MAR ROSSO. Verso Aden la 46a flotta cinese per la sicurezza dei commerci

La 46a flotta della Marina dell’Esercito popolare cinese di liberazione è partita dal porto della città di Zhanjiang, nel sud del Paese, per assumere la missione attualmente svolta dalla 45a flotta navale nel Golfo di Aden e al largo delle coste della Somalia. La staffetta tra le flotte mira a proteggere le rotte marittime, garantendone la sicurezza.

Questo dispiegamento, secondo ZN, sottolinea l’intenzione di Pechino di salvaguardare le rotte marittime vitali di interesse per il commercio di Pechino. Ciò, a sua volta, fa parte dello sforzo internazionale portato avanti nel Golfo di Aden per mantenere la stabilità e la sicurezza dei corridoi utilizzati dalle navi commerciali. Con ciò che colpisce, gli specialisti sottolineano la posizione che la Cina ha scelto di mantenere in questo scenario cruciale e ostile insieme alle potenze occidentali di fronte agli attacchi sferrati dalle forze Houthi sostenute dall’Iran.

A ciò si aggiunge la presenza della coalizione Guardiani della Prosperità guidata dagli Stati Uniti, che sono intervenuti e hanno distrutto diversi obiettivi mirati a navi militari e commerciali nel Mar Rosso. L’ultima notizia in tal senso è emersa due giorni fa dopo che la Marina nazionale francese ha abbattuto i droni lanciati dallo Yemen.

La 46a flotta comprende il cacciatorpediniere missilistico guidato di classe Tipo 052D Jiaozuo (DGC 163), la fregata missilistica di classe Tipo 054A Xuchang (536) e la nave di rifornimento di classe Tipo 903A Honghu (963).

Secondo quanto pubblicato poi dai media ufficiali, questa partenza non è solo un altro dispiegamento, ma una dichiarazione di “solidarietà” internazionale e di impegno a garantire la sicurezza dei corridoi marittimi. Per questa missione è stata effettuata una formazione specifica per scenari quali il salvataggio di navi commerciali dirottate, la lotta a terroristi e pirati e il rifornimento continuo. Non ci sono ancora informazioni riguardo al numero di giorni in cui le navi saranno impiegate.

