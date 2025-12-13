HONG KONG. Primo verdetto per il Tycoon Lai, arrestato per sedizione 

L’Alta Corte di Hong Kong emetterà lunedì prossimo il verdetto nel processo per la sicurezza nazionale dell’attivista pro-democrazia Jimmy Lai, secondo una nota della magistratura, in un caso che ha attirato l’attenzione internazionale in quanto emblematico della repressione cinese dei diritti e delle libertà nel territorio.

Lai, fondatore del quotidiano Apple Daily, ora chiuso, e uno dei più importanti critici della leadership del Partito Comunista Cinese, ha dovuto affrontare una serie di processi, anche ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina, promulgata in risposta alle proteste di massa del 2019, riporta Reuters.

Lai, 78 anni, si è dichiarato non colpevole di un’accusa di cospirazione per la pubblicazione di materiale sedizioso e di due accuse di cospirazione per collusione con forze straniere, e rischia l’ergastolo se condannato.

Il processo, durato 156 giorni e iniziato a dicembre 2023, ha attirato l’attenzione internazionale, compresi gli Stati Uniti, ed è l’applicazione più eclatante della radicale legge sulla sicurezza nazionale di Pechino, imposta dopo le proteste di massa pro-democrazia del 2019.

Il tanto atteso verdetto si profila come un nuovo punto di svolta diplomatico, con diplomatici occidentali e asiatici che hanno partecipato alle udienze di Lai negli ultimi anni.

Considerato ampiamente un test per l’indipendenza giudiziaria di Hong Kong, il verdetto sarà emesso da tre giudici – Esther Toh, Alex Lee e Susana D’Almada Remedios – scelti personalmente dal leader filo-pechinese di Hong Kong per esaminare casi di sicurezza nazionale.

Washington e diversi altri paesi, tra cui la Gran Bretagna, affermano che il processo è motivato politicamente e hanno chiesto l’immediato rilascio di Lai. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sollevato il caso di Lai durante un incontro con il leader cinese Xi Jinping in Corea del Sud a ottobre, e ha affermato che avrebbe fatto tutto il possibile per “salvarlo”.

I governi cinese e di Hong Kong affermano che al magnate verrà concesso un processo equo. Interpellato venerdì sul verdetto, il Ministero degli Esteri di Pechino ha affermato che il governo sostiene Hong Kong nel “punire gli atti criminali che violano la sicurezza nazionale”.

La famiglia e gli avvocati di Lai affermano che la sua salute sta peggiorando dopo oltre 1.800 giorni di isolamento e che soffre di diabete, ipertensione e palpitazioni cardiache che richiedono l’assunzione di farmaci. Le autorità di Hong Kong affermano che i servizi medici forniti a Lai in carcere sono “completi”.

Lai, cittadino britannico, è accusato di aver utilizzato Apple Daily come piattaforma per cospirare con sei ex dirigenti e altri per produrre pubblicazioni sediziose tra aprile 2019 e giugno 2021, e di aver colluso con forze straniere tra luglio 2020 e giugno 2021.

È inoltre accusato di aver collaborato con ex dipendenti di Apple Daily, politici stranieri, attivisti e altri per invitare paesi stranieri, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna e Giappone, a imporre sanzioni, blocchi e altre misure ostili contro Hong Kong e la Cina, un reato ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale.

L’accusa ha affermato che vi erano “prove schiaccianti” a dimostrazione del fatto che Lai fosse la “mente” della presunta cospirazione.

Lai, tuttavia, ha dichiarato alla corte di non aver mai chiesto agli Stati Uniti di compiere atti ostili contro la Cina: ”Ero preoccupato per la libertà e i diritti umani di Hong Kong”, aveva dichiarato in precedenza alla corte.

Hong Kong, ex colonia britannica, è tornata sotto il dominio cinese nel 1997 e ha un sistema giudiziario separato dal resto della Cina, basato sulle tradizioni del Common Law, che mira a offrire una maggiore tutela legale rispetto alla Cina continentale.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/