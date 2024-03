MAROCCO. Rabat presenta il primo aereo di fabbricazione nazionale

Un accordo siglato tra l’Ufficio degli aeroporti marocchini (ONDA) e LH Aviation Maroc consentirà la produzione del primo aereo 100% Made in Morocco a Casablanca. L’accordo prevede la creazione di un’unità industriale per la produzione di velivoli di tipo LH-10 Ellipse, nonché la costruzione e la gestione di un sito industriale dedicato a questa produzione.

La prima fase di questa fabbrica, con un investimento di 10 milioni di euro, avrà una capacità produttiva di 80 unità all’anno, con la possibilità di raggiungere a lungo termine i 200 velivoli all’anno. Un progetto che secondo le stime dovrebbe creare oltre 300 posti di lavoro, in particolare per ingegneri e tecnici qualificati. L’accordo consente a LH Aviation Maroc di stabilirsi presso l’Aeropolo di Nouaceur a Casablanca, che diventerà così la prima fabbrica di questo tipo in Africa. La fusoliera dell’aereo LH-10 Ellipse sarà interamente prodotta in Marocco.

Da diversi anni, l’industria aeronautica ed aerospaziale in Marocco è in costante crescita che lo posiziona come leader in Africa e nella regione MENA. Il Marocco fa parte del club ristretto dei paesi con tecnologia aerospaziale con i suoi due satelliti e si prepara a lanciare il terzo. Mentre l’industria aeronautica ha conosciuto un boom eccezionale gli ultimi 20 anni con la creazione di 142 imprese dedicati al settore e di cui molti sono aziende internazionali come Boeing, Bombardier o Airbus. Il settore impiega 20.000 persone di grande qualità professionale e di cui il 37% sono donne.

La tassa d’integrazione del settore, ossia le parti degli aerei internazionali che si fabbricano in Marocco, supera il 40%.

