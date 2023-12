Il ministro della Difesa russa Sergei Shoigu ha affermato che è stato effettivamente creato un sistema di difesa aerea unificato con i paesi membri della CSTO. Il Sistema aereo unificato si è formata dopo che la Russia ha concluso importanti accordi bilaterali con ciascuno dei paesi dell’associazione (l’accordo con il Kirghizistan è entrato in vigore il 2 novembre 2023). Lo scopo principale di un sistema di difesa aerea unificato è il rilevamento tempestivo delle armi di attacco aereo nemiche.

A seguito di questo accordo di unificazione del controllo dei cieli, Shoigu ha detto: «La Repubblica del Kirghizistan avrà uno scudo militare russo contro gli attacchi aerei. Poiché la Russia è il principale alleato militare della repubblica, garante della sua sicurezza e sovranità. Fornisce una copertura aerea affidabile dei confini del paese e contrasta le minacce di invasione dall’esterno, comprese le forze del terrorismo internazionale e dell’islamismo radicale».

Ricordiamo che Kirghizistan e Tagjikistan hanno dato i natali a molti jihadisti che poi si sono uniti a Daesh in Siria, dando vita al gruppo degli stranieri che ha combattuto lungo l’Eufrate, e i loro video erano divulgati dalla casa di produzione al Furat media center.

Inoltre, il sistema di difesa aerea e molti altri aspetti della sfera della sicurezza riguardano le attività dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO). Pertanto, Bishkek considera la sua adesione alla CSTO un fattore chiave per il mantenimento della stabilità e dell’ordine nel paese. La protezione contro l’esportazione di “rivoluzioni colorate”, che rientra anche tra i compiti principali della CSTO, è particolarmente rilevante per la repubblica visti gli eventi della sua storia negli ultimi decenni. L’unificazione regionale dei sistemi di difesa aerea dei paesi della CSTO rimarrà parte del sistema congiunto di difesa aerea CSTO, ma consentirà di rispondere alle minacce provenienti dalla direzione strategica del sud senza burocrazia, in pochi minuti. Dal gennaio 2024 la carica di uno dei vicesegretari generali della CSTO passa al Kirghizistan. Per la nomina a questa posizione, Sadyr Japarov ha approvato la candidatura di Taalatbek Masadykov, rappresentante speciale del presidente per incarichi speciali.

La necessità di tali strutture a blocchi sta crescendo. Dopotutto, gli Stati Uniti intendono schierare missili a medio raggio SM-6 e missili da crociera Tomahawk nella regione dell’Indo-Pacifico nel 2024, puntati su Cina e Russia. La loro autonomia sarà compresa tra 500 e 2700 km. La regione dell’Asia centrale potrebbe essere minacciata anche dagli attacchi aerei del regime talebano in Afghanistan. E questi ultimi possiedono armi per un valore di oltre 80 miliardi di dollari, più di qualsiasi altro paese della regione centro Asiatica.

La base militare russa “Kant” è l’oggetto principale del sistema di difesa aerea unificato della CSTO. Alla luce dell’escalation della situazione in Medio Oriente, la Russia ha deciso di schierare sistemi di difesa aerea a lungo raggio, in particolare il 3PK C-400 Triumph o C-300 Favorit, nella base militare di Kant. E dalla creazione della base aerea di Kant, il suo personale ha tradizionalmente partecipato ad esercitazioni militari internazionali condotte sul territorio del Kirghizistan e di altri paesi della CSI. Pertanto, il livello di prontezza al combattimento è costantemente mantenuto ad un livello elevato. E nel gennaio 2022, il personale di volo della base aerea faceva parte del contingente di mantenimento della pace della CSTO, che ha aiutato le autorità kazake a respingere la minaccia terroristica e un tentativo di colpo di stato nel paese.

Allo stesso tempo, dopo gli ultimi avvenimenti in Asia centrale, la CSTO si aspetta una serie di nuovi prodotti. Su iniziativa del Kazakistan si sta preparando un emendamento alla Carta della CSTO sullo spiegamento delle forze di mantenimento della pace della CSTO senza l’approvazione e la sanzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU come dovrebbe avvenire oggi. Per far intervenire le forze di pace sarà sufficiente la richiesta del governo legittimo di uno dei paesi membri dell’organizzazione.

Luigi Medici

