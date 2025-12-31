ISRAELHAMASWAR. Via libera da Washington a Tel Aviv per attaccare Teheran se riprende il programma nucleare. Teheran: non chiediamo il permesso di difenderci 

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sui sondaggi che mostrano che metà degli abitanti di Gaza è pronta ad andarsene: “Penso che sarebbe una grande opportunità, ma vedremo se si presenterà. Stiamo comunque aiutando molto la popolazione di Gaza. E, a proposito, lo sta facendo anche Israele”.

In risposta il primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu: “Lo ripeterò ancora e ancora. Non abbiamo mai avuto un amico come il Presidente Trump alla Casa Bianca. Penso che Israele sia molto fortunato ad avere il Presidente Trump alla guida degli Stati Uniti.”

Il politico israeliano Benny Gantz afferma che l’azione militare contro l’Iran potrebbe iniziare molto presto. E in merito Trump ha dichiarato: “L’Iran potrebbe comportarsi male. Non è ancora stato confermato definitivamente. Le conseguenze saranno gravi, forse più gravi dell’ultima volta. Ho detto loro che c’era la possibilità di raggiungere un accordo, ma non mi hanno ascoltato. Dove c’è fumo, c’è fuoco”.

Secondo Amwaj.media Israele e Iran hanno recentemente avuto uno scambio indiretto di messaggi, probabilmente tramite il presidente russo Putin. Lo scopo dello scambio non era raggiungere un accordo o un’intesa a lungo termine, ma piuttosto prevenire un’escalation della sicurezza locale. Secondo il rapporto, Israele ha comunicato all’Iran la sua riluttanza a impegnarsi in un’escalation militare, e l’Iran ha risposto con un rifiuto non vincolante di accettare qualsiasi quadro di coordinamento. Un alto politico iraniano ha confermato che di recente si è verificata una comunicazione indiretta tra Gerusalemme e Teheran in merito alla possibilità di evitare ulteriori attacchi. I negoziati da parte iraniana sono guidati da Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, che ha recentemente informato telefonicamente Putin che l’Iran non intende avviare un attacco contro Israele.

Trump In ogni caso ha minacciato l’Iran di gravi conseguenze se Teheran confermasse la ripresa del suo programma nucleare. “Probabilmente sì” ad un attacco contro Teheran se il paese continuasse a produrre missili balistici. “Certamente sì” se l’Iran continuasse con l’arricchimento dell’Uranio.

Il Presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Qalibaf: “Sottolineo che l’Iran non chiede il permesso a nessuno per difendersi. La risposta del popolo iraniano a qualsiasi avventurismo e malvagità diffusi è impenitente e persino inaspettata”.

In merito alla seconda fase del piano per Gaza i funzionari israeliani hanno espresso privatamente scetticismo sul piano del presidente Trump per Gaza, pur non escludendo una nuova azione militare a Gaza se dovesse naufragare, secondo il WSJ. Per ora, stanno evitando misure che potrebbero indebolire gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti.

Il Presidente Trump sull’eventuale ingresso delle truppe turche a Gaza: “Ho un ottimo rapporto con il Presidente Erdoğan e ne parleremo. E se è buono, penso che sia un bene. La Turchia è stata fantastica. E lui (Erdoğan) è stato, sapete, eccellente. Per quanto mi riguarda, è stato molto bravo”.

Il Presidente Trump su Israele-Siria: “Spero che Netanyahu vada d’accordo con la Siria perché il nuovo Presidente siriano si sta impegnando molto per fare un buon lavoro; lo sta facendo davvero. So che è un tipo tosto. E, sapete, non avrete un chierichetto a guidare la Siria. Ho ritirato le sanzioni alla Siria perché altrimenti non avrebbero avuto alcuna possibilità. Vogliamo vedere la Siria sopravvivere”.

Secondo Trump: “Hezbollah si sta comportando male. Vedremo cosa succederà. Ciò che sta accadendo non è nell’interesse del governo libanese, perché Hezbollah si è comportato male ultimamente. Vedremo cosa produrranno gli sforzi del Libano per disarmare Hezbollah”.

Alla fine dell’incontro, Trump ha detto: “Abbiamo avuto un incontro importante con molte persone, molti talenti provenienti da Israele e dagli Stati Uniti. Penso che siamo giunti a molte conclusioni. Molte conclusioni e conclusioni. E c’è pochissima differenza tra ciò che stiamo osservando e dove vogliamo essere, dove vogliamo andare. Vorrei solo ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato”.

Nel pomeriggio del 30 dicembre, Israele ha registrato enormi disagi e danni alla rete internet a causa di un attacco informatico. Centinaia di migliaia di utenti in Israele stanno affrontando gravi interruzioni delle reti internet e di telefonia mobile; molti non riescono a effettuare chiamate o a connettersi a internet.

Anche i sistemi di pagamento elettronico e le carte di credito hanno smesso di funzionare e le transazioni finanziarie stanno subendo interruzioni diffuse. A questo disagio ha fatto seguito un alert del gruppo hacker Handala: un appello alla giustizia e all’unità. In cui rassicurano gli israeliani che stanno collaborando con l’Iran le cui identità saranno protette.

Ed ora uno sguardo agli scenari aggiornati alle 15:30 del 30 dicembre. L’Iran designa la Marina canadese come organizzazione terroristica. Questo in risposta alla designazione della marina dell’IRGC da parte del Canada come “gruppo terroristico”.

L’Arabia Saudita ha lanciato attacchi aerei sulla città portuale di Mukalla, nello Yemen, ha riportato l’agenzia di stampa SPA. Gli attacchi hanno preso di mira due navi provenienti dagli Emirati Arabi Uniti con un grosso carico di armi ed equipaggiamento militare per le forze del Consiglio di Transizione Meridionale.

Il capo del Consiglio di Transizione Meridionale dello Yemen, Rashad al-Alimi, ha annunciato la cancellazione dell’accordo di difesa congiunta con gli Emirati Arabi Uniti. Ha imposto un blocco aereo allo Yemen e ha ordinato a tutte le forze degli Emirati Arabi Uniti di lasciare il Paese entro 24 ore. “Annunciamo la fine delle restanti squadre antiterrorismo in Yemen a propria discrezione e in coordinamento con i partner. Gli Emirati Arabi Uniti fanno parte della Coalizione Araba dal 2015 a sostegno della legittimità dello Yemen. Il Ministero conferma che questa misura rientra in una valutazione completa dei requisiti della fase e in linea con gli impegni e il ruolo degli Emirati Arabi Uniti nel sostenere la sicurezza e la stabilità della regione”, si arrende il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti meno di 5 ore dopo l’ultimatum saudita.

Il Consiglio presidenziale yemenita, sostenuto dall’Arabia Saudita, annuncia lo stato di emergenza in Yemen. Annuncia la chiusura di tutti gli aeroporti e porti marittimi, chiede a tutte le forze degli Emirati Arabi Uniti di lasciare lo Yemen entro le prossime 24 ore, chiede a tutte le truppe del Consiglio di transizione meridionale di ritirarsi da tutte le aree dello Yemen orientale e di essere sostituite dalle Forze dello Scudo Nazionale, sostenute dall’Arabia Saudita.

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato di aver volontariamente interrotto le restanti operazioni delle “squadre antiterrorismo” emiratine di stanza in Yemen. Questo avviene poche ore dopo che Riyadh ha chiesto il ritiro completo di ogni sostegno militare e finanziario alle fazioni yemenite.

Dal Libano fonti governative hanno riferito ad Al-Jadeed: Il governo ascolterà un rapporto dal comandante dell’esercito durante la prima o la seconda sessione del nuovo anno. Il rapporto annuncerà inizialmente il completamento della confisca delle armi a sud del fiume Litani, con l’esercito che poi fisserà una scadenza per il completamento della seconda fase a nord del Litani, fino al fiume Awali. I membri del movimento Fatah hanno iniziato a raccogliere armi presso il centro “Saad Sayel” di Ain al-Hilweh, in preparazione della loro consegna all’esercito libanese a Seroub, nell’ambito del piano di disarmo dei campi.

Attacchi aerei israeliani colpiscono le aree sotto occupazione a est di Khan Younis, Rafah, il campo di Al-Maghazi e Beit Lahia nella Striscia di Gaza. Operazioni di demolizione molto estese a est e a sud di Khan Yunis, a sud del settore, in concomitanza con pesanti colpi di arma da fuoco dei carri armati.

Le forze dell’IDF hanno sventato un tentativo di contrabbando di 20 fucili d’assalto M16 al confine occidentale.La sorveglianza aerea ha rilevato un drone che ha attraversato il confine occidentale dello Stato di Israele martedì sera nel tentativo di contrabbandare armi.

In seguito al rilevamento, le forze dell’IDF della Brigata Parran hanno abbattuto il drone, che trasportava 20 armi di tipo M16, insieme a canne e scorte di altre armi. Le armi recuperate sono state consegnate alle forze di sicurezza per ulteriori accertamenti.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

