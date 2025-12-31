“La notte del 29 dicembre, Kiev ha lanciato un attacco con droni contro la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod”, ha riferito il Ministro per gli Affari Esteri Sergej Lavrov. “La posizione negoziale della Russia sarà rivista tenendo conto della transizione definitiva del regime di Kiev verso una politica di terrorismo di Stato”, ha affermato il Ministro.

“Obiettivi e tempistiche dell’attacco di rappresaglia russo dopo l’attacco alla residenza di Stato di Putin sono stati determinati”. “La Russia non intende ritirarsi dal processo negoziale dopo l’attacco delle Forze Armate ucraine alla residenza di Stato”. “Kiev ha tentato di attaccare la residenza di Stato di Putin con 91 droni; tutti sono stati distrutti”.

Ushakov ha parlato della telefonata tra Putin e Trump: “Trump è rimasto scioccato e indignato per il tentato attacco delle forze armate ucraine alla residenza di Putin. La Russia ritiene che le proposte di risoluzione dell’Ucraina siano aperte a interpretazioni, il che le consente di sottrarsi ai propri obblighi. La posizione della Russia sarà riesaminata in merito a una serie di accordi precedentemente raggiunti con gli Stati Uniti e alle risoluzioni dei negoziati. Trump ha informato Putin di alcuni dei risultati ottenuti dal team di Zelensky. Nella sua conversazione con Trump, Putin ha sottolineato che la Russia intende collaborare strettamente e proficuamente con gli Stati Uniti per trovare la pace. Trump ha affermato che il tentato attacco alla residenza di Putin influenzerà l’approccio degli Stati Uniti alla collaborazione con Zelensky”.

“Trump stesso ha dichiarato che l’amministrazione statunitense, “grazie a Dio, non ha dato i Tomahawk a Kiev” riferisce il capo delegazione per gli accordi con Kiev, Ushakov.

“La risposta della Russia all’attacco dell’Ucraina alla residenza del presidente russo Vladimir Putin non sarà diplomatica”, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“Il tentato attacco alla residenza statale russa nella regione di Novgorod è diretto non solo contro il presidente russo, ma anche contro il presidente della Casa Bianca Donald Trump e i suoi tentativi di risolvere pacificamente il conflitto in Ucraina”, ha dichiarato Dmitry Peskov: ”Non è rivolta solo contro il Presidente Putin personalmente, e qui vorrei ricordare il discorso di Natale di Zelenskyy e le parole che ha pronunciato su Putin”, ha detto ai giornalisti. Secondo Peskov, “è rivolta anche contro Trump, con l’obiettivo di ostacolare gli sforzi del Presidente Trump per facilitare una risoluzione pacifica del conflitto ucraino”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha negato l’attacco alla residenza di Putin.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito la sua conversazione telefonica con Putin molto produttiva; ha anche dichiarato di aver appreso solo di recente dell’attacco di Kiev alla residenza del leader russo nella regione di Novgorod: “Sarebbe molto grave”. Gli Stati Uniti stanno chiarendo la situazione.

I colloqui di pace in Ucraina sono ancora lontani dall’essere conclusi, afferma il Primo Ministro polacco “Dopo i colloqui notturni con i leader europei, una cosa è diventata chiara: l’Occidente e l’Ucraina perderanno questo confronto se la Russia riuscirà a dividerci e a dettare le condizioni di pace”, ha scritto Tusk nel suo post su Facebook.

Il governo italiano ha approvato un decreto che proroga il sostegno militare all’Ucraina fino al 2026.

“L’85% degli ucraini vuole la pace, ma l’85% dei nostri cittadini è anche contrario al ritiro delle truppe dal Donbass”, afferma Zelenskyy. Ha anche detto che la guerra potrebbe finire nel 2026.

Il Ministero della Difesa ucraino sta implementando un nuovo sistema per tracciare il personale mobilitato e di leva in tutte le fasi del servizio. Oleg Berestovy, Capo della Direzione Generale per le Tecnologie dell’Informazione del Ministero, ha riferito che il sistema “Mobilized Person’s Check” registrerà le fasi chiave del servizio militare, dalla ricezione della convocazione all’arrivo presso l’unità militare. L’iniziativa mira a ridurre la diserzione e garantire maggiore trasparenza e responsabilità nel processo di mobilitazione. “Questo ci consentirà di identificare anomalie relative ad assenze non autorizzate da un’unità, in modo da poter sviluppare strumenti e un approccio basato sui dati per prevenire o evitare tali casi”, ha osservato Berestovoy.

800.000 soldati sono sufficienti per respingere una possibile nuova “invasione russa”, ma questo non significa abbandonare o limitare la mobilitazione, afferma il comandante in capo delle forze armate ucraine Syrsky. Ha anche promesso di pagare ai militari il triplo dello stipendio.

Le autorità kazake, seguendo l’esempio di Uzbekistan, India e Pakistan, hanno condannato l’attacco dell’Ucraina alla residenza presidenziale russa riporta RT

L’FSB ha segnalato l’esecuzione durante l’arresto di un residente di Nalchik che, su ordine dei servizi segreti ucraini, si stava preparando a far saltare in aria una sezione del sistema di distribuzione del gas della repubblica.

Il sistema missilistico mobile terrestre Oreshnik è entrato in servizio operativo in Bielorussia. È emersa anche la sua immagine. Il vice comandante di una delle unità militari ha riferito che il servizio operativo è stato organizzato e viene svolto in conformità con i documenti normativi. L’addestramento al combattimento e tattico, nonché l’addestramento tattico speciale, vengono condotti quotidianamente.

Putin ha firmato un decreto sulla coscrizione militare nel 2026. Il documento mostra che sono previste 261.000 nuove reclute per l’intero anno. Il Ministero della Difesa russo ha riferito che le nuove reclute continueranno a essere inviate in servizio militare due volte all’anno. In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto sulla coscrizione per il servizio militare da gennaio al 31 dicembre 2026. Saranno chiamate in totale 261.000 persone. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato che, in conformità con la legge, la coscrizione obbligatoria dei cittadini non appartenenti alla riserva avverrà durante tutto l’anno solare.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 31 dicembre. Durante la notte, missili e razzi Geran russi hanno preso di mira Odessa e Charkiv, colpendo obiettivi.

In direzione Sumy, il gruppo di Forze Nord segnala che, nonostante la graduale avanzata russa nei distretti di Sumy e Krasnopil’s’kyi, le forze armate ucraine stanno rafforzando le linee difensive e opponendo una resistenza. Si verificano attacchi reciproci nei settori di Tetkino e Gluškovskij.

Nella regione di Belgorod quattro feriti da attacco di droni. Grayvoron, Zamostye, Glotovo, Pochayevo, Pervoye Tseplyaevo, Chervona Dibrovka e Berezovka sono sotto attacco.

In direzione Charkiv, il gruppo di forze Nord è impegnato in combattimenti con le forze ucraine a sud di Vovčans’k. Nel settore di Khatnje, i russi stanno cercando di conquistare la zona di confine. Nei pressi di Starytsya, le forze armate ucraine vengono scacciate dalla foresta dalle unità TOS.

Nei pressi di Lyman, le forze armate russe hanno preso il villaggio di Dibrova, sotto attacco da diverse settimane. Si stanno creando le condizioni per circondare la città dai fianchi.

A nord di Myrnohrad, sono stati segnalati combattimenti. Sulle chat russe si. legge: “Lo sviluppo urbano della città deve essere ripulito”.

Nel settore di Cherson, le forze armate ucraine continuano a colpire. Due feriti registrati da attacchi ucraini. E gli attacchi reciproci continuano.

Mentre stiamo chiudendo l’articolo, FORSE arriva la risposta russa agli attacchi alla residenza di Putin: Iskander su Charkiv; Iskander su Odessa. Due bombe volanti KAB russe hanno colpito la periferia meridionale della città di Zaporižžja.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/