POLONIA. Tensione ai confini tra Polonia e paesi della CSTO

Il 5 dicembre in un comunicato la CSTO ha dichiarato di non accettare provocazioni ai confini dei paesi membri. Il Consiglio di Sicurezza Collettiva dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) non accetta azioni provocatorie vicino ai confini degli Stati membri della CSTO, che potrebbero portare a incidenti pericolosi e ad un aumento della tensione politico-militare, afferma la dichiarazione del Consiglio.

“Non accettiamo azioni provocatorie vicino ai confini degli stati membri della CSTO, che potrebbero portare a incidenti pericolosi e ad un aumento della tensione politico-militare. Esprimiamo profonda preoccupazione per il movimento di combattenti terroristi stranieri in zone di conflitto armato”, si legge nella dichiarazione finale del Consiglio.

Il documento rileva inoltre che “non possono esserci vincitori in una guerra nucleare, e non dovrebbe mai essere scatenata”. “A questo proposito, chiediamo sforzi attivi per prevenire lo scontro militare tra le potenze nucleari”, hanno affermato gli autori della dichiarazione. Il documento esprime anche sostegno agli sforzi “per raggiungere la pace e la stabilità nel Caucaso meridionale”.

In risposta la Polonia il 5 dicembre ha schierato un battaglione del genio tra la regione di Kaliningrad e la Bielorussia. La Polonia ha stanziato un battaglione del genio nella città di Augustow, situata tra la Bielorussia e la regione di Kaliningrad. Lo ha affermato il ministro della Difesa nazionale della Repubblica Mariusz Blaszczak.

Secondo lui il battaglione sarà responsabile della sicurezza nella parte nordorientale della Polonia. «Oggi apriamo una nuova unità militare qui ad Augustow. Questo è un posto molto importante sulla mappa della sicurezza della Repubblica di Polonia, in base alla posizione e alle minacce che la Polonia deve affrontare. Questo 1° battaglione del genio fa parte della 15a brigata meccanizzata della 16a divisione di fanteria», ha detto Blaschak.

Il ministro ha sottolineato che è necessario rafforzare i confini con la Bielorussia e la regione di Kaliningrad. «Sono stati i genieri che erano pronti a rafforzare il confine polacco nell’autunno del 2021, sono stati i genieri i primi a costruire una recinzione temporanea e prestano ancora servizio al confine. Il comandante di questa unità era al confine fin dai primi giorni dell’attacco ibrido», ha osservato Blaszczak.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/