si stima che la costruzione dell’impianto di arricchimento di Fordow sia iniziata tra il 2002 e il 2004, ma l’Iran non ne ha segnalato l’esistenza all’AIEA fino al 2009, quando è stata rivelata dall’intelligence statunitense”.

“[…] Dal 2018, l’Iran ha accelerato gli sforzi per far progredire il suo programma nucleare, incluso l’uso di modelli di centrifughe avanzati (come IR-2m, IR-4 e IR-6), che riducono significativamente i tempi necessari per arricchire l’uranio a livelli di grado militare”. “Negli ultimi due anni, diverse valutazioni hanno indicato che l’Iran era a poche settimane o mesi dal raggiungimento della capacità nucleare militare e si stava avvicinando allo status di Stato con soglia nucleare. L’Iran era in grado di arricchire uranio sufficiente per cinque bombe nucleari in circa una settimana e sufficiente per otto bombe in meno di due settimane. L’ipotesi prevalente era che gli unici componenti mancanti fossero alcuni degli elementi tecnologici necessari per una testata nucleare (in particolare, la progettazione della configurazione dell’arma e il sistema di innesco esplosivo). Nelle settimane precedenti l’attacco, i rapporti di intelligence rivelarono che l’Iran stava portando avanti un programma segreto per sviluppare questi componenti (definito “gruppo d’arma”) e che era a una sola decisione di distanza dalla produzione di un’arma nucleare”.

Il fatto è che nessuno ha prodotto prove in tal senso, al di la delle immagini satellitari che mostrano siti, e le foto postate dagli iraniani stessi, e gli unici rapporti di intelligence in merito resi parzialmente pubblici, arrivano da Israele che poi sono stati trasmessi agli Stati Uniti che li hanno utilizzati insieme alla relazione dell’AIEA per bombardare i siti iraniani di Fordow. Per fortuna i siti bombardati non contenevano o avevano messo molto in profondità il materiale radioattivo, altrimenti conteremmo il numero dei morti anche in queste ore.

Gli iraniani non hanno mai nascosto di desiderare il nucleare civile di ultima generazione e anche armi di ultima generazione anche se hanno sempre detto di non avere sufficiente tecnologia per produrre bombe nucleari. Affermazione anche questa non comprovabile oggettivamente. Quello che Israele sta affermando per la prima volta con Benjamin Netanuyau è che nell’area regionale del Medio Oriente e Centro Asia non c’è posto per un paese come l’attuale Iran.

Israele e gli Stati Uniti non sono riusciti a spiegare perché negli attacchi a obiettivi strategici militari contro i siti nucleari iraniani, vi siano rientrati 11 scienziati che dormivano nelle loro case con le loro famiglie. Israele non è la prima volta che uccide scienziati iraniani anche se non sempre ne ha rivendicato immediatamente l’uccisione, con l’obiettivo, questo dichiarato, di rallentare l’attuazione del piano nucleare iraniano.

Come afferma Zoe Levornik: “Il programma nucleare iraniano in una prospettiva regionale e globale. Il programma nucleare iraniano deve essere compreso nel contesto delle ambizioni regionali e globali della leadership iraniana. È una componente della più ampia strategia dell’Iran per l’influenza e il controllo regionale e globale, insieme ad altri elementi come l’istituzione di forze per procura in Medio Oriente e oltre e lo sviluppo di un programma missilistico balistico. Per oltre due decenni, la leadership iraniana ha costantemente sostenuto che il suo programma nucleare è destinato esclusivamente a uso civile e che l’Iran non ha alcuna intenzione di sviluppare armi nucleari”. Ma l’arricchimento oltre il 10%, limite ammissibile per le necessità di un nucleare civile, è dire sé un segnale di altre intenzioni.

E ancora nel documento Alma Center si aggiunge: “Tra le altre argomentazioni, ha affermato che le armi nucleari contraddicono i principi dell’Islam. Allo stesso tempo, l’Iran ha sempre insistito sul suo diritto inconfutabile a sviluppare tecnologia nucleare per scopi civili e per la produzione di energia, e ha dichiarato che non rinuncerà a tale diritto, nonostante le sanzioni e le pressioni internazionali. Il programma nucleare è sempre stato strettamente legato a tre narrazioni dominanti che plasmano l’identità nazionale iraniana: indipendenza, giustizia e resistenza all’Occidente di vulnerabilità e sfiducia nei confronti delle potenze straniere all’interno dell’Iran. Il progetto nucleare è percepito in Iran come un mezzo per ripristinare l’indipendenza, lo status e il potere del Paese sulla scena globale e per preservarne la libertà d’azione sulla scena internazionale”.

A tutto ciò, va aggiunta una opzione ventilata dal vice Ministro degli Esteri israeliano, Sharren Haskel, in visita in Italia, della possibilità che Teheran possa avere il nucleare civile senza la possibilità di arricchire uranio, anzi acquistandolo sul mercato, come altre nazioni fanno.

Il problema dunque non è strategicamente il nucleare iraniano ma la gestione del potere in uno scacchiere sempre più incerto dove nuovi attori emergenti chiedono un ruolo/fetta di potere con i loro alleati. E quindi il conflitto Israele e Iran è solo all’inizio della sua escalation.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

